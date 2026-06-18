- Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy - napisał premier na platformie X.

Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 18, 2026 Rozwiń

Sukcesem pochwaliła się także lubelska policja w specjalnym komunikacie w mediach społecznościowych. Jak przekazali funkcjonariusze, do zatrzymania doszło w czwartek rano pod Warszawą dzięki pracy policjantów z grupy śledczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzany ws. zabójstwa 44-letniego Rosjanina został zatrzymany.

Jak przekazali policjanci, zatrzymany mężczyzna posługiwał się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. – W zatrzymaniu brali udział kontterroryścii z BOA i SPKP w Lublinie. Policjantów wspierali też funkcjonariusze ABW – czytamy w komunikacie.

Dziś rano pod Warszawą policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.



Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela… pic.twitter.com/gQJOMcAwlu — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) June 18, 2026 Rozwiń

Rosjanin zabity w biały dzień na ulicy w Białej Podlaskiej

Do wstrząsającego morderstwa doszło w poniedziałek 15 czerwca. W biały dzień na jednej z ulic w centrum Białej Podlaskiej nieznany sprawca z małej odległości oddał kilka strzałów do mężczyzny.

Okazało się, że ofiara to 44-letni Rosjanin, którego życia, mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, nie udało się uratować. Denat był artystą, który tworzył pod pseudonimem Siemion Skrepetski. Słynął z otwartej krytyki Władimira Putina i rosyjskich władz.

Jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanego premier Donald Tusk sugerował, że sprawa może mieć podłoże polityczne. Tuż po morderstwie służby zatrzymały dwóch Białorusinów, jednak ich związek ze sprawą nie został potwierdzony, więc zostali wypuszczeni na wolność.