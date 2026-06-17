Emerycie, sprawdź tę listę. Te darmowe usługi i dopłaty przepadną w 2026 roku

Jakie kryterium dochodowe obowiązuje przy 500 plus dla niesamodzielnych po waloryzacji?

500 plus dla niesamodzielnych wynosi do 500 zł miesięcznie. Po waloryzacji próg łączny świadczeń brutto wzrósł do 2687,67 zł brutto; pełne 500 zł przysługuje, jeśli stałe dochody nie przekraczają 2187,67 zł brutto.