Projekt regulaminu prokuratury. Żurek dementuje informacje o autorstwie

- W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi projektu Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przekazanymi przez Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, stanowczo dementuję informacje, jakoby dokument przekazany do konsultacji został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt został opracowany przez Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej - przekazał na X minister.

Wskazał jednocześnie, że "po objęciu funkcji Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego nakazał zintensyfikowanie prac nad projektem Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury".

Jak dodał, prace nad projektem były prowadzone jeszcze przed objęciem przez niego funkcji Prokuratora Generalnego i nie brał udziału w jego opracowaniu.

"Na obecnym etapie nie zgłaszałem do projektu żadnych uwag, ponieważ w pierwszej kolejności chcę zapoznać się z opiniami i stanowiskami środowiska prokuratorskiego zgłoszonymi w toku konsultacji. Dopiero po ich analizie będą podejmowane dalsze decyzje dotyczące ostatecznego kształtu tego aktu prawnego" - zaznaczył szef MS.

Lex Super Omnia apeluje o uwagi do projektu regulaminu

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” wskazało w piątek na X, że "projekt nowego regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, ujrzał światło dzienne". Już wstępna lektura projektu - jak napisano - budzi kontrowersje odnośnie realizacji postulatów LSO mających na celu budowanie niezależności prokuratora.

"Bardzo dobrze, że ten projekt (w przeciwieństwie do obecnie obowiązującego regulaminu, który nie był szeroko konsultowany) został przedstawiony do dyskusji środowiskowej. Zachęcamy wszystkich prokuratorów: nie bądźcie bierni, zgłaszajcie uwagi do tego projektu, przedstawiajcie propozycje zmian, zarówno drogą służbową, jak i w mediach społecznościowych" - wskazało w piątek stowarzyszenie.

W sobotę, odnosząc się do wpisu ministra Żurka, Stowarzyszenie poinformowało, że "wobec pytań o autorstwo projektu" nowego regulaminu, w szczególności w kontekście stwierdzenia "przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości", "doprecyzowuje", że "tekst jest owocem prac Prokuratury Krajowej, a następnie był przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości i po paru miesiącach przekazano go do konsultacji".

Istotne jednak - jak zaakcentowało stowarzyszenie - jest nie tyle autorstwo projektu, ale jego ocena przez środowisko prokuratorskie. "Zachęcamy każdego prokuratora do zaznajomienia się z projektem i wnoszenia uwag oraz propozycji jego (także daleko idących) zmian. My także takie uwagi przygotujemy, w oparciu o nasze wcześniejsze postulaty co do tego, jak ten nowy regulamin powinien wyglądać" - dodano.

Regulamin urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określa zasady funkcjonowania prokuratur wszystkich szczebli. Reguluje m.in. organizację pracy jednostek, podział kompetencji, sposób przydzielania i prowadzenia spraw, obieg dokumentów oraz relacje służbowe pomiędzy prokuratorami i ich przełożonymi. (PAP)

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