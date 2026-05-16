Wielu emerytów nadal regularnie opłaca abonament, mimo że przepisy pozwalają im z niego zrezygnować. Problem pojawia się zwykle przy formalnościach — zwolnienie nie działa automatycznie i trzeba je zgłosić w placówce pocztowej.

Abonament RTV 2026 wzrasta. Seniorzy zapłacą nawet 366 zł rocznie

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe stawki abonamentu RTV. Za samo radio trzeba płacić 9,50 zł miesięcznie, natomiast za telewizor lub zestaw telewizor + radio już 30,50 zł miesięcznie. W skali roku daje to odpowiednio 114 zł i aż 366 zł. Dla części gospodarstw domowych to niewielka kwota, jednak dla seniorów żyjących z niższych świadczeń każdy dodatkowy rachunek ma znaczenie. Zwłaszcza że opłata trafia regularnie co miesiąc, podobnie jak czynsz, energia czy leki. Właśnie dlatego przepisy przewidują katalog zwolnień. Jedno z najważniejszych dotyczy emerytów z niższym świadczeniem.

Emerytura do 4451,78 zł zwalnia z abonamentu RTV w 2026 roku

Poczta Polska potwierdziła, że w 2026 roku ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, które:

ukończyły 60 lat ,

, mają ustalone prawo do emerytury ,

, pobierają świadczenie nieprzekraczające 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Kwota nie jest przypadkowa. Stanowi połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 rok, które według danych wynosi 8903,56 zł brutto. Dla wielu seniorów różnica kilkudziesięciu złotych może mieć ogromne znaczenie. Emeryt otrzymujący świadczenie poniżej limitu zachowuje pełne zwolnienie z opłaty RTV, natomiast nawet niewielkie przekroczenie progu powoduje powrót obowiązku płacenia abonamentu. To szczególnie ważne dla osób po ostatnich waloryzacjach emerytur. Część seniorów dopiero po podwyżce świadczenia odkrywa, że przekroczyła limit i straciła prawo do ulgi.

Zwolnienie z abonamentu RTV nie działa automatycznie. Trzeba złożyć oświadczenie

Najwięcej problemów pojawia się właśnie tutaj. Wielu emerytów zakłada, że skoro spełniają ustawowe warunki, abonament zostanie anulowany automatycznie. Tak się jednak nie dzieje. Senior musi udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć odpowiednie oświadczenie. Potrzebne są:

dokument tożsamości,

dokument potwierdzający wysokość emerytury,

oświadczenie o spełnieniu warunków zwolnienia.

Może to być decyzja z ZUS albo aktualny odcinek świadczenia. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia dokumentów. Przykład? Jeśli senior złoży oświadczenie w maju, abonament przestanie być naliczany od czerwca.

Kto jeszcze nie płaci abonamentu RTV? Lista jest dłuższa

Zwolnienie z opłat RTV przysługuje również innym grupom obywateli. Przepisy obejmują m.in.:

osoby po 75. roku życia ,

, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej ,

, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,

zarejestrowanych w urzędzie pracy, weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, część osób korzystających z pomocy społecznej.

W przypadku seniorów najczęściej stosowane są jednak dwa kryteria: wiek albo wysokość emerytury. Osoby po 75. roku życia znajdują się w nieco lepszej sytuacji, ponieważ zwolnienie obejmuje ich z mocy prawa. Emeryci korzystający z kryterium dochodowego muszą natomiast pamiętać o formalnym zgłoszeniu.

Coraz więcej Polaków korzysta ze zwolnienia z abonamentu RTV

Dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują wyraźny trend. Na koniec 2024 roku Poczta Polska odnotowywała około 4,7 mln abonentów RTV, jednak aż blisko 2,6 mln z nich korzystało ze zwolnień z opłat. To pokazuje, jak szeroka jest grupa osób objętych ulgami. Jednocześnie KRRiT wskazuje, że telewizor posiada ponad 92 proc. gospodarstw domowych w Polsce.

Seniorzy często nie wiedzą, że mają prawo do zwolnienia

Pracownicy organizacji senioralnych od lat zwracają uwagę na ten sam problem — wielu emerytów nadal opłaca abonament tylko dlatego, że nigdy nie usłyszeli o obowiązujących ulgach. Część osób obawia się też kontroli albo zaległości wobec Poczty Polskiej. Tymczasem procedura nie należy do skomplikowanych. Najważniejsze pozostaje sprawdzenie wysokości świadczenia brutto i złożenie dokumentów. W praktyce największe znaczenie ma regularne kontrolowanie decyzji waloryzacyjnych z ZUS. To właśnie one mogą przesądzić o utracie albo zachowaniu prawa do zwolnienia.

Polecamy też: Projekt nowelizacji ustawy medialnej. Rzecznik MŚP broni praw mniejszych uczestników rynku