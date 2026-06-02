ZUS wypłaci 800 zł wyrównania w lipcu. Sprawdź, czy dostaniesz przelew

Anna Kot
dzisiaj, 16:00

1 czerwca wystartował nowy okres rozliczeniowy programu 800 plus, który potrwa do 31 maja 2027 roku. Część rodziców nie otrzyma jednak pieniędzy w czerwcu. ZUS uspokaja: środki nie przepadną, a w lipcu na konta trafi wyczekiwane wyrównanie. Sprawdź, kto kwalifikuje się do wypłaty.

Kto otrzyma wyrównanie 800 plus w lipcu 2026?

Dodatkowe pieniądze w lipcu trafią do osób, które spóźniły się z przesłaniem dokumentów. ZUS gwarantował ciągłość wypłat tylko tym rodzicom, którzy złożyli wnioski do 30 kwietnia. Opóźnienie oznacza przerwę w wypłatach:

  • Wniosek złożony w maju: brak wypłaty w czerwcu, ale w lipcu ZUS wypłaci 800 zł wyrównania za zaległy miesiąc.
  • Wniosek złożony w czerwcu: brak wypłaty w czerwcu i lipcu, ale w sierpniu na konto trafi skumulowane wyrównanie w kwocie 1600 zł.

Kryteria przyznawania świadczenia 800 plus w 2026 roku

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. ZUS przyznaje środki niezależnie od dochodów rodziny czy statusu zatrudnienia rodziców. Kluczowe warunki to:

  • Miejsce zamieszkania: dziecko musi mieszkać na terenie Polski.
  • Edukacja: dziecko musi realizować obowiązek szkolny lub przedszkolny w polskiej placówce oświatowej.
  • Obywatele Ukrainy: prawo do świadczenia zależy od nauki dziecka w polskim systemie edukacji (wymóg ten nie dotyczy maluchów poniżej wieku przedszkolnego).

Harmonogram wypłat 800 plus w ZUS

Pieniądze są przelewane na konta bankowe w dziesięciu stałych terminach w każdym miesiącu. Jeśli dany dzień przypada na weekend lub święto, ZUS wysyła przelewy odpowiednio wcześniej. Stałe dni wypłat w miesiącu: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dzień miesiąca. Jeśli chcesz sprawdzić status swojego wniosku, podaj mi miesiąc, w którym wysłałeś dokumenty, lub napisz, czy zmieniałeś ostatnio konto bankowe, a pomogę Ci ustalić dokładny termin przelewu.

Jak sprawdzić status wniosku na PUE ZUS?

Szybką weryfikację dokumentów umożliwia portal Platformy Usług Elektronicznych. Status sprawy można sprawdzić samodzielnie w kilku krokach.Instrukcja krok po kroku:

  1. Zaloguj się na swój profil PUE ZUS (np. przez profil zaufany).
  2. Przejdź do zakładki "Rodzina".
  3. Wybierz opcję "Świadczenie wychowawcze 800+".
  4. Kliknij w "Szczegóły wniosku”, aby zobaczyć aktualny status (np. "zatwierdzony" lub "w obsłudze").

Co zrobić, gdy przelew nie przyjdzie w terminie?

Brak pieniędzy na koncie w wyznaczonym dniu nie zawsze oznacza odrzucenie wniosku. Warto najpierw wykluczyć najczęstsze przyczyny techniczne i formalne.Działania w przypadku braku wypłaty:

  • Sprawdź poprawność wpisanego numeru konta bankowego w wysłanym wniosku.
  • Zweryfikuj w portalu PUE ZUS, czy urząd nie wysłał wezwania do uzupełnienia braków formalnych.
  • Skontaktuj się z infolinią ZUS, jeśli status wniosku to "przyznany", a środki nie wpłynęły w ciągu 48 godzin od terminu.

