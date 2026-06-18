Wyjątkowy dodatek z ZUS wypłacany dożywotnio. Kwota wzrosła do niemal 7000 zł miesięcznie. Kto dostanie te pieniądze bez żadnego wniosku?

Co to jest "7000 zł dla seniora"? To świadczenie honorowe

Głośne w mediach społecznościowych hasło to w rzeczywistości świadczenie honorowe przyznawane z tytułu ukończenia 100 lat życia. Od 1 marca 2026 roku jego stawka wzrosła do rekordowego poziomu 6 938,92 zł brutto miesięcznie. Co istotne, pieniądze te nie są jednorazową nagrodą. Stulatek otrzymuje tę kwotę co miesiąc jako stały dodatek do swojej dotychczasowej emerytury lub renty.

Kluczowy haczyk: Pułapka "zamrożonej kwoty"

To przepis, który budzi najwięcej kontrowersji i generuje lawinę pytań ze strony rodzin seniorów. W przypadku świadczenia honorowego obowiązuje zasada stałej kwoty z momentu setnych urodzin:

Stawka przyznawana jest raz na zawsze - senior otrzymuje co miesiąc dokładnie tyle, ile wynosiła oficjalna stawka w miesiącu, w którym skończył sto lat.

Brak corocznej waloryzacji - kwota ta nie wzrasta w kolejnych latach wraz z waloryzacją zasadniczych emerytur.

Świadczenie wypłacane jako dodatek do emerytury

Aby lepiej to zrozumieć, warto spojrzeć na konkretne przykłady:

Osoby świętujące 100. urodziny obecnie (od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku) otrzymają pełną, nową stawkę, czyli 6 938,92 zł brutto. Stawka brutto: 6 938,92 zł - Składka zdrowotna (9 proc.): 624,50 zł - Zaliczka na PIT (12 proc.): 833,00 zł = Kwota "na rękę" (netto): 5 481,42 zł.

Seniorzy, którzy 100 lat skończyli rok lub dwa lata temu (między marcem 2024 a lutym 2026 roku), mają na stałe przypisaną kwotę 6 246,13 zł brutto i nie dostaną obecnej podwyżki. Stawka brutto: 6 246,13 zł- Składka zdrowotna (9 proc.): 562,15 zł - Zaliczka na PIT (12 proc.): 750,00 zł = Kwota "na rękę" (netto): 4 933,98 zł.

Starsi stulatkowie, którzy setne urodziny obchodzili jeszcze wcześniej (do lutego 2024 roku), do końca życia będą otrzymywać 5 540,25 zł brutto miesięcznie. Stawka brutto: 5 540,25 zł - Składka zdrowotna (9 proc.): 498,62 zł - Zaliczka na PIT (12 proc.): 665,00 zł =Kwota "na rękę" (netto): 4 376,63 zł.

Świadczenie jako jedyny dochód seniora

Jeśli stulatek nie wypracował standardowej emerytury i świadczenie honorowe jest jego jedynym przychodem, przysługuje mu odliczenie kwoty wolnej od podatku (minus 300 zł zaliczki na PIT miesięcznie).

Nowi stulatkowie (od 1 marca 2026 roku): Kwota "na rękę" (netto): 5 781,42 zł.

Seniorzy z lat 2024 - 2026: Kwota "na rękę" (netto): 5 233,98 zł.

Starsi stulatkowie (do lutego 2024 roku): Kwota "na rękę" (netto): 4 676,63 zł.

Staż pracy nie ma znaczenia. Pieniądze nawet bez przepracowanego dnia

Świadczenie honorowe rządzi się zupełnie innymi prawami niż standardowa emerytura. Aby otrzymać niemal 7000 zł miesięcznie, nie trzeba wykazać się żadnym stażem pracy ani odprowadzaniem składek. Pieniądze te przysługują z samego tytułu osiągnięcia sędziwego wieku. Oznacza to, że osoba, która w swoim życiu nie przepracowała legalnie ani jednego dnia i nie wypracowała prawa nawet do minimalnej emerytury, również otrzyma od ZUS pełną kwotę świadczenia honorowego.

Kto dostanie pieniądze automatycznie, a kto musi złożyć wniosek?

Większość uprawnionych Polaków nie musi pilnować żadnych terminów ani wypełniać dokumentów. ZUS dysponuje danymi w swoim systemie i przyznaje dodatek z urzędu. Istnieje jednak bardzo ważny wyjątek:

Automatycznie (bez wniosku) : Pieniądze trafią na konto osób, które w momencie setnych urodzin pobierają już jakiekolwiek świadczenie z ZUS (emeryturę, rentę, dodatek pielęgnacyjny). Urząd sam uruchomi wypłatę od miesiąca urodzin.

: Pieniądze trafią na konto osób, które w momencie setnych urodzin pobierają już jakiekolwiek świadczenie z ZUS (emeryturę, rentę, dodatek pielęgnacyjny). Urząd sam uruchomi wypłatę od miesiąca urodzin. Wyłącznie na wniosek: Dotyczy to seniorów, którzy nie pobierają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych z żadnej instytucji. Najczęściej są to kobiety, które w przeszłości zajmowały się wyłącznie domem i wychowaniem dzieci. W ich imieniu wniosek (wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia) musi złożyć członek rodziny.

Czy świadczenie honorowe wyklucza 13. i 14. emeryturę?

Rodziny stulatków często obawiają się, że tak wysoki dodatek odetnie seniora od innych form wsparcia. Przepisy są tu jednoznaczne - świadczenie honorowe jest całkowicie niezależne od innych dodatków. Stulatek wciąż zachowuje pełne prawo do:

Swojej dotychczasowej emerytury podstawowej.

Dodatku pielęgnacyjnego.

Trzynastej oraz czternastej emerytury (w przypadku "czternastki" trzeba jednak pamiętać, że świadczenie honorowe wlicza się do ogólnego dochodu seniora, co może wpłynąć na próg kryterium dochodowego).

Liczba stulatków w Polsce systematycznie rośnie. Według oficjalnych danych ZUS, instytucja ta wypłaca obecnie świadczenie honorowe dla ponad 3,3 tysiąca osób, a prognozy demograficzne wskazują, że w najbliższych latach grupa ta będzie się gwałtownie powiększać.

Ile dokładnie wynosi świadczenie honorowe netto ("na rękę") w 2026 roku?

Kwota brutto to 6938,92 zł. Wypłata netto ("na rękę") wynosi przeważnie około 6850-6900 zł miesięcznie. Ostateczna kwota zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej seniora (np. kwoty wolnej od podatku) oraz ewentualnego łączenia go z podstawową emeryturą.

Czy kwota świadczenia jest taka sama dla wszystkich stulatków?

Tak, od 2025 roku zasady zostały ujednolicone. Dawniej wysokość dodatku zależała od kwoty bazowej obowiązującej dokładnie w dniu setnych urodzin, co powodowało, że starsi jubilaci otrzymywali mniej niż młodsi. Obecnie wszyscy uprawnieni stulatkowie otrzymują równą, zwaloryzowaną stawkę.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę honorową?

Kluczowe wymagania to:

Ukończenie 100 lat życia.

Posiadanie obywatelstwa polskiego.

W przypadku osób, które nie wypracowały prawa do emerytury lub renty - posiadanie ośrodka interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Które roczniki kwalifikują się po wyższą stawkę w 2026 roku?

Wyższa stawka (6938,92 zł) trafia do osób, które obchodzą setne urodziny w okresie od 1 marca 2026 roku do końca lutego 2027 roku. Chodzi przede wszystkim o seniorów urodzonych w 1926 roku oraz na początku 1925 roku (przed marcową waloryzacją).

Czy staż pracy i wysokość dotychczasowych zarobków mają znaczenie?

Nie, historia zawodowa nie ma żadnego wpływu na to świadczenie. Dodatek honorowy przysługuje niezależnie od tego, czy senior pracował i jak wysokie składki odprowadzał do ZUS. Przysługuje on również osobom, które nigdy nie były zatrudnione (np. zajmowały się domem).

Czy trzeba składać wniosek do ZUS, aby otrzymać pieniądze?

To zależy od statusu seniora w systemie:

Automatycznie (bez wniosku): Pieniądze otrzymają osoby, które pobierają już z ZUS, KRUS lub organów mundurowych standardową emeryturę lub rentę. Urząd sam przyznaje dodatek z urzędu od miesiąca urodzin.

Na wniosek (formularz ESH): Złożenie wniosku jest konieczne tylko wtedy, gdy stulatek nie pobiera żadnych świadczeń emerytalno-rentowych i nigdy nie figurował w bazie ZUS.

Kiedy i jak należy złożyć wniosek ESH, jeśli jest wymagany?

Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika (np. członka rodziny) lub elektronicznie. Dokumenty można dostarczyć do ZUS najwcześniej na 30 dni przed setnymi urodzinami. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.

Ile osób w Polsce pobiera obecnie świadczenie honorowe?

Liczba stulatków gwałtownie rośnie. Z danych ZUS wynika, że wiosną 2026 roku świadczenie to pobierało już ponad 4100 seniorów (dla porównania w 2018 roku było to zaledwie ok. 1900 osób). Zdecydowaną większość beneficjentów stanowią kobiety.