Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

Związkowcy wskazują, że środki przeznaczone na wypłatę dodatków nie trafiają do jednostek w sposób płynny, co powoduje opóźnienia w wypłatach dla pracowników . Z informacji systematycznie zgłaszanych przez uprawnionych pracowników wynika, że w poszczególnych województwach opóźnienia w przekazywaniu środków na wypłatę wskazanych dodatków wynoszą w br. nawet do kilku miesięcy. Zdaniem organizacji wpływa to negatywnie nie tylko na realizację założeń programu, ale także na jego odbiór przez pracowników, którzy oczekują regularnej wypłaty przyznanego świadczenia.

Program został wprowadzony w celu wsparcia wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Dodatki motywacyjne przysługują pracownikom realizującym zadania pomocy społecznej, zatrudnionym na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w jednostkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub działających na ich zlecenie.

Świadczenie obejmuje m.in. osoby zatrudnione w:

ośrodkach pomocy społecznej,

powiatowych centrach pomocy rodzinie,

centrach usług społecznych,

domach pomocy społecznej,

placówkach specjalistycznego poradnictwa,

ośrodkach interwencji kryzysowej,

ośrodkach wsparcia, w tym środowiskowych domach samopomocy,

dziennych domach pomocy,

schroniskach dla osób bezdomnych,

klubach samopomocy.

Program dodatków motywacyjnych dla pomocy społecznej do 2027 r.

Program został zaplanowany na lata 2024–2027. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łączna kwota przeznaczona na jego realizację wynosi 6 721 400 000 zł.

Środki zostały podzielone na poszczególne lata:

2024 r. – 960 200 000 zł,

2025 r. – 1 920 400 000 zł,

2026 r. – 1 920 400 000 zł,

2027 r. – 1 920 400 000 zł.

Pieniądze mają trafiać do jednostek samorządu terytorialnego, które następnie wypłacają dodatki uprawnionym pracownikom.

Związkowcy apelują o comiesięczną wypłatę dodatków

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła uwagę, że podobne problemy występują również przy realizacji programu dotyczącego dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027.

Organizacja zaapelowała do minister rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o podjęcie działań, które usprawnią przekazywanie środków. Zdaniem związkowców dodatki powinny być wypłacane pracownikom regularnie, w miesięcznych cyklach, zgodnie z założeniami programów.

Czy pracodawca może nie wypłacić dodatku motywacyjnego?

W przypadku dodatku finansowanego z programu rządowego kluczowe znaczenie ma prawidłowa realizacja zasad określonych w uchwale Rady Ministrów dotyczącej programu oraz przekazanych jednostkom zasad finansowania. Jeżeli jednostka otrzymała środki przeznaczone na wypłatę dodatku, a pracownik spełnia warunki jego otrzymania, brak wypłaty może zostać zakwestionowany jako naruszenie obowiązków pracodawcy.

Pracodawca powinien pamiętać, że zgodnie z art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy jest zobowiązany terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy.

Natomiast zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Opóźnione środki z budżetu państwa a odpowiedzialność jednostki

W praktyce problemem może być sytuacja, w której jednostka samorządowa nie otrzymała jeszcze środków przekazywanych w ramach programu. W takim przypadku konieczne jest rozróżnienie dwóch sytuacji. W przypadku braku środków po stronie jednostki z powodu opóźnienia w przekazaniu finansowania – konieczne są wyjaśnienia z wojewodą lub właściwym organem przekazującym środki.

Natomiast jeśli jednostka otrzymała środki finansowe ale nie wypłaciła dodatku pracownikowi, naraża się na zarzut niewywiązania się z obowiązku wypłaty świadczenia. Dla kierowników jednostek pomocy społecznej oznacza to konieczność bieżącego monitorowania:

wpływu środków,

listy osób uprawnionych,

terminów wypłat,

dokumentacji potwierdzającej realizację programu.

Źródło: PAP