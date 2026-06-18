Wyróżnienie w konkursie „Kryształowe Pióra” dla dziennikarki gazetyprawnej.pl Anny Kaczmarek

Redaktor Kaczmarek tematami medycznymi zajmuje się od ponad 20 lat. Jest wielokrotną laureatką m.in. konkursów Kryształowe Pióra, Dziennikarz Medyczny Roku oraz Sukces Roku w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny. Wyróżniona również przez Radę Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych nagrodą Zdrowe Pióro. Jest absolwentką Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

20. edycja Kryształowych Piór

Tegoroczna, jubileuszowa, 20. edycja konkursu Kryształowe Pióra, który w środowisku dziennikarzy medycznych określany jest "medycznymi Oskarami", zgromadziła ponad 240 materiałów dziennikarskich - artykułów prasowych i internetowych, audycji radiowych, podcastów, reportaży i materiałów telewizyjnych. Jak podają organizatorzy konkursu, od dwóch dekad konkurs Kryształowe Pióra wyróżnia dziennikarzy, którzy poprzez swoją pracę budują świadomość społeczną dotyczącą chorób cywilizacyjnych, promują profilaktykę oraz wspierają pacjentów w podejmowaniu świadomych decyzji zdrowotnych.

Inicjatywa ta ma na celu docenienie autorów, którzy rzetelnie informują o zagrożeniach wynikających z chorób cywilizacyjnych, m.in. schorzeń układu krążenia, cukrzycy i chorób nowotworowych. Nagrodzone i wyróżnione materiały skupiają się na edukacji zdrowotnej, promocji profilaktyki oraz wskazywaniu sposobów na ograniczenie czynników ryzyka.

Kategoria "Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie" ponownie zgromadziła największą liczbę zgłoszeń – aż 113 materiałów. Jury zdecydowało o przyznaniu dwóch statuetek Kryształowego Pióra: Magdalenie Hykawy z Telewizji Polsat za materiał pt. "Rak pęcherza - nie lekceważ" oraz Annie Gmiterek-Zabłockiej z Radia TOK FM za audycję pt. "Leczył raka masażem. Doszło do uszkodzenia wątroby, chory zmarł". Wyróżnienia w tej kategorii, oprócz naszej dziennikarki Anny Kaczmarek, otrzymali: Ewa Podolska z Radia TOK FM za audycję pt. "Mam raka i nic z nim nie robię?" oraz Artur Wolski z Polskiego Radia 24 za materiał pt. "Edukacja onkologiczna dla Pań".

W skład komisji oceniającej zgłoszenia weszli: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu - dziennikarka Beata Igielska oraz Katarzyna Urbańska z firmy Servier Polska.

Takie dziennikarstwo ma dziś wyjątkową wartość

- Duża liczba zgłoszeń w kategorii onkologicznej pokazuje, jak istotny społecznie pozostaje temat nowotworów. Szczególnie doceniam materiały, które w odpowiedzialny sposób łączą emocjonalny wymiar doświadczenia pacjenta z rzetelną wiedzą medyczną i edukacją dotyczącą profilaktyki czy diagnostyki. Takie dziennikarstwo ma dziś wyjątkową wartość – podkreślił prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

w kategorii "Cukrzyca – wygrać z postępem choroby" laureatką I nagrody została Marta Dragan z redakcji Hello Zdrowie za artykuł pt. "Z dnia na dzień musimy stać się diabetologami, dietetykami i psychologami, bo nie choruje tylko dziecko, ale cała rodzina". Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Magdalena Hykawy z Telewizji Polsat za materiał pt. "Lalka z cukrzycą", Renata Reda z Polskiego Radia Białystok za audycję pt. "Stopa cukrzycowa. Jak postępować, mając taką dolegliwość?", Anna Żochowska z TVP3 Białystok za materiał pt. "Choroba nie śpi".

W kategorii "Choroby serca - rosnące zagrożenie" pierwszą nagrodę otrzymał Sławomir Zagórski z redakcji OKO.press za materiał pt. "Mikołaj Grynberg: Dużo czasu zajmuje, zanim sam sobie powiesz: Kurczę, chyba umieram". Wyróżnienia otrzymali: Elżbieta Glapiak z redakcji Medonet.pl za artykuł pt. "Już pięć minut dziennie wydłuża życie. Kardiolog: to naprawdę działa", Małgorzata Telmińska z Polskiego Radia 24 za audycję pt. "Nadciśnienie - uwaga mamy problem", Piotr Wójcik z redakcji TVN24.pl za materiał pt. "Połowa pacjentów nie dożywa 60. Zdiagnozowane dziecko może uratować rodzica" oraz Magdalena Żmudziak z redakcji Medonet.pl za publikację pt. "Magda miała 19 lat, kiedy urodziła córkę. Nagle jej serce powiedziało "dość". Mówili mojej rodzinie, żeby się żegnali".

Z okazji jubileuszu organizatorzy przyznali również 10 nagród specjalnych Dziennikarz Zdrowia 20-lecia, honorujących osoby, które na przestrzeni dwóch dekad zdobyły największą liczbę statuetek i wyróżnień w konkursie oraz w szczególny sposób przyczyniły się do edukacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa. Tytuł i statuetkę specjalną otrzymali: Magdalena Hykawy, Anna Jarosz, Margit Kossobudzka, Patrycja Michońska-Dynek, Wojciech Moskal, Katarzyna Pinkosz, Ewa Podolska, Dorota Romanowska, Zbigniew Wojtasiński oraz Artur Wolski.

Kryształowe Pióra i Kryształowe Serca

Podczas gali wręczono również 5 statuetek Kryształowego Serca dla osób od lat zaangażowanych w rozwój Konkursu. Otrzymali je: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, wieloletni juror w kategorii „Choroby serca- rosnące zagrożenie”, prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, wieloletni juror w kategorii "Cukrzyca - wygrać z postępem choroby", prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, wieloletni juror w kategorii "Nowotwór - przełamać strach, wygrać życie", Jadwiga Kamińska, Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia, wieloletniego Patrona konkursu oraz Iwona Schymalla, związana z konkursem od samego początku.

Konkurs Kryształowe Pióra jest organizowany przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia.