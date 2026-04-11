Pan Marek dorabiał do wcześniejszej emerytury i w marcu przekroczył limit o kilkaset złotych. W kwietniu, tuż przed Wielkanocą, dostał 13. emeryturę, którą częściowo wydał na świąteczne zakupy. Jeszcze nie wie, że za kilka miesięcy przyjdzie do niego pismo z ZUS z nakazem zwrotu pieniędzy. Efekt? Do oddania prawie 2000 zł, mimo że pieniądze zostały już wydane.

W 2026 roku podobny scenariusz może dotyczyć wielu seniorów. Trzynastki już trafiają na konta, ale nie wszyscy będą mogli je zatrzymać. Decyduje jeden dzień i przepisy, które dla wielu okazują się pułapką dopiero po czasie.

Kto musi oddać 13. emeryturę w 2026? ZUS wyjaśnia zasady zwrotu

Mechanizm jest prosty, choć dla wielu zaskakujący. Zakład Ubezpieczeń Społecznych najpierw wypłaca trzynastkę automatycznie, a dopiero później weryfikuje, czy były do niej podstawy. Kluczowy jest stan na dzień 31 marca 2026 r. Jeśli w tym dniu świadczenie było zawieszone albo nie przysługiwało – trzynastka uznawana jest za nienależnie pobraną. Oznacza to, że pieniądze mogą trafić na konto zgodnie z harmonogramem, ale po czasie przyjdzie decyzja o ich zwrocie.

31 marca 2026 decyduje o 13. emeryturze. Ten dzień przesądza o wypłacie i zwrocie

Nie liczy się moment wypłaty ani to, czy ktoś faktycznie pobierał świadczenie w kwietniu. Liczy się wyłącznie jeden dzień – 31 marca. Jeśli na ten dzień:

świadczenie było zawieszone ,

, prawo do emerytury lub renty nie istniało ,

, albo istniały przesłanki do jego wstrzymania,

to 13. emerytura nie przysługuje – nawet jeśli została wypłacona.

To właśnie dlatego wielu seniorów wpada w pułapkę systemu: formalnie wszystko wygląda poprawnie w momencie przelewu, ale późniejsza weryfikacja zmienia sytuację.

Limit dorabiania 2026 a 13. emerytura – po przekroczeniu trzeba oddać pieniądze

Najwięcej przypadków zwrotu dotyczy osób, które dorabiają do wcześniejszej emerytury lub renty. Od marca 2026 obowiązuje nowy próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 957,20 zł brutto. Przekroczenie tego limitu oznacza zawieszenie świadczenia, a w konsekwencji utrata prawa do 13. emerytury. Niestety, wielu seniorów nie śledzi tych limitów na bieżąco – a zmieniają się one co kilka miesięcy.

Zwrot 13. emerytury z ZUS – kto jeszcze dostanie wezwanie i dlaczego

Nie tylko dorabiający emeryci są narażeni na zwrot. Lista sytuacji jest szersza. ZUS może zażądać oddania trzynastki, gdy:

doszło do utraty prawa do świadczenia przed 31 marca,

przed 31 marca, wypłata trafiła do osoby nieuprawnionej ,

, świadczenie było zawieszone z innych powodów ,

, nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy przed nabyciem prawa.

Każdy z tych przypadków prowadzi do tej samej decyzji: świadczenie traktowane jest jako nienależne.

Sprawdź w 30 sekund, czy grozi Ci zwrot 13. emerytury:

dorabiasz do emerytury lub renty

nie masz jeszcze pełnego wieku emerytalnego

Twoje zarobki mogły przekroczyć 11 957,20 zł brutto

nie zgłaszałeś dochodów do ZUS na bieżąco

Jeśli zaznaczasz choć jeden punkt – możesz znaleźć się w grupie ryzyka.

13. emerytura 2026 – ile wynosi i ile trzeba oddać po decyzji ZUS

W 2026 roku trzynastka wynosi tyle, co minimalna emerytura 1978,91 zł brutto. To oznacza, że dokładnie taka kwota brutto może podlegać zwrotowi. Kwota netto - może się różnić.

13. emerytura brutto i netto 2026 – ile trafia na konto, ile trzeba zwrócić [TABELA]

Pozycja Kwota / opis 13. emerytura brutto 1978,91 zł Składka zdrowotna (9%) ok. 178 zł Zaliczka na PIT zależna od sytuacji (często 0 zł lub niewielka - zwykle 12% od nadwyżki kwoty wolnej) Kwota wypłacona „na rękę” ok. 1600–1700 zł Kwota wskazana przez ZUS jako nienależna 1978,91 zł (brutto) Faktyczny ciężar zwrotu zbliżony do kwoty netto + późniejsze rozliczenia podatku

W praktyce zwrot nie polega na prostym oddaniu „kwoty brutto z tabeli”. Rozliczenie podatku i składki zdrowotnej odbywa się osobno, dlatego faktyczne obciążenie dla seniora jest bliższe kwocie otrzymanej „na rękę”, choć formalnie decyzja ZUS wskazuje kwotę brutto.

Dlaczego ZUS wysyła wezwania do zwrotu po czasie? Wyjaśniamy mechanizm

Proces ubiegania się przez ZUS o zwrot nienależnie pobranej 13. emerytury działa z opóźnieniem. ZUS najpierw wypłaca świadczenie, potem zbiera dane o dochodach, dokonuje rocznego rozliczenia i dopiero wtedy wydaje decyzję. To oznacza, że wezwania mogą przyjść:

po kilku tygodniach,

po kilku miesiącach,

a nawet po roku (jak w przypadku trzynastek z 2025 r.).

Ten schemat powtarza się co roku i – jak wszystko wskazuje – będzie aktualny także w 2026.

Pismo z ZUS o zwrocie 13. emerytury – co zrobić i jak się odwołać

Najgorszą decyzją jest ignorowanie korespondencji. Jeśli pojawi się wezwanie:

sprawdź dokładnie decyzję,

porównaj swoje dochody z limitami,

rozważ odwołanie, jeśli są wątpliwości,

możesz złożyć wniosek o raty lub umorzenie.

W wielu przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na dogodne spłaty.

Zwrot 13. emerytury – najczęstsze pytania seniorów (FAQ)

Dostałem trzynastkę – czy to znaczy, że na pewno mogę ją zatrzymać? Niestety nie. Wypłata to dopiero pierwszy etap – ZUS może jeszcze sprawdzić, czy świadczenie faktycznie się należało. Przekroczyłem limit tylko na chwilę. To też oznacza zwrot pieniędzy? Tak, bo liczy się konkretny moment – 31 marca. Nawet krótkie przekroczenie może spowodować zawieszenie świadczenia i utratę prawa do trzynastki. Nie wiedziałem o limicie dorabiania. To mnie chroni? Nie. Przepisy nie uzależniają decyzji od świadomości seniora – liczą się liczby, nie intencje. Wydałem już te pieniądze. Czy ZUS może mimo to zażądać zwrotu? Tak – i robi to regularnie. W takiej sytuacji można jednak wnioskować o raty albo umorzenie części należności.

Podstawa prawna – zwrot 13. emerytury i przepisy ZUS