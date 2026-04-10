Planując wyjazd za granicę, wielu podróżnych sprawdza ostrzeżenia publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czterostopniowa skala bezpieczeństwa to praktyczne narzędzie, które pomaga ocenić ryzyko i podjąć świadomą decyzję o wyjeździe.

Jak czytać skalę bezpieczeństwa?

W języku dyplomacji słowa mają precyzyjne definicje, które często kłócą się z naszą intuicją. Gdy słyszysz, że MSZ odradza podróże, które „nie są konieczne”, oznacza to, że Twój upragniony urlop (choćby był jedyną szansą na odpoczynek po roku ciężkiej pracy) w oczach państwa nigdy nie będzie „koniecznością”.

Według oficjalnych standardów wyjazd konieczny to taki, który jest związany z celami zawodowymi (realizacja kontraktów i obowiązków służbowych) lub z pilnymi sprawami rodzinnymi (nagłe zdarzenia losowe wymagające Twojej obecności). Turystyka jest całkowicie wyłączona z tej kategorii. Jednak resort jasno podkreśla: ostateczna decyzja, czy Twoja podróż faktycznie mieści się w definicji „konieczności”, należy wyłącznie do Ciebie. MSZ jedynie dostarcza mapę zagrożeń.

Cztery stopnie skali bezpieczeństwa

Skala ostrzeżeń MSZ to efekt pracy dyplomatów monitorujących sytuację na miejscu. Oto jak czytać cztery stopnie skali bezpieczeństwa:

1. Zachowaj (zwykłą) ostrożność – standardowy poziom bezpieczeństwa, zbliżony do warunków, które znasz z Polski;

2. Zachowaj szczególną ostrożność – poziom zagrożenia jest wyższy niż w kraju; musisz mieć „oczy dookoła głowy”;

3. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne – sytuacja jest znacznie groźniejsza niż w Polsce; zrezygnuj z turystyki;

4. MSZ odradza wszelkie podróże – najwyższy stopień alarmu. Niebezpieczeństwo jest tak duże, że odradzane są nawet wyjazdy zawodowe i pilne wizyty rodzinne.

Które kraje mają obecnie status "MSZ odradza wszelkie podróże"?

Status „MSZ odradza wszelkie podróże” (czwarty, najwyższy poziom zagrożenia) oznacza, że ze względu na skrajnie niebezpieczną sytuację odradzane są wszelkie wyjazdy, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych. Według aktualnych ostrzeżeń polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych status ten posiadają następujące państwa i regiony:

Europa: Ukraina (ze względu na trwającą wojnę), Rosja (w związku z wojną oraz uznaniem Polski za państwo nieprzyjazne), Białoruś

Bliski Wschód i Azja: Afganistan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Korea Północna (KRLD), Kuwejt, Liban, Mjanma, Oman (ostrzeżenie podniesione 2 marca 2026 r. ze względu na sytuację regionalną), Palestyna, Syria oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie

Afryka: Burkina Faso, Czad, Gwinea, Libia, Mali, Niger, Somalia, Sudan oraz Sudan Południowy

Ameryka Północna: Haiti

Kraje, w których ostrzeżenie dotyczy konkretnych regionów lub stref przygranicznych (w wielu państwach MSZ odradza wszelkie podróże do wybranych, szczególnie niebezpiecznych obszarów, mimo że pozostała część kraju może mieć niższy status bezpieczeństwa):

Egipt: Ostrzeżenie stopnia 4. obowiązuje dla gubernatorstwa Synaju Północnego oraz obszarów przy granicach z Libią i Sudanem (w tym tzw. trójkąta Halaib)

Turcja: Odradza się wszelkie podróże do 30 km strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem w okręgach: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı i Iğdır

Algieria: Obszary na południe od linii Beni Abbas-Adrar-El-Borma oraz tereny przy granicach z Libią, Mali, Marokiem, Mauretanią, Nigrem i Tunezją

Armenia i Azerbejdżan: Strefy przygraniczne (10 km od granicy) oraz obszar Górskiego Karabachu wraz z sąsiadującymi regionami

Etiopia: Całe regiony: Amhara, Afar, Oromia, Tigraj, Benishangul-Gumuz, Gambela, Somali oraz tereny przygraniczne

Filipiny: Południowo-zachodnia część wyspy Mindanao, Archipelag Sulu oraz południowy obszar Morza Sulu

Kolumbia: Tereny przy granicach z Brazylią, Ekwadorem, Panamą, Peru i Wenezuelą

Tajlandia: Choć w popularnych kurortach zaleca się zwykłą ostrożność, lądowe przejścia graniczne z Kambodżą pozostają zamknięte, a na obszarach przygranicznych trwają działania wojskowe

Osoby przebywające w krajach oznaczonych tym alertem są wzywane przez MSZ do ich natychmiastowego opuszczenia, ponieważ w tych regionach turyści narażają się na bezpośrednie zagrożenie życia.

Co oznacza ostrzeżenie z 2 marca 2026 r. dla Omanu?

Od 2 marca 2026 r. dla Omanu obowiązuje najwyższy, 4. poziom ostrzeżenia („Odradza się wszelkie podróże”). Jest to związane z dynamiczną sytuacją na Bliskim Wschodzie, operacjami militarnymi oraz ograniczeniami w ruchu lotniczym cywilnym. MSZ zaleca bezwzględne zaniechanie wyjazdów do tego kraju.

Jakie są aktualne poziomy bezpieczeństwa dla popularnych krajów turystycznych?

Wśród krajów, w których zaleca się dużą czujność podczas przebywania na wyszczególnionych obszarach, są:

Egipt: Na przeważającym terytorium (w tym w kurortach) zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności (poziom 2). Występuje tam podwyższone zagrożenie terroryzmem. Całkowicie odradzane są podróże do gubernatorstwa Synaju Północnego oraz na pogranicze z Libią i Sudanem.

Turcja: W popularnych regionach turystycznych MSZ zaleca zachowanie zwykłej ostrożności (poziom 1). Sytuacja zmienia się drastycznie na południowym wschodzie kraju, gdzie w pasie 30 km od granic z Syrią, Irakiem i Iranem obowiązuje zakaz podróży (poziom 4).

Tajlandia: Na większości terytorium zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności (poziom 2). Wyjątkiem są południowe prowincje (np. Pattani, Yala) oraz obszary przy granicy z Kambodżą, gdzie podróże są odradzane (poziom 3) ze względu na działania wojskowe i ryzyko ataków.

Do relatywnie bezpiecznych europejskich krajów należą:

Chorwacja: Uznawana za kraj bezpieczny, w którym nie obowiązuje stopień zagrożenia terrorystycznego. Należy jednak uważać na niewypały w rejonach górskich i przygranicznych oraz zagrożenia naturalne, takie jak trzęsienia ziemi.

Grecja: Brak oficjalnego stopnia zagrożenia terrorystycznego, ale zaleca się czujność w miejscach publicznych. Głównym zagrożeniem sezonowym są fale upałów i pożary (szczególnie w wakacje) oraz aktywność sejsmiczna.

Włochy: Władze nie podają oficjalnego stopnia zagrożenia terrorystycznego, choć zalecana jest ostrożność w miejscach zatłoczonych. Specyficznym zagrożeniem jest wysoka aktywność sejsmiczna i wulkaniczna, zwłaszcza w rejonie Neapolu i Pól Flegrejskich.

Hiszpania: Obowiązuje tam 4. stopień zagrożenia terrorystycznego w lokalnej, pięciostopniowej skali, co oznacza wzmożone kontrole służb i konieczność zachowania czujności w miejscach publicznych.

Jak podróżni powinni przygotować się do wyjazdu?

Kluczowe zalecenia dla podróżnych to:

1. Rejestracja każdej podróży w systemie Odyseusz. MSZ podkreśla, że umożliwi to kontakt w sytuacjach kryzysowych.

2. W przypadku wyjazdu do regionów oznaczonych 3. i 4. stopniem zagrożenia zaleca się ubezpieczenie obejmujące koszty transportu medycznego i skutki katastrof naturalnych. Standardowe polisy mogą tam nie działać.

3. Warto śledzić komunikaty lokalnych służb (np. aplikację 112 Greece w Grecji czy Protezione Civile we Włoszech).

Czym jest system Odyseusz?

Odyseusz to system rejestracji prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przeznaczony dla osób planujących podróż zagraniczną. Warto się w nim zarejestrować z co najmniej trzech powodów.

Po pierwsze, ze względu na utrzymywanie kontaktu w sytuacjach kryzysowych. Głównym powodem, dla którego MSZ zaleca rejestrację, jest możliwość nawiązania kontaktu z podróżnym w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji za granicą. Dzięki temu służby konsularne wiedzą o Twojej obecności w danym regionie i mogą przekazać Ci kluczowe informacje lub wezwania.

Po drugie, w ten sposób zwiększymy swoje bezpieczeństwo i w razie potrzeby szybciej otrzymamy wsparcie. Rejestracja jest traktowana jako istotny element przygotowania do podróży, pozwalający polskim placówkom dyplomatycznym na skuteczniejsze działanie w razie zagrożenia.

Po trzecie, system Odyseusz daje dostęp do rzetelnych informacji. Funkcjonuje w powiązaniu z serwisem informacyjnym MSZ, który dostarcza aktualne i zweryfikowane dane na temat bezpieczeństwa w poszczególnych krajach, w tym konkretne ostrzeżenia dla podróżujących (od zachowania zwykłej ostrożności po całkowite odradzanie podróży).

Warto pamiętać, że informacje i rekomendacje publikowane przez MSZ mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, choć ostateczna decyzja o wyjeździe i odpowiedzialność za nią zawsze spoczywa na podróżującym.