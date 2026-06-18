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Obce służby maczały palce w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej? Siemoniak zabrał głos

Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Szef MSWiA: policja i ABW zatrzymała podejrzanego; jest typowany do innych przestępstw w Polsce
Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Szef MSWiA: policja i ABW zatrzymała podejrzanego; jest typowany do innych przestępstw w PolscePAP / Paweł Supernak
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
58 minut temu

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zabrał głos ws. zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Jak podkreślił, wątek udziału obcych służb w tej sprawie jest intensywnie badany. Mężczyzna podejrzany o morderstwo został w czwartek ujęty przez policję.

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Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wzięli w czwartek udział w konferencji prasowej w sprawie działania służb w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.

Morderstwo na zlecenie obcego wywiadu? Siemoniak wyjaśnił

Siemoniak poinformował m.in., że zatrzymany ma „portfolio związane z przestępczością”, a w sprawie „wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany”.

– W naszej ocenie może to być (...) taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, kryminalistów do rozmaitych działań – dodał.

Minister zwrócił uwagę, że „mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach”. Dodał, że wówczas nie dotyczyło to morderstw, tylko np. pobić na zlecenie. – Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili, więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz – przekazał.

Dlatego – dodał – policja, ABW i prokuratura „będą intensywnie badać z zatrzymanym, ewentualnie innymi osobami, to, dlaczego tak się stało”.

Siemoniak zaznaczył, że „doszło do tragedii”.

– Doszło do morderstwa obywatela innego państwa. Obywatela, który w swej działalności publicznej krytykował różne zagraniczne osoby. ABW i policja wielokrotnie zwracały się do niego, sugerując mu, że jest zagrożony i że powinien być objęty, jeśli przebywa na terytorium Polski, ochroną. Niestety, dla siebie tragicznie, z tej propozycji nie skorzystał – dodał.

Źródło: PAP

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zabójstwosłużby specjalneTomasz Siemoniak

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