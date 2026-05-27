Masz 65 lat i 30 lat stażu pracy? Sprawdź, jaką emeryturę przeleje Ci ZUS

Staż pracy a prawo do emerytury minimalnej

Osiągnięcie wieku 65 lat i wykazanie 30 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych oznacza, że bez problemu przekraczasz ustawowe progi stażowe. W Polsce minimalny staż wymagany do otrzymania najniższego gwarantowanego świadczenia wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Dzięki wypracowaniu 30 lat masz absolutną pewność, że Twoje świadczenie zostanie podniesione do poziomu emerytury minimalnej, nawet jeśli z samych składek wyszłaby mniejsza kwota. Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto, co po potrąceniu 9 proc. składki zdrowotnej oznacza 1800,43 zł netto na rękę.

Ile wynosi emerytura po 30 latach pracy? Konkretne kwoty

Ostateczna wypłata z ZUS zależy od wysokości Twoich zarobków w trakcie kariery zawodowej, od których odprowadzane były składki emerytalne. Jeżeli przez całe życie zawodowe Twoje zarobki były równe minimalnemu wynagrodzeniu, ZUS wypłaci Ci gwarantowane minimum. Otrzymasz wtedy 1978,49 zł brutto miesięcznie, czyli 1800,43 zł netto. W tym przypadku świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego PIT. W przypadku pracy za średnią krajową, zgromadzony kapitał pozwoli na uzyskanie wyższego świadczenia. Dla przeciętnych zarobków prognozowana emerytura wynosi najczęściej od 3 400 zł do 4 300 zł brutto. Warto pamiętać, że od kwot powyżej 2 500 zł brutto potrącany jest już podatek dochodowy PIT (12 proc. od nadwyżki) oraz 9 proc. składki zdrowotnej od całości. W przeliczeniu na czystą gotówkę daje to realnie:

Dla 3 400 zł brutto - przelew wynosi 2 986 zł netto na rękę.

Dla 4 300 zł brutto - przelew wynosi 3 697 zł netto na rękę.

Osoby o wysokich zarobkach, które regularnie odprowadzały duże składki przez 30 lat, mogą liczyć na świadczenie rzędu 5 500 zł brutto miesięcznie. Taki senior po potrąceniu 495 zł składki zdrowotnej oraz 360 zł podatku PIT otrzyma od ZUS przelew w kwocie dokładnie 4 645 zł netto.

Jak ZUS oblicza emeryturę dla 65-latka w 2026 roku?

Obecny system emerytalny opiera się na zasadzie zdefiniowanej składki. Urzędnicy ZUS sumują cały zgromadzony przez Ciebie kapitał. W skład tej kwoty wchodzą zwaloryzowane składki na koncie emerytalnym, środki z subkonta oraz kapitał początkowy wyliczony za lata pracy przed 1999 rokiem. Tak wyliczoną sumę dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Wskaźnik ten publikuje co roku Główny Urząd Statystyczny w specjalnych tabelach. Dla 65-latka ten wskaźnik wynosi obecnie około 210 miesięcy. Im większy kapitał udało się odłożyć przez 30 lat pracy, tym wyższy wynik comiesięcznej emerytury.

Prosty sposób na wyższą emeryturę z ZUS

Wysokość przyszłej emerytury można skutecznie podnieść poprzez podjęcie decyzji o opóźnieniu przejścia na odpoczynek. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu 65. roku życia zwiększa ostateczną kwotę świadczenia o około 10-15 procent. Wynika to z faktu, że na Twoje konto wpływają kolejne składki, dotychczasowy kapitał podlega kolejnym waloryzacjom, a statystyczna długość dalszego życia maleje, co zmniejsza dzielnik używany przez ZUS. Ważny jest też sam moment złożenia dokumentów. Najbardziej opłacalnym miesiącem na przejście na emeryturę jest lipiec. W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek i kapitału początkowego, co sprawia, że stan konta ubezpieczonego gwałtownie rośnie, przekładając się na wyższą emeryturę.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o emeryturę po 30 latach pracy

Czy 30 lat pracy gwarantuje otrzymanie najniższej emerytury? Tak. Twój staż pracy w pełni uprawnia Cię do pobierania emerytury minimalnej, ponieważ przekracza wymagany próg 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

Ile wynosi minimalna emerytura brutto i na rękę w 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku kwota minimalna to 1978,49 zł brutto, co daje dokładnie 1800,43 zł netto wypłaty na rękę.

Czy od mojej emerytury ZUS potrąci podatek dochodowy? Wszystko zależy od wysokości świadczenia. Kwoty do 2 500 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego PIT i płaci się od nich tylko 9 procent składki zdrowotnej. Podatek (12% od kwoty powyżej limitu) zapłacisz dopiero wtedy, gdy Twoja emerytura przekroczy 2 500 zł brutto.

Na jakie dodatkowe pieniądze może liczyć emeryt? Wszyscy emeryci otrzymują 13. emeryturę w wysokości minimalnego świadczenia (1978,49 zł brutto / 1800,43 zł netto). Przyznawana jest również 14. emerytura, ale jej pełna wysokość zależy od kryterium dochodowego. Po ukończeniu 75 lat senior otrzyma także automatycznie dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł (kwota ta jest wolna od podatku i składek).