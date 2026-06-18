Wdowy i wdowcy mogą dostać więcej. Coraz więcej pytań o nowe zasady

Nowy model finansowy: Wybór wariantu i podwyżka w 2027 roku

Przed reformą wdowy i wdowcy musieli bezpowrotnie rezygnować z jednego świadczenia na rzecz drugiego, wybierając opcję korzystniejszą (zazwyczaj 85 proc. emerytury męża jako rentę rodzinną). Obecne przepisy dają prawo do zbiegu świadczeń. Uprawniona osoba wybiera jeden z dwóch dostępnych modeli wypłaty:

Wariant I: 100 proc. własnej emerytury/renty + 15 proc. renty rodzinnej po małżonku.

Wariant II: 100 proc. renty rodzinnej po małżonku + 15 proc. własnego świadczenia.

Kluczowa zmiana: Wzrost wskaźnika z 15 proc. do 25 proc.

Wypłaty ruszyły w lipcu 2025 roku ze wskaźnikiem dodatkowego świadczenia na poziomie 15 proc. Nadchodzi jednak bardzo ważna zmiana dla portfeli seniorów:

Od 1 stycznia 2027 roku: Dodatek z drugiego świadczenia automatycznie wzrośnie do 25 proc.

Bez dodatkowych formalności: ZUS oficjalnie potwierdził, że podwyżka od 2027 roku zostanie naliczona z urzędu - seniorzy nie muszą składać nowego wniosku, aby otrzymać większe pieniądze.

Dla wielu osób oznacza to zastrzyk rzędu kilkuset złotych, a w niektórych przypadkach nawet 1000 zł więcej miesięcznie.

Progi dochodowe i limit wypłat z ZUS

Program zawiera sztywny mechanizm ochronny uniemożliwiający wypłacanie nadmiernie wysokich kwot zbiegowych. Suma połączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Aktualny limit: Wynosi dokładnie 5 935,47 zł brutto (obowiązuje po marcowej waloryzacji do 28 lutego 2027 roku).

Mechanizm potrąceń: Jeżeli wyliczona suma obu świadczeń przekroczy ten próg, ZUS pomniejszy wypłatę o powstałą nadwyżkę.

Kto nie zyska? Osoby, których tylko jedno samodzielne świadczenie (np. własna emerytura) już teraz jest równe lub wyższe niż 5 935,47 zł brutto, nie otrzymają renty wdowiej.

Cztery warunki ustawowe - kto otrzyma pieniądze?

Zbieg świadczeń nie przysługuje automatycznie każdemu. ZUS, KRUS oraz mundurowe organy rentowe weryfikują cztery kryteria, które wnioskodawca musi spełnić łącznie:

Wiek emerytalny: Trzeba osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli minimum 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wspólność małżeńska: Do dnia śmierci współmałżonka musiała istnieć rzeczywista więź (brak separacji orzeczonej wyrokiem sądu). Moment owdowienia: Prawo do renty rodzinnej po zmarłym partnerze musiało zostać nabyte nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Status cywilny: Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom samotnym - ponowne wejście w związek małżeński skutkuje utratą prawa do renty wdowiej.

Co ważne, do renty wdowiej można dorabiać bez ograniczeń. Ponieważ przysługuje ona osobom, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny, dodatkowe zarobki nie wpływają na zawieszenie ani zmniejszenie wypłat.

Jak złożyć wniosek ERWD?

Osoby, które dopiero teraz spełniły warunki (np. osiągnęły wymagany wiek), muszą pamiętać, że pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Wypłata zawsze wymaga aktywności ze strony emeryta.

[ Krok 1: Weryfikacja praw ] ➔ [ Krok 2: Formularz ERWD ] ➔ [ Krok 3: Wybór formy ] ➔ [ Krok 4: Złożenie do ZUS ]

Weryfikacja: Sprawdź, czy masz ustalone prawo do obu świadczeń. Jeśli nie pobierasz renty rodzinnej, musisz najpierw złożyć o nią wniosek.

Formularz: Pobierz i wypełnij wniosek ERWD (Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną).

Wybór wariantu: W dokumencie możesz samodzielnie wskazać wariant (I lub II) albo zaznaczyć opcję, by to ZUS automatycznie wybrał rozwiązanie korzystniejsze finansowo.

Złożenie: Formularz dostarcz osobiście do placówki ZUS, wyślij tradycyjną pocztą lub prześlij elektronicznie przez platformę eZUS / PUE ZUS. Pieniądze zostaną przyznane od miesiąca złożenia dokumentów.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania