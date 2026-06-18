Gazeta Prawna
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Polska bliżej stałej obecności wojsk USA. Szef MON ujawnia stanowisko Waszyngtonu

Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: USA pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w PolscePAP / Leszek Szymański
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
57 minut temu

USA wyraziły pozytywne stanowisko wobec polskiej propozycji stworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium kraju – przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowach z sekretarzem obrony USA.

Szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem Sojuszu w stolicy Turcji – Ankarze.

Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej, że rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem o współdziałaniu i kolektywnej obronie oraz o sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski i współpracy z USA. Poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich.

- I miło jest mi poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem, Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny - powiedział szef MON. (PAP)

Źródło: PAP

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USAPentagonbazy wojskowe

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