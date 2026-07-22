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Rossmann wycofuje produkt, który stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów

Kobieta robi zakupy w Rossmannie
Rossmann pilnie wycofuje ze sprzedaży produkt, który może stanowić przekąskę dla dzieciShutterStock
EK
Ewa Karbowicz
dzisiaj, 12:06

Rossmann wycofuje produkt, który wiele osób mogło kupić jako zdrową przekąskę dla dziecka. Tymczasem z analizy GIS wynika, że może zagrażać zdrowiu konsumentów. Sieć sklepów apeluje, by nie spożywać produktu.

Skrót artykułu

W handlu pojawiła się partia płatków kokosowych, które mogą zagrażać zdrowiu. Sprawa dotyczy konkretnego wyrobu, który trafił już do sklepów, a obecnie jest usuwany z półek.

Chodzi o jedną partię chrupiących płatków kokosowych marki LEO good foods. Są pakowane po 45 gramów, oznaczone numerem partii VN/II/26, z datą minimalnej trwałości 01.05.2027. Dystrybutorem produktu jest SNS Foods Sp. z o.o. z Łodzi (ul. Kopcińskiego 69/71), natomiast sprzedawcą Rossmann.

Co wykryto podczas kontroli?

Podczas urzędowej kontroli wykryto w płatkach przekroczenie dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki. Poza tym alergen ten nie został odpowiednio wyróżniony na etykiecie, choć przepisy tego wymagają. Dane o substancjach uczulających powinny wyraźnie odróżniać się od reszty wykazu składników, na przykład inną czcionką, stylem zapisu bądź kolorem tła. W tym przypadku tego zabrakło.

Oto wycofany produkt:

płatki z kokosa
Wycofane z Rossmanna płatki z kokosa

Ryzyko dla zdrowia i podejmowane działania

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH przygotował ocenę ryzyka dotyczącą zakwestionowanej partii. Z analizy wynika, że spożycie płatków wspomnianej partii może stanowić zagrożenie dla konsumentów, a szczególnie narażone są osoby uczulone na siarczyny (produkt może wywołać reakcję alergiczną). SNS Foods uruchomiła już procedurę wycofywania wyrobu z obrotu, a w sklepach mają pojawić się widoczne informacje skierowane do klientów, którzy już dokonali zakupu. Sanepid prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające, a zakwestionowana partia jest sukcesywnie usuwana ze sprzedaży.

Jakie są zadania GIS?

Misją GIS, czyli Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest nadzorowanie i kształtowanie działań na rzecz dobra oraz zdrowia publicznego obywateli, a także minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków poprzez informowanie, aktywizowanie i edukowanie społeczeństwa. Główny Inspektor Sanitarny: ustala ogólne kierunki działania organów Inspekcji, koordynuje i nadzoruje ich działalność oraz zarządza systemem wymiany informacji w zakresie objętym zadaniami służby.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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