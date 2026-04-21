Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne, przysługujące w związku ze ślubem, narodzinami dziecka czy śmiercią osoby bliskiej. Zobacz, jakie zasady przyznawania urlopu okolicznościowego obowiązują w 2026 roku.

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (niezależnie od stażu pracy czy wymiaru etatu) w 2026 roku przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku ze szczególnymi wydarzeniami rodzinnymi. Pracodawca ma obowiązek udzielić wolnego w wymiarze:

2 dni – w razie ślubu pracownika, urodzenia si ę jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

– w razie ślubu pracownika, urodzenia si 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Termin wykorzystania wolnego

Przepisy nie narzucają sztywnej daty wykorzystania urlopu okolicznościowego w dniu samego wydarzenia. Dni te powinny mieć jednak bezpośredni związek przyczynowo-czasowy ze zdarzeniem. Oznacza to, że pracownik może wziąć wolne np. tydzień przed ślubem, aby załatwić formalności, lub kilka dni po pogrzebie w celu uporządkowania spraw spadkowych.

Wynagrodzenie i wymiar urlopu

Urlop okolicznościowy jest niezależny od urlopu wypoczynkowego i nie pomniejsza jego wymiaru.

Ważne: Za czas tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które oblicza się tak samo jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (z uwzględnieniem przeciętnej wartości zmiennych składników pensji z miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność).

Brak limitu rocznego

W 2026 roku nadal nie obowiązuje żaden odgórny limit dni urlopu okolicznościowego w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli pracownik w jednym roku bierze ślub, a następnie świętuje narodziny dziecka, ma prawo do pełnej puli dni na każde z tych wydarzeń z osobna.

Obowiązki pracownika:

Poinformowanie pracodawcy: Pracownik powinien uprzedzić o nieobecności najpóźniej w drugim dniu jej trwania (jeśli zdarzenie było nagłe). Udokumentowanie: Pracodawca może wymagać przedstawienia odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa lub zgonu) do wglądu, w celu potwierdzenia prawa do wolnego.

Warto pamiętać, że od kilku lat w Kodeksie pracy funkcjonują także inne formy wsparcia, jak urlop opiekuńczy (5 dni bezpłatnych) oraz zwolnienie z powodu siły wyższej (2 dni lub 16 godzin płatne 50%), co znacznie rozszerza pakiet uprawnień pracowniczych dostępnych w 2026 roku.