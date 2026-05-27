Zmiana pojawia się w momencie, gdy system kaucyjny obejmuje już miliony opakowań miesięcznie. Dla sklepów oznacza nową logistykę, dla klientów — koniec kolekcjonowania kuponów w portfelu.

System kaucyjny 2026. Koniec papierowych kuponów za butelki i puszki

Przez ostatnie miesiące zwrot opakowań wyglądał podobnie. Klient wrzucał butelki do automatu, urządzenie drukowało kupon, a później trzeba było jeszcze znaleźć kasę i wykorzystać wydruk przed końcem jego ważności. W teorii prosty system, w praktyce — źródło irytacji. Wiele osób odkładało kupony „na później”, część z nich trafiała do kieszeni kurtek albo ginęła między paragonami.

Nowe rozwiązania technologiczne mają ten problem wyeliminować. Zamiast papierowego bonu pojawia się bezpośredni zwrot pieniędzy na kartę płatniczą lub do telefonu obsługującego płatności mobilne. Klient nie musi już pilnować wydruku ani wracać do konkretnej kasy.

Jak działa zwrot kaucji na kartę? System oddaje pieniądze w kilkadziesiąt sekund

Sam proces przypomina dziś bardziej płatność bezgotówkową niż tradycyjny automat do butelek. Konsument oddaje opakowania do recyklomatu, system automatycznie rozpoznaje ich rodzaj i wylicza należną kwotę. Następnie urządzenie uruchamia terminal płatniczy. Wystarczy przyłożyć kartę albo smartfon. Pieniądze trafiają na konto zwykle w ciągu kilkudziesięciu sekund. Największa zmiana z punktu widzenia klientów dotyczy wygody:

nie trzeba mieć paragonu,

nie ma papierowego kuponu,

zwrot środków odbywa się automatycznie,

klient nie musi realizować bonu przy kasie.

To właśnie prostota ma przekonać osoby, które do tej pory rezygnowały z oddawania opakowań.

Ile wynosi kaucja za butelki i puszki w 2026 roku? Stawki to nawet 1 zł

Wysokość kaucji pozostaje określona przepisami i zależy od rodzaju opakowania. Obecnie system obejmuje:

50 groszy za jednorazowe butelki PET do 3 litrów,

za jednorazowe butelki PET do 3 litrów, 50 groszy za puszki metalowe do 1 litra,

za puszki metalowe do 1 litra, 1 zł za szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

Kaucja doliczana jest przy zakupie napoju jako osobna pozycja na paragonie. Klient odzyskuje ją po oddaniu oznaczonego opakowania. Istotne pozostaje również to, że zwrot opakowań odbywa się bez konieczności okazywania paragonu.

Zwrot kaucji na kartę już działa. Gdzie stoją nowe recyklomaty i które sklepy je obsługują

Technologia zwrotu kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą jest już dostępna, ale na razie pojawia się głównie w nowych recyklomatach instalowanych przez operatorów współpracujących z firmą Fiserv, właścicielem marki PolCard. To właśnie ta spółka rozwija system pozwalający wypłacać pieniądze bez drukowania papierowych kuponów.

Na początku 2026 roku firmy zapowiedziały uruchomienie około 400 takich urządzeń w przestrzeni publicznej i poza klasycznymi sklepami. Docelowo sieć ma urosnąć nawet do 1200 recyklomatów do końca 2028 roku. To oznacza, że klient może już trafić na automat obsługujący zwrot środków na kartę, ale nadal wiele urządzeń działa w starszym modelu — z wydrukiem kuponu realizowanego przy kasie.

Które sklepy przyjmują zwrot kaucji na kartę? Lista wciąż się rozbudowuje

Nie istnieje jeszcze jedna ogólnopolska lista sklepów obsługujących zwrot kaucji na kartę. System działa obecnie przede wszystkim:

w pilotażowych recyklomatach,

urządzeniach stawianych poza handlem detalicznym,

wybranych punktach współpracujących z operatorami systemu.

Duże sieci handlowe nadal w większości korzystają z klasycznego modelu bonów i kuponów. Wynika to z tego, że cały system kaucyjny w Polsce wciąż znajduje się w fazie rozbudowy i integracji z operatorami oraz sklepami.

Nowe butelkomaty staną przy osiedlach i parkingach. System kaucyjny wychodzi poza sklepy

Zmienia się nie tylko sposób wypłaty pieniędzy, ale również lokalizacja automatów. Operatorzy rynku coraz częściej mówią o urządzeniach ustawianych: przy osiedlach, obok parkingów, w przestrzeni miejskiej, przy punktach usługowych. Cel jest prosty: automat ma znaleźć się tam, gdzie konsumenci pojawiają się codziennie. Im bliżej użytkownika będzie punkt zwrotu, tym większa szansa, że butelka wróci do recyklingu zamiast do zwykłego kosza.

Nowe recyklomaty zgniatają butelki. To zmniejszy kolejki i przepełnione automaty

Nowoczesne recyklomaty mają rozwiązać jeszcze jeden problem, który zna większość mieszkańców bloków — szybkie przepełnianie się urządzeń. Nowe recyklomaty wyposażono w systemy kompresji. Po przyjęciu butelki automat zmniejsza jej objętość, dzięki czemu urządzenia mieszczą znacznie więcej odpadów i wymagają rzadszego opróżniania. Dla operatorów oznacza to niższe koszty transportu. Dla mieszkańców — mniej przepełnionych pojemników i większą dostępność automatów.

Unia naciska na Polskę. System kaucyjny ma zwiększyć odzysk butelek i puszek

Zmiany w systemie kaucyjnym wynikają również z unijnych wymogów dotyczących recyklingu. Polska ma osiągnąć bardzo wysoki poziom selektywnej zbiórki opakowań, szczególnie plastikowych butelek. System kaucyjny ma pomóc w realizacji tych celów i ograniczyć liczbę odpadów trafiających do środowiska. Skala całej operacji robi się coraz większa. Mowa już o miliardach opakowań, które każdego roku mają wracać do obiegu.