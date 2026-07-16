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Rosjanie znów sprawdzali reakcję Polski? Myśliwce poderwano nad Bałtykiem

Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska poderwała myśliwcePAP / Radek Pietruszka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
19 minut temu

Rosjanie po raz kolejny sprawdzają reakcję polskich systemów obrony – przekazał w czwartek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Poinformował, że para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30, a po zakończeniu tej misji piloci wykonali kolejne zadanie, eskortując rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20.

O kolejnym przechwyceniu rosyjskich samolotów - po analogicznych wydarzeniach we wtorek i w środę - poinformował we wpisie na X szef MON. „Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem” - przekazał.

Jak dodał, po zakończeniu tej operacji piloci zostali przekierowani „na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry”. - Po zakończeniu naszej eskorty, rosyjski samolot zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - poinformował szef MON.

Do analogicznych incydentów doszło we wtorek i w środę - w środę polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, we wtorek - rozpoznawczego Iła-20 na północ od Ustki.(PAP)

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Źródło: PAP
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