Dla wielu osób najbardziej zaskakujące może być nie samo podniesienie opłaty abonamentowej do 34,50 zł miesięcznie, lecz to, że zaległości mogą wrócić w formie odsetek, upomnienia i egzekucji administracyjnej. Największe ryzyko mają ci, którzy słysząc o planowanej likwidacji abonamentu, przestali płacić albo nigdy nie zarejestrowali odbiornika.

Abonament RTV 2027 drożeje. Za telewizor trzeba będzie płacić 34,50 zł miesięcznie

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła, że w 2027 r. miesięczna opłata za odbiornik radiofoniczny wyniesie 10,80 zł, a za odbiornik telewizyjny albo telewizyjny i radiofoniczny – 34,50 zł. Dla porównania w 2026 r. stawki wynoszą odpowiednio 9,50 zł i 30,50 zł, więc podwyżka uderza przede wszystkim w gospodarstwa domowe, które płacą regularnie, ale także w firmy mające odbiorniki w lokalach, hotelach, samochodach służbowych czy punktach obsługi klientów. KRRiT tłumaczy zmianę coroczną waloryzacją przewidzianą w ustawie o opłatach abonamentowych. Mechanizm jest powiązany ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych zapisanym w ustawie budżetowej.

1035 zł kary za telewizor. Poczta Polska może sprawdzić rejestrację odbiornika

Najmocniejszy element tej zmiany kryje się w sankcji. Ustawa przewiduje, że za "używanie niezarejestrowanego odbiornika pobiera się opłatę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia naruszenia". Przy nowej stawce:

za telewizor daje to 1035 zł,

za radio daje to 324 zł.

Abonament RTV miał zniknąć od 2027 r. Na razie opłaty zostają

Politycznie temat wygląda inaczej niż prawnie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad zmianami, które mają zastąpić abonament finansowaniem mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. W projekcie pojawiła się data 1 stycznia 2027 r. oraz kwota co najmniej 2,5 mld zł rocznie na misję publiczną. Dopóki jednak ustawa nie przejdzie całej ścieżki legislacyjnej, obowiązuje obecny system. Dlatego zapowiedź likwidacji abonamentu nie kasuje ani bieżących opłat, ani zaległości.

Nie płacisz abonamentu RTV? Mogą dojść odsetki i egzekucja administracyjna

Samo spóźnienie z płatnością nie działa jak mandat wystawiany automatycznie. Poczta Polska nalicza jednak odsetki jak od zaległości podatkowych, a przy upomnieniu dochodzi jeszcze koszt upomnienia. Jeżeli dług nie zostanie zapłacony, sprawa może przejść w tryb egzekucji administracyjnej. Dla wielu osób to właśnie ten etap okazuje się najbardziej dotkliwy, bo zaległości mogą zostać wyegzekwowane podobnie jak inne należności publiczne.

Nowe stawki abonamentu RTV i kary od 2027 r. [TABELA]

Rodzaj odbiornika Stawka w 2026 r. Stawka od 1 stycznia 2027 r. Kara za brak rejestracji w 2027 r. Radio 9,50 zł miesięcznie 10,80 zł miesięcznie 324 zł Telewizor albo TV + radio 30,50 zł miesięcznie 34,50 zł miesięcznie 1035 zł

Jak zapłacić abonament RTV? Bez tego numeru przelew może nie zostać rozliczony

Do zapłaty potrzebny jest indywidualny numer rachunku abonenta nadany przy rejestracji odbiornika. Można go ustalić w:

placówce Poczty Polskiej,

przez infolinię RTV,

mailowo.

Najprostszy błąd polega na tym, że ktoś płaci za kablówkę, platformę satelitarną albo serwis streamingowy i uznaje, że temat abonamentu ma zamknięty. Obecna ustawa wiąże opłatę z używaniem odbiornika, a nie z tym, komu płacimy za dostęp do treści.

Te osoby najmocniej odczują podwyżkę abonamentu RTV w 2027 r.

Podwyżka jest najbardziej dotkliwa dla trzech grup.

Pierwsza to osoby, które płacą regularnie i od 2027 r. automatycznie zobaczą wyższą kwotę.

i od 2027 r. automatycznie zobaczą wyższą kwotę. Druga to ci, którzy mają zarejestrowany odbiornik, ale przestali płacić po zapowiedziach likwidacji abonamentu .

. Trzecia to właściciele niezarejestrowanych urządzeń, bo u nich ryzyko nie kończy się na zaległej miesięcznej opłacie, lecz może dojść do opłaty karnej 1035 zł.

Podstawa prawna i dokumenty