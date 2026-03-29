Choć dla większości Polaków sama kwota tej podwyżki brzmi jak marzenie, dla rekordzisty ze Śląska to tylko dodatek do i tak gigantycznej bazy. Jak to możliwe, że ZUS wypłaca komuś równowartość kilkunastu średnich krajowych co miesiąc?

Najwyższe emerytury ZUS w Mazowszu 2026 – ile wynoszą rekordowe świadczenia?

W województwie mazowieckim najwyższą emeryturę po waloryzacji 2026 roku otrzymuje senior, który przeszedł na emeryturę mając 85 lat i 8 miesięcy. Jego staż pracy wynosił 59 lat i 9 miesięcy, a miesięczne świadczenie wynosi aż 45 326,42 zł brutto. Tak wysokie kwoty nie są przypadkiem – są efektem nie tylko długiego stażu pracy, ale także systematycznego gromadzenia składek.

Kolejne rekordowe emerytury na Mazowszu wynoszą:

35 113,58 zł brutto miesięcznie - beneficjent przepracował 57 lat i 8 miesięcy , a na emeryturę przeszedł w wieku 78 lat i 2 miesięcy

miesięcznie - beneficjent przepracował , a na emeryturę przeszedł w wieku 35 003,70 zł brutto miesięcznie - tutaj staż pracy wynosił 55 lat i 8 miesięcy.

Z danych przekazanych przez Wojciecha Ściwiarskiego, rzecznika prasowego ZUS na Mazowszu, wynika, że rekordowe emerytury są wynikiem długotrwałej pracy oraz wysokich dochodów zebranych przez seniorów przez całe życie zawodowe. Rzecznik podkreśla: „Wysokość emerytury zależy nie tylko od długości stażu pracy, ale także od wysokości składek, które były odprowadzane przez pracownika”.

Śląsk: najwyższa emerytura w Polsce po waloryzacji 2026 – jak ją osiągnąć?

Na Śląsku ZUS również wypłaca ogromne świadczenia - i są to najwyższe kwoty w kraju. Rekordowa emerytura w Polsce po waloryzacji 2026 roku wynosi 51 350,57 zł brutto i należy do seniora, którego staż pracy wynosił aż 67 lat. To oznacza, że świadczenie rekordzisty wzrosło o 2 721,58 zł i wcześniej wynosiło 48 765,97 zł brutto. To między innymi dzięki długiemu stażowi emeryt z Śląska cieszy się świadczeniem, które jest ponad 12 razy wyższe niż średnia krajowa.

Rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to często klucz do uzyskania wyższej emerytury. Każdy dodatkowy rok pracy po przejściu na emeryturę wpływa na wyliczenie świadczenia, zwiększając jego wysokość o kilka lub kilkanaście procent - mówi Grzegorz Dyjak z Biura Prasowego ZUS.

Rekordzista z Śląska, który na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, zgromadził ogromny kapitał składkowy, który podzielony na krótszy okres wypłat dał mu wyższą kwotę świadczenia.

Jak uzyskać rekordową emeryturę w ZUS? Kluczowe warunki do osiągnięcia wysokich świadczeń

Rekordowe świadczenia nie są przypadkowe. Aby uzyskać emeryturę na poziomie 30-50 tys. zł, trzeba spełnić kilka kluczowych warunków:

Długi staż pracy – osoby, które przepracowały ponad 50-60 lat, mogą liczyć na wyższe emerytury. Rekordziści przepracowali nawet 67 lat .

– osoby, które przepracowały ponad 50-60 lat, mogą liczyć na wyższe emerytury. Rekordziści przepracowali nawet . Wysokie zarobki przez całe życie zawodowe – osoby, które miały wysokie wynagrodzenia przez długi czas, zgromadziły większy kapitał emerytalny. Wysokie zarobki w takich branżach jak przemysł naftowy, medycyna, IT czy menadżerowie wyższego szczebla sprzyjają uzyskaniu wysokich świadczeń.

– osoby, które miały wysokie wynagrodzenia przez długi czas, zgromadziły większy kapitał emerytalny. Wysokie zarobki w takich branżach jak przemysł naftowy, medycyna, IT czy menadżerowie wyższego szczebla sprzyjają uzyskaniu wysokich świadczeń. Późniejsze przejście na emeryturę – im później senior zdecyduje się na zakończenie aktywności zawodowej, tym wyższe świadczenie będzie pobierać. Zgromadzony kapitał składkowy dzielony jest na mniejszą liczbę miesięcy, co automatycznie podnosi wysokość świadczenia.

Ile lat pracy potrzeba do osiągnięcia rekordowej emerytury? Przykłady z ZUS

Im dłużej pracujemy, tym większą mamy szansę na wyższą emeryturę - poniższa tabelka pokazuje wyliczenia na przykładzie jednej z najwyższych emerytur w Polsce (w zależności od stażu pracy).

Wiek przejścia na emeryturę Staż pracy Przewidywana emerytura (brutto) 85 lat 59 lat 45 326,42 zł 78 lat 57 lat 35 113,58 zł 86 lat 67 lat 51 350,57 zł

Warto dodać, że ZUS wskazuje, iż najlepiej jest skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie mZUS, aby obliczyć optymalny moment przejścia na emeryturę.

Emerytura w KRUS vs ZUS: Rekord w systemie rolniczym a emerytury ZUS – porównanie 2026

Rekordowe emerytury z ZUS to zupełnie inna liga w porównaniu do emerytur rolniczych wypłacanych przez KRUS. Najwyższa emerytura rolnicza w Polsce w 2026 roku wynosi 4772,11 zł brutto i jest efektem ponad 40 lat pracy w rolnictwie. Warto zaznaczyć, że to wyjątek, który nie odzwierciedla typowych świadczeń rolniczych. Większość rolników z takim stażem otrzymuje znacznie niższe kwoty.

Tak duże rozbieżności wynikają z różnych konstrukcji systemów: ZUS jest bardziej zróżnicowany i zależny od wysokości składek, natomiast KRUS jest systemem bardziej solidarnościowym, z niższymi składkami. Więcej na temat rekordowych emerytur rolniczych możesz przeczytać w artykule: Rekordowa emerytura w KRUS 2026. Tyle dostał rolnik po 40 latach pracy.

FAQ: Najczęściej zadawane pytania o rekordowe emerytury w ZUS

Co decyduje o wysokości emerytury w Polsce? Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia oraz momentu przejścia na emeryturę. Im dłużej pracujesz i im później przejdziesz na emeryturę, tym wyższe świadczenie otrzymasz. Czy mogę liczyć na rekordową emeryturę, jeśli zacznę pracować późno? Praca przez krótki czas wpływa na wysokość emerytury, ale jeśli masz wyższe zarobki przez te lata, może to pomóc w osiągnięciu wyższego świadczenia. Jakie zawody dają największe szanse na rekordowe emerytury? Przemysł naftowy, medycyna, zarządzanie na wysokich stanowiskach oraz branże technologiczne to sektory, w których występują największe szanse na wysokie emerytury. Jakie są korzyści z przejścia na emeryturę w późnym wieku? Przejście na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego daje szansę na wyższe świadczenie, ponieważ składki są dzielone na mniejszą liczbę miesięcy.

