Emerycie, sprawdź tę listę. Te darmowe usługi i dopłaty przepadną w 2026 roku

Marcowa waloryzacja podniosła kwoty świadczeń emerytalno-rentowych i dodatków urzędowych, a nowa lista leków refundowanych oraz aktualne taryfy usług ułatwiają codzienne zarządzanie domowym budżetem. Sprawdź zaktualizowaną listę kontrolną i upewnij się, że wykorzystujesz wszystkie przysługujące Ci prawa i dopłaty.
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Bezpośrednie dopłaty do emerytury (Pieniądze "na rękę")
Wszystkie wymienione poniżej dodatki są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (PIT) oraz wolne od potrąceń komorniczych:
- Dodatek pielęgnacyjny: wynosi 366,68 zł miesięcznie. Osoby, które ukończyły 75. rok życia, otrzymują go automatycznie (bez wniosku). Osoby młodsze muszą złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wyższa stawka przysługuje inwalidom wojennym (550,02 zł).
- 500 plus dla niesamodzielnych (świadczenie uzupełniające): wynosi do 500 zł miesięcznie. Po waloryzacji kryterium dochodowe (próg łączny świadczeń brutto) wzrosło do 2687,67 zł brutto. Pełna kwota 500 zł przysługuje, jeśli stałe dochody nie przekraczają 2187,67 zł brutto, powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę". Wymagany formularz: ZUS ESUN.
- Dodatek dla sieroty zupełnej: wzrósł po waloryzacji do kwoty 689,17 zł miesięcznie. Przysługuje osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców - co ważne, bez limitu wieku (można go pobierać będąc już seniorem).
- Ryczałt energetyczny: wynosi 336,16 zł miesięcznie. Przysługuje m.in. kombatantom, żołnierzom służby zastępczej oraz wdowom/wdowcom po nich. Wypłacany niezależnie od dochodu, na podstawie wniosku ZUS-ERK (zastąpił dawny druk ZUS-ER-RYC-01).
- Dodatek kombatancki oraz za tajne nauczanie: po waloryzacji wynoszą po 366,67 zł miesięcznie. Do dodatku kombatanckiego automatycznie dopłacany jest też dodatek kompensacyjny w kwocie 55,00 zł.
- Dodatek dla sołtysa: wynosi ok. 345 zł miesięcznie. Przysługuje seniorom, którzy pełnili funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż 8 lat). Wniosek należy złożyć w placówce KRUS.
- Świadczenie honorowe za 100 lat: dla osób świętujących setne urodziny premia wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Jest wypłacana dożywotnio co miesiąc jako dodatek do dotychczasowej emerytury.
Zdrowie, leki i opieka (Program 65+)
- Bezpłatne leki (Darmowe Leki 65+): Granica wieku uprawniająca do bezpłatnych medykamentów to 65 lat. Baza bezpłatnych substancji obejmuje blisko 4000 preparatów z listy refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia. Warunkiem jest wpisanie przez lekarza kodu "S" w polu uprawnień dodatkowych na recepcie.
- Nowe Świadczenie Wspierające: Jeśli senior posiada orzeczenie o niepełnosprawności i decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) określającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów, może otrzymać od ZUS dodatkowo od 792 zł do nawet 4353 zł miesięcznie (kwota powiązana z rentą socjalną, niezależna od dochodów).
- Leczenie uzdrowiskowe (Sanatorium z NFZ): Samo leczenie i zabiegi rehabilitacyjne w sanatorium są w 100 proc. finansowane przez NFZ. Pacjent pokrywa jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia. Stawki te są ściśle regulowane przez Ministerstwo Zdrowia i zależą od sezonu rozliczeniowego (droższy sezon letni, tańszy jesienno-zimowy) oraz standardu pokoju.
- Profilaktyka i opieka bez kolejki: Seniorzy mają pierwszeństwo w dostępie do programów wczesnego wykrywania chorób (kardiologicznych, onkologicznych, w tym kolonoskopii czy mammografii). W wielu regionach działają także samorządowe programy darmowych szczepień (np. przeciw grypie czy pneumokokom).
Transport, komunikacja i kultura
- Zniżki kolejowe (PKP i przewoźnicy regionalni): Emerytom i rencistom ustawowo przysługują 2 przejazdy w roku z ulgą 37 proc. w klasie 2. (na podstawie zaświadczenia z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów). Dodatkowo komercyjna oferta "Bilet Seniora" zapewnia stałą zniżkę ok. 30 proc. dla każdego, kto ukończył 60. rok życia (dostępna bezpośrednio w kasach i automatach biletowych) na nielimitowane przejazdy.
- Komunikacja miejska: Osoby 70+: Podróżują tramwajami i autobusami miejskimi całkowicie bezpłatnie w większości polskich miast (podczas kontroli wystarczy okazać dowód osobisty). Osoby 65+: Mogą zakupić bardzo tani, całoroczny "Bilet Seniora" (koszt w zależności od aglomeracji to zazwyczaj od 50 do 100 zł za cały rok nielimitowanych podróży).
- Elektroniczna Legitymacja Emeryta (mObywatel): Nie ma już obowiązku noszenia plastikowej karty ZUS. Cyfrowa legitymacja w rządowej aplikacji mObywatel posiada taką samą moc prawną i uprawnia do zniżek w pociągach, muzeach, teatrach oraz kinach.
Ulgi i zwolnienia podatkowe (Rozliczenie PIT)
- Zwolnienie z podatku dochodowego (Kwota wolna): Dzięki kwocie wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł rocznie, emerytury i renty do wysokości 2500 zł brutto miesięcznie są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Seniorzy z takimi świadczeniami płacą od nich jedynie składkę zdrowotną (9 proc.).
- PIT-0 dla pracujących seniorów: Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale zrezygnowały z pobierania emerytury i nadal pracują na etacie, zleceniu lub prowadzą firmę, korzystają z dodatkowego zwolnienia z podatku do kwoty 85 528 zł przychodów rocznie.
- Ulga rehabilitacyjna: Pozwala odliczyć od dochodu wydatki nielimitowane (np. adaptacja mieszkania do potrzeb niepełnosprawności, wyjazd na turnus rehabilitacyjny) oraz wydatki limitowane. W ramach tych drugich można odliczyć: Koszty leków: nadwyżkę powyżej 100 zł w danym miesiącu (na podstawie faktur i zalecenia lekarza specjalisty). Użytkowanie samochodu osobowego na cele nadrzędne (np. dojazd do przychodni) - ryczałt do 10 320 zł rocznie (wymagany stopień niepełnosprawności lub posiadanie osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu).
- Zwolnienie z abonamentu RTV: Zwolnienie przysługuje bezwarunkowo wszystkim osobom, które ukończyły 75. rok życia. Dodatkowo zwolnieni są seniorzy po 60. roku życia, jeśli ich miesięczna emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Aby formalnie zyskać zwolnienie, należy udać się na Pocztę Polską, przedstawić dowód/decyzję ZUS i podpisać stosowne oświadczenie.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku i kto otrzymuje go automatycznie?
Jakie kryterium dochodowe obowiązuje przy 500 plus dla niesamodzielnych po waloryzacji?
Jak skorzystać z bezpłatnych leków w programie Darmowe Leki 65+?
Jakie zniżki kolejowe przysługują emerytom i rencistom?
Kto może skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV?
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Źródło: gazetaprawna.pl
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