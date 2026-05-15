Gazeta Prawna
Finanse i gospodarka

Abonament RTV jednak zostaje. Od 2027 r. kara za telewizor wzrośnie do 1035 zł

Mężczyzna trzyma pilota od telewizora - podwyżka abonamentu RTV od 2027 r.
Miał zniknąć, będzie droższy. Abonament RTV i kary mocno w górę od 2027 r.Shutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 08:19

Wielu Polaków było przekonanych, że abonament RTV za chwilę przejdzie do historii. Tymczasem od 1 stycznia 2027 r. rachunki pójdą w górę, a kara za niezarejestrowany telewizor przekroczy tysiąc złotych. KRRiT właśnie zatwierdziła nowe stawki, a osoby, które po zapowiedziach likwidacji abonamentu przestały płacić, mogą jeszcze usłyszeć o odsetkach, upomnieniach i egzekucji administracyjnej

Skrót artykułu

Dla wielu osób najbardziej zaskakujące może być nie samo podniesienie opłaty abonamentowej do 34,50 zł miesięcznie, lecz to, że zaległości mogą wrócić w formie odsetek, upomnienia i egzekucji administracyjnej. Największe ryzyko mają ci, którzy słysząc o planowanej likwidacji abonamentu, przestali płacić albo nigdy nie zarejestrowali odbiornika.

Abonament RTV 2027 drożeje. Za telewizor trzeba będzie płacić 34,50 zł miesięcznie

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła, że w 2027 r. miesięczna opłata za odbiornik radiofoniczny wyniesie 10,80 zł, a za odbiornik telewizyjny albo telewizyjny i radiofoniczny – 34,50 zł. Dla porównania w 2026 r. stawki wynoszą odpowiednio 9,50 zł i 30,50 zł, więc podwyżka uderza przede wszystkim w gospodarstwa domowe, które płacą regularnie, ale także w firmy mające odbiorniki w lokalach, hotelach, samochodach służbowych czy punktach obsługi klientów. KRRiT tłumaczy zmianę coroczną waloryzacją przewidzianą w ustawie o opłatach abonamentowych. Mechanizm jest powiązany ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych zapisanym w ustawie budżetowej.

1035 zł kary za telewizor. Poczta Polska może sprawdzić rejestrację odbiornika

Najmocniejszy element tej zmiany kryje się w sankcji. Ustawa przewiduje, że za "używanie niezarejestrowanego odbiornika pobiera się opłatę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia naruszenia". Przy nowej stawce:

  • za telewizor daje to 1035 zł,
  • za radio daje to 324 zł.
Wyrejestrowałeś telewizor? Abonament RTV nadal może cię dotyczyć
Zobacz także
Wyrejestrowałeś telewizor? Abonament RTV nadal może cię dotyczyć

Abonament RTV miał zniknąć od 2027 r. Na razie opłaty zostają

Politycznie temat wygląda inaczej niż prawnie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad zmianami, które mają zastąpić abonament finansowaniem mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. W projekcie pojawiła się data 1 stycznia 2027 r. oraz kwota co najmniej 2,5 mld zł rocznie na misję publiczną. Dopóki jednak ustawa nie przejdzie całej ścieżki legislacyjnej, obowiązuje obecny system. Dlatego zapowiedź likwidacji abonamentu nie kasuje ani bieżących opłat, ani zaległości.

Nie płacisz abonamentu RTV? Mogą dojść odsetki i egzekucja administracyjna

Samo spóźnienie z płatnością nie działa jak mandat wystawiany automatycznie. Poczta Polska nalicza jednak odsetki jak od zaległości podatkowych, a przy upomnieniu dochodzi jeszcze koszt upomnienia. Jeżeli dług nie zostanie zapłacony, sprawa może przejść w tryb egzekucji administracyjnej. Dla wielu osób to właśnie ten etap okazuje się najbardziej dotkliwy, bo zaległości mogą zostać wyegzekwowane podobnie jak inne należności publiczne.

Nowe stawki abonamentu RTV i kary od 2027 r. [TABELA]

Rodzaj odbiornika

Stawka w 2026 r.

Stawka od 1 stycznia 2027 r.

Kara za brak rejestracji w 2027 r.

Radio

9,50 zł miesięcznie

10,80 zł miesięcznie

324 zł

Telewizor albo TV + radio

30,50 zł miesięcznie

34,50 zł miesięcznie

1035 zł

Lekarz zadaje tylko 4 pytania. Tak w 2026 roku wykrywa się ukryty alkoholizm
Zobacz także
Lekarz zadaje tylko 4 pytania. Tak w 2026 roku wykrywa się ukryty alkoholizm

Jak zapłacić abonament RTV? Bez tego numeru przelew może nie zostać rozliczony

Do zapłaty potrzebny jest indywidualny numer rachunku abonenta nadany przy rejestracji odbiornika. Można go ustalić w:

  • placówce Poczty Polskiej,
  • przez infolinię RTV,
  • mailowo.

Najprostszy błąd polega na tym, że ktoś płaci za kablówkę, platformę satelitarną albo serwis streamingowy i uznaje, że temat abonamentu ma zamknięty. Obecna ustawa wiąże opłatę z używaniem odbiornika, a nie z tym, komu płacimy za dostęp do treści.

Polecamy też: Antytechnologiczna fala idzie przez USA. Dlaczego Amerykanie buntują się przeciwko AI

Te osoby najmocniej odczują podwyżkę abonamentu RTV w 2027 r.

Podwyżka jest najbardziej dotkliwa dla trzech grup.

  • Pierwsza to osoby, które płacą regularnie i od 2027 r. automatycznie zobaczą wyższą kwotę.
  • Druga to ci, którzy mają zarejestrowany odbiornik, ale przestali płacić po zapowiedziach likwidacji abonamentu.
  • Trzecia to właściciele niezarejestrowanych urządzeń, bo u nich ryzyko nie kończy się na zaległej miesięcznej opłacie, lecz może dojść do opłaty karnej 1035 zł.

Podstawa prawna i dokumenty

  • Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, Dz.U. z 2025 r. poz. 1585,
  • Komunikat KRRiT z 13 maja 2026 r. dotyczący stawek abonamentu RTV na 2027 r.,
  • Projekt ustawy medialnej dotyczącej likwidacji abonamentu RTV od 2027 r.
Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

abonamenttelewizjapodatki i opłaty

Powiązane

Seniorka patrzy na ekran smartfona - nowa kwota świadczenia honorowego 2026
Emerytury i rentyEmerytura wyższa o 349,25 zł. Te roczniki dostaną prawie 7000 zł
650 mln zł czeka w ZUS po zmarłych. Rekordziści dostają nawet 100 tys. zł
Emerytury i renty650 mln zł czeka w ZUS po zmarłych. Rodziny mogą odzyskać nawet 100 tys. zł
Dłoń trzymająca kopertę z polskimi banknotami na tle budynku ZUS - waloryzacja składek emerytalnych od 1 czerwca 2026
Emerytury i rentyEmerytura wyższa nawet o 350 zł miesięcznie. Kluczowa decyzja w czerwcu 2026