Większość seniorów w Polsce żyje z jednego przelewu – emerytury z ZUS. Tymczasem system świadczeń jest znacznie bardziej rozbudowany i w określonych sytuacjach pozwala na pobieranie kilku świadczeń jednocześnie. Największy problem polega na tym, że wielu seniorów nie sprawdza, czy spełnia warunki, przez co realnie traci pieniądze.
Pan Jan ma 76 lat i przez większość życia pracował fizycznie. Dziś dostaje emeryturę z ZUS, ale to nie jedyne pieniądze, które wpływają na jego konto – oprócz niej otrzymuje także dodatek pielęgnacyjny, a w trudniejszych momentach korzysta ze wsparcia z pomocy społecznej. Jak sam przyznaje, przez lata był przekonany, że „emerytura to wszystko”, co mu przysługuje. Tymczasem system przewiduje różne formy wsparcia finansowego, które w określonych sytuacjach można łączyć i pobierać jednocześnie – często z kilku instytucji naraz.
Czy senior może mieć kilka świadczeń jednocześnie? ZUS, OPS i KRUS w praktyce
Czy senior może mieć kilka świadczeń jednocześnie? To pytanie wraca bardzo często – i odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale dla wielu osób zaskakująco korzystna. Tak, senior może pobierać kilka świadczeń jednocześnie, pod warunkiem że:
- każde z nich pochodzi z innego tytułu prawnego,
- spełnia odrębne kryteria (np. wiekowe, dochodowe, zdrowotne),
- świadczenia nie wykluczają się ustawowo.
System nie jest „jednoźródłowy”. W praktyce oznacza to, że emerytura z ZUS nie zamyka drogi do innych pieniędzy. Najczęściej spotykane kombinacje to:
- emerytura + dodatek pielęgnacyjny,
- emerytura + świadczenia z pomocy społecznej,
- emerytura + świadczenia rolnicze (KRUS – w określonych przypadkach).
Dodatek pielęgnacyjny ZUS 2026 – ile wynosi, kto dostanie i czy można go łączyć z emeryturą
Podstawą jest oczywiście świadczenie emerytalne lub rentowe wypłacane przez ZUS, ale do niego mogą dochodzić kolejne przelewy. Najważniejszy z nich to dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł miesięcznie (od 1 marca 2026). Przysługuje:
- osobom po ukończeniu 75 lat (automatycznie),
- osobom uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Jest to świadczenie wypłacane co miesiąc, niezależne od dochodu, które może być łączone z emeryturą lub rentą. W praktyce oznacza to, że senior 75+ automatycznie dostaje drugi przelew.
Dodatki do emerytury ZUS 2026 – jakie świadczenia można dostać oprócz emerytury
Dodatek pielęgnacyjny to tylko jedno z kilku świadczeń, które mogą zwiększyć emeryturę. System ZUS przewiduje także inne dodatki, choć większość z nich przysługuje już w bardziej konkretnych sytuacjach lub określonym grupom seniorów.
Do najważniejszych należą m.in.:
- ryczałt energetyczny – przysługujący m.in. kombatantom i osobom represjonowanym (od marca 2026 r. ok. 336 zł miesięcznie),
- dodatek kombatancki – dla osób z uprawnieniami kombatanckimi (366,68 zł),
- dodatek kompensacyjny – uzupełniający, wynoszący 15 proc. dodatku kombatanckiego,
- świadczenie honorowe dla stulatków – bardzo wysokie, ale przysługujące dopiero po ukończeniu 100 lat.
W praktyce oznacza to, że część seniorów – szczególnie tych z dodatkowymi uprawnieniami lub określoną historią życiową – może liczyć na więcej niż jeden przelew z ZUS. Problem polega na tym, że wiele z tych świadczeń nie jest przyznawanych automatycznie, a bez złożenia wniosku pieniądze po prostu przepadają.
Zasiłek stały z OPS 2026 – ile wynosi i czy można go pobierać razem z emeryturą
To jeden z najbardziej niedocenianych elementów systemu. Seniorzy z niskimi dochodami mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej (OPS/MOPS). Najważniejszym z nich jest zasiłek stały – w kwocie nawet do 1000 zł miesięcznie w 2026 roku. Przysługuje osobom:
- całkowicie niezdolnym do pracy,
- których dochód nie przekracza ustawowego kryterium.
W praktyce może być wypłacany razem z emeryturą, jeśli ta jest bardzo niska, a jego wysokość to różnica między kryterium dochodowym a dochodem seniora (z określonym limitem maksymalnym). To oznacza, że senior może mieć emeryturę z ZUS oraz dodatkowy przelew z OPS.
Zasiłek celowy 2026 – kto może dostać pieniądze na leki, opał i rachunki
Obok zasiłku stałego funkcjonuje jeszcze jedno świadczenie, o którym seniorzy rzadko pamiętają – zasiłek celowy. To forma wsparcia finansowego przyznawana przez ośrodki pomocy społecznej na konkretne potrzeby, takie jak zakup leków, opału, żywności czy opłacenie rachunków.
W odróżnieniu od świadczeń stałych nie jest to comiesięczny przelew, ale:
- może być przyznawany wielokrotnie,
- jego wysokość zależy od sytuacji życiowej,
- decyzję podejmuje indywidualnie ośrodek pomocy społecznej.
Oznacza to, że senior – oprócz emerytury i stałych dodatków – może otrzymać dodatkowe pieniądze w trudniejszych momentach, np. w sezonie grzewczym albo przy nagłych wydatkach zdrowotnych. Wielu seniorów nie składa wniosku, zakładając, że pomoc społeczna „nie jest dla nich”, choć w rzeczywistości zasiłek celowy może być dostępny nawet przy pobieraniu emerytury.
Emerytura z KRUS i ZUS jednocześnie – czy można łączyć świadczenia i kto ma do nich prawo
System rolniczy działa równolegle do ZUS i w określonych sytuacjach możliwe jest korzystanie z jego świadczeń. Kiedy senior może mieć pieniądze z KRUS? Najczęściej dotyczy to osób:
- które pracowały w rolnictwie i podlegały ubezpieczeniu rolniczemu,
- które łączyły pracę etatową z działalnością rolniczą,
- które mają okresy składkowe zarówno w ZUS, jak i KRUS.
W praktyce możliwe są sytuacje:
- pobierania świadczenia rolniczego,
- lub uwzględnienia okresów rolniczych przy ustalaniu prawa do świadczeń.
Choć pełne „podwójne emerytury” są ograniczone przepisami, system dopuszcza łączenie okresów ubezpieczenia oraz uzyskanie świadczeń z różnych systemów w określonych konfiguracjach. To szczególnie ważne na terenach wiejskich, gdzie taka historia zawodowa jest powszechna.
Ile może dostać senior z kilku świadczeń 2026 – przykładowe wyliczenia ZUS i OPS
W praktyce wszystko zależy od sytuacji seniora, ale można pokazać realistyczny przykład.
Przykładowe miesięczne wpływy (2026):
Źródło świadczenia
Kwota (brutto)
Emerytura ZUS
2500 zł
Dodatek pielęgnacyjny
366,68 zł
Zasiłek stały (OPS)
400–1000 zł
Ryczałt energetyczny (wybrane grupy)
ok. 336 zł
Łącznie: nawet ponad 3000–4000 zł miesięcznie. To oczywiście przykład – w praktyce kwoty mogą być niższe lub wyższe, ale pokazuje skalę możliwości.
Dlaczego seniorzy nie pobierają wszystkich świadczeń? Najczęstsze błędy i bariery
Problem nie leży w braku świadczeń, ale w systemie. Najczęstsze bariery to brak wiedzy o możliwościach, konieczność złożenia wniosku, skomplikowane procedury i przekonanie, że „emerytura wyklucza inne świadczenia”. W rzeczywistości często jest odwrotnie - to właśnie niska emerytura otwiera drogę do dodatkowego wsparcia
Kto może mieć kilka świadczeń jednocześnie? Warunki dla seniorów 2026
Najczęściej są to osoby, które spełniają kilka warunków jednocześnie:
- mają ukończone 75 lat (dodatek pielęgnacyjny),
- mają niskie dochody (OPS),
- mają historię pracy w rolnictwie (KRUS),
- lub należą do szczególnych grup (np. kombatanci).
To właśnie te osoby najczęściej mogą mieć więcej niż jedno źródło pieniędzy.
Których świadczeń nie można łączyć? Najważniejsze ograniczenia ZUS i OPS
Nie każdy dodatek można pobierać równolegle. Najważniejsze zasady:
- zasiłek pielęgnacyjny (OPS) nie przysługuje osobom z dodatkiem pielęgnacyjnym (ZUS),
- świadczenia dochodowe (OPS) zależą od progów,
- niektóre świadczenia z KRUS i ZUS nie mogą być wypłacane równocześnie w pełnej wysokości.
Dlatego kluczowe jest sprawdzenie konkretnej sytuacji, a nie ogólnych zasad
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631, ze zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283, ze zm.)
- Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2024 r. poz. 90, ze zm.)
- Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwot dodatków do emerytur i rent od 1 marca 2026 r.
