Gazeta Prawna
Emerytury i renty

Im wyższa emerytura, tym mniejsza 14. emerytura 2026. Tym osobom ZUS obniży wypłatę świadczenia. Tabela netto i brutto

Im wyższa emerytura, tym mniejsza 14. emerytura 2026
Im wyższa emerytura, tym mniejsza 14. emerytura 2026Shutterstock
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 18:49

Nie wszyscy emeryci dostaną 14. emeryturę w pełnej wysokości w 2026 roku. W przypadku tego świadczenia obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która sprawia, że wraz ze wzrostem emerytury podstawowej maleje wysokość dodatkowej wypłaty. Dla części seniorów oznacza to niższą czternastkę, a osoby pobierające najwyższe emerytury w ogóle jej nie otrzymają. Wyjaśniamy, kto dostanie pełną kwotę, komu ZUS ją obniży i od jakiej wysokości emerytury zaczyna działać mechanizm pomniejszania świadczenia.

Skrót artykułu

14. emerytura nie jest dla wszystkich w tej samej wysokości

Czternasta emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym wypłacanym emerytom i rencistom. Choć jej pełna kwota jest taka sama dla wszystkich uprawnionych, nie każdy otrzyma ją w całości. Powodem jest obowiązujący mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że po przekroczeniu określonego progu dochodowego wysokość czternastej emerytury jest stopniowo zmniejszana. Im wyższe świadczenie z ZUS, tym niższa dodatkowa wypłata.

Od jakiej emerytury ZUS zaczyna obniżać czternastkę?

W 2026 roku próg dochodowy uprawniający do pełnej czternastej emerytury nadal wynosi 2900 zł brutto. To oznacza, że:

  • osoby pobierające emeryturę lub rentę do 2900 zł brutto otrzymają pełną czternastą emeryturę brutto,
  • po przekroczeniu tej kwoty ZUS zacznie pomniejszać dodatkowe świadczenie,
  • za każdą złotówkę ponad limit czternastka zostanie obniżona o dokładnie 1 zł.

Mechanizm jest prosty. Jeśli emerytura jest wyższa od limitu o 100 zł, czternasta emerytura będzie niższa o 100 zł. Jeżeli przekroczenie wynosi 500 zł, świadczenie zostanie pomniejszone o 500 zł.

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O ile ZUS obniży 14. emeryturę? Tabela netto i brutto

W 2026 roku pełna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł brutto (około 1 630–1 540 zł netto). Seniorzy, których emerytura przekracza 2900 zł brutto, otrzymają niższą kwotę po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę".

Emerytura brutto

Przekroczenie limitu

14. emerytura brutto

Szacunkowo netto

1 978 zł

0 zł

1978,49 zł

ok. 1 638 zł

2900 zł

0 zł

1978,49 zł

ok. 1546 zł

3000 zł

100 zł

1878,49 zł

ok. 1460 zł

3200 zł

300 zł

1678,49 zł

ok. 1305 zł

3400 zł

500 zł

1478,49 zł

ok. 1150 zł

3600 zł

700 zł

1278,49 zł

ok. 995 zł

3800 zł

900 zł

1078,49 zł

ok. 840 zł

4000 zł

1100 zł

878,49 zł

ok. 685 zł

4200 zł

1300 zł

678,49 zł

ok. 530 zł

4600 zł

1700 zł

278,49 zł

ok. 220 zł

4800 zł

1900 zł

78,49 zł

ok. 60 zł

Kwoty netto są orientacyjne. Ostateczna wypłata zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej i ewentualnych potrąceń.

Od jakiej kwoty ZUS nie wypłaci ani złotówki?

Przepisy przewidują, że czternasta emerytura nie jest wypłacana , jeżeli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.

Ponieważ pełna czternastaka w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, prawo do świadczenia wygasa przy emeryturze wynoszącej około 4828,49 zł brutto.

Czy czternasta emerytura jest wypłacana automatycznie?

Emeryci i renciści nie muszą składać żadnego wniosku. ZUS przyzna i wypłaci czternastą emeryturę z urzędu wszystkim osobom, które spełniają warunki określone w ustawie.

Świadczenie trafi do osób pobierających m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne czy świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Wypłaty 14. emerytury ruszą we wrześniu 2026

Rząd przygotował już projekt rozporządzenia określającego termin wypłaty czternastej emerytury w 2026 roku. Zgodnie z nim dodatkowe świadczenie zostanie przekazane we wrześniu, razem z regularną emeryturą lub rentą, w standardowych terminach wypłat ZUS.

Harmonogram wypłat 14. emerytury w 2026 roku

  • 1 września (wtorek) - wypłaty dla osób otrzymujących świadczenie w pierwszym terminie miesiąca.
  • 5 września (sobota) - ponieważ termin wypada w sobotę, pieniądze powinny trafić do seniorów najpóźniej do 4 września.
  • 10 września (czwartek) - wypłaty dla osób z terminem przypadającym na 10. dzień miesiąca.
  • 15 września (wtorek) - wypłaty dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenie w połowie miesiąca.
  • 20 września (niedziela) - z uwagi na dzień wolny od pracy przelewy powinny dotrzeć najpóźniej w piątek 18 września.
  • 25 września (piątek) - ostatni standardowy termin wrześniowych wypłat.
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Źródło: gazetaprawna.pl
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