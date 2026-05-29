Na rozmowę kwalifikacyjną przechodzi jedna osoba, a do pracy stawia się inna: rośnie kradzieży tożsamości kandydata lub kandydatki do pracy i sfałszowanie danych w CV

Jak wynika z najnowszej analizy No Fluff Jobs, największego polskiego portalu z ofertami pracy, z obowiązkowymi widełkami w ogłoszeniach o pracy, prawie połowa rekruterów zetknęła się kiedyś bezpośrednio z próbą kradzieży tożsamości kandydata lub kandydatki do pracy, a 3/4 regularnie trafia na sfałszowane dane w CV. Kolejne analizy wskazują, że w ciągu ostatniego roku liczba CV wysyłanych tylko za pośrednictwem LinkedIna wzrosła o 45 proc. a czas potrzebny na znalezienie nowej pracy znacząco się wydłużył - według różnych raportów zajmuje to od 4,5 do nawet 8,6 miesiąca.

W dobie zwiększonej liczby wiadomości od kandydatów i kandydatek skrzynki rekruterów dodatkowo zapełniają fałszywe aplikacje, wysyłane przez osoby niezainteresowane pracą oraz boty. Nie są one wyłącznie problemem działów HR, ale mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i finansów organizacji - mówi Karol Kapuściński, Chief Revenue Officer w No Fluff Jobs. - W erze CV generowanych przez AI i potencjalnych deepfake’ów kluczowe staje się szybkie potwierdzenie spójności doświadczenia, sposobu komunikacji i kompetencji potencjalnych kandydujących. Sztuczna inteligencja pozwala przeprowadzić pogłębiony wywiad, oszczędza czas pracy rekruterów i podnosi bezpieczeństwo procesu rekrutacyjnego - jest obiektywna, nie bywa zmęczona i zdekoncentrowana ani nie podejmuje decyzji w pośpiechu pomiędzy kolejnymi spotkaniami.

Stopa bezrobocia w Polsce w 2026 r. po raz pierwszy od prawie 5 lat przekroczyła 6 procent i powoli rośnie, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czas potrzebny na znalezienie nowej pracy ostatnio znacząco się wydłużył – zajmuje to przeciętnie, według różnych raportów, od 4,5 do nawet 8,6 miesiąca. Rośnie też liczba aplikacji o pracę – w minionym roku tylko za pośrednictwem LinkedIna wysłano na całym świecie o 45 proc. więcej CV niż rok wcześniej – średnio 11 tys. na minutę.

Niestety, oprócz kandydatów i kandydatek faktycznie szukających zatrudnienia, aplikacje regularnie wysyłają też osoby niezainteresowane pracą oraz boty, a skala tego zjawiska systematycznie rośnie. Według dostępnych danych aż 76 proc. rekruterów regularnie trafia na sfałszowane dane w CV, a prawie połowa (45 proc.) zetknęła się bezpośrednio z kradzieżą tożsamości kandydata. Ponad 60 proc. obawia się napływu nie tylko „podrasowanych” aplikacji, ale też dokumentów generowanych przez AI i deepfake’ów podczas rozmów wideo. To poważny problem – w dobie zwiększonej liczby wiadomości od kandydatów i kandydatek skrzynki rekruterów dodatkowo zapełniają fałszywe aplikacje, wydłużając proces rekrutacji i zwiększając ryzyko błędów czy naruszeń bezpieczeństwa.

Fałszywe CV to zagrożenie bezpieczeństwa dla całej firmy

Tego typu oszustwa dokonywane są w różnych celach:

kradzież własności intelektualnej i danych: zdarza się, że ktoś podejmuje zatrudnienie wyłącznie po to, by uzyskać dostęp do repozytoriów kodu, baz klientów, know-how lub innych technologii firmy. Tego typu osoby mogą doprowadzić do wycieku strategicznych informacji lub danych o wysokiej wartości biznesowej;

zdarza się, że ktoś podejmuje zatrudnienie wyłącznie po to, by uzyskać dostęp do repozytoriów kodu, baz klientów, know-how lub innych technologii firmy. Tego typu osoby mogą doprowadzić do wycieku strategicznych informacji lub danych o wysokiej wartości biznesowej; proceder podstawienia: proces rekrutacji przechodzi kandydat, który dobrze wypada i ma właściwe doświadczenie, natomiast umowę podpisuje i pracę rozpoczyna inna osoba – często pozbawiona wymaganych kwalifikacji. Przy pracy zdalnej taka sytuacja może długo pozostać niezauważona;

proces rekrutacji przechodzi kandydat, który dobrze wypada i ma właściwe doświadczenie, natomiast umowę podpisuje i pracę rozpoczyna inna osoba – często pozbawiona wymaganych kwalifikacji. Przy pracy zdalnej taka sytuacja może długo pozostać niezauważona; wyłudzanie sprzętu i wynagrodzenia: firma może zatrudnić osobę, która w praktyce nie istnieje albo od początku nie ma zamiaru wykonywać pracy. Powoduje to bezpośrednie straty finansowe, takie jak wypłacone wynagrodzenie czy przekazany sprzęt służbowy. Zanim pracodawca zorientuje się, że nie otrzymuje żadnych realnych efektów pracy, może minąć sporo czasu.

W erze CV generowanych przez AI i potencjalnych deepfake’ów kluczowe staje się szybkie potwierdzenie spójności doświadczenia, sposobu komunikacji i kompetencji potencjalnych kandydujących. Sztuczna inteligencja z NFJ pozwala przeprowadzić pogłębiony wywiad, oszczędza czas pracy rekruterów i podnosi bezpieczeństwo procesu rekrutacyjnego – jest obiektywna, nie bywa zmęczona i zdekoncentrowana ani nie podejmuje decyzji w pośpiechu pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Z tak poszerzonym zasobem wiedzy można w pełni analizować aplikacje i mieć pewność, że rozmawiamy z realnymi osobami, podkreśla ekspert NFJ.

Źródło: No Fluff Jobs