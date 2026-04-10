Gazeta Prawna
Emerytury i renty

1978 zł miesięcznie bez stażu pracy. Jak dostać rodzicielskie świadczenie uzupełniające w 2026 roku?

Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 07:31

Prawie 2000 zł miesięcznie bez stażu pracy – takie świadczenie faktycznie wypłaca ZUS. Od marca 2026 r. jego wysokość sięga 1978,49 zł, czyli tyle, ile najniższa emerytura. Nie jest to jednak powszechne wsparcie dla każdego, kto nie pracował. Warunki są znacznie bardziej restrykcyjne, a część wniosków kończy się odmową.

Skrót artykułu

W praktyce chodzi o tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”, ale jego zasady są bardziej skomplikowane, niż sugeruje nazwa.

Emerytura Mama 4+ w 2026 roku: skąd bierze się kwota 1978,49 zł z ZUS

Wysokość świadczenia jest powiązana z najniższą emeryturą, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto. To właśnie do tej kwoty odnosi się wypłata w ramach programu. To oznacza dwie kluczowe rzeczy: jeśli ktoś nie ma żadnej emerytury → może dostać pełną kwotę, zaś jeśli ma świadczenie niższe → dostaje tylko wyrównanie do minimum. To nie jest więc „dodatkowa emerytura”, ale raczej mechanizm zabezpieczenia minimum socjalnego.

Kto może dostać emeryturę Mama 4+ bez stażu pracy i jakie trzeba spełnić warunki

Najważniejszy warunek nie dotyczy pracy, ale sytuacji życiowej i rodzinnej. Świadczenie przysługuje osobom, które:

  • osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 mężczyźni),
  • nie mają dochodu zapewniającego utrzymanie,
  • poświęciły życie wychowaniu dzieci,
  • mieszkają w Polsce (co najmniej 10 lat po 16. roku życia).

Kluczowe jest to, że państwo traktuje to świadczenie jako rekompensatę za brak aktywności zawodowej wynikający z opieki nad rodziną.

Nie wystarczy wychowywać dzieci. ZUS sprawdza liczbę dzieci i to, czy były faktycznie wychowywane

To moment, w którym wielu wnioskodawców odpada. Aby dostać świadczenie, trzeba spełnić bardzo konkretny warunek: wychować co najmniej czworo dzieci. Dopiero na tym etapie widać, że świadczenie – choć brzmi szeroko – dotyczy wąskiej grupy.

Zgodnie z ustawą, pod uwagę bierze się nie tylko dzieci biologiczne, ale też:

  • dzieci przysposobione (adopcyjne)
  • dzieci współmałżonka
  • dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem zawodowej).

Kluczowe jest faktyczne wychowanie, a nie samo ich urodzenie czy też tylko formalne rodzicielstwo. Przerwy w opiece mogą być analizowane przez ZUS, a ograniczenie praw rodzicielskich może skutkować odmową.

Kiedy ojciec ma prawo do świadczenia Mama 4+

Zgodnie z przepisami, świadczenie może być przyznane ojcu, jeśli:

  • wychował co najmniej czworo dzieci,
  • osiągnął wiek emerytalny (65 lat),
  • nie ma dochodu zapewniającego utrzymanie,
  • i dodatkowo spełniony jest jeden z warunków: matka dzieci zmarła, porzuciła dzieci albo przez długi czas ich nie wychowywała.
Ile wynosi emerytura Mama 4+ i kiedy ZUS wypłaca pełne 1978,49 zł

Kwota maksymalna to 1978,49 zł brutto, ale realnie wiele osób dostaje mniej.

Przykładowa sytuacja

Kwota z ZUS (brutto)

brak emerytury

1978,49 zł

emerytura 1200 zł

ok. 778 zł dopłaty

emerytura 1978 zł

0 zł

emerytura wyższa niż minimum

brak świadczenia

Wniosek: to świadczenie działa jak „wyrównanie do minimum”, a nie osobna emerytura.

Kto nie dostanie emerytury Mama 4+ z ZUS. Lista powodów odmowy

Lista wykluczeń jest dłuższa, niż się wydaje. Świadczenia nie otrzymają osoby, które:

  • mają emeryturę co najmniej równą minimalnej,
  • przebywają w zakładzie karnym,
  • nie wychowywały dzieci w sposób ciągły,
  • zostały pozbawione praw rodzicielskich,
  • mają wystarczające dochody.

W praktyce oznacza to, że nawet osoby spełniające „główne kryterium” mogą usłyszeć odmowę.

Dlaczego ZUS może odmówić Mama 4+, nawet jeśli na pierwszy rzut oka warunki są spełnione

Decyzja o przyznaniu świadczenia nie jest automatyczna, a zależy od oceny sytuacji materialnej i uwzględnia dokumenty i oświadczenia wnioskodawcy. ZUS analizuje m.in.:

  • dochody (również z rolnictwa),
  • sytuację rodzinną,
  • aktywność zawodową,
  • historię wychowania dzieci.

To oznacza, że dwie osoby w podobnej sytuacji mogą dostać różne decyzje.

Mama 4+ w praktyce: kiedy jedna osoba dostanie 1978 zł, a druga usłyszy odmowę

Wyobraźmy sobie dwie osoby.

Przykład

Pani Anna

  • nie pracowała zawodowo
  • wychowała 4 dzieci
  • nie ma żadnego dochodu

Kobieta po osiągnięciu wieku 60 lat otrzyma pełne 1978 zł.

Przykład

Pani Maria

  • wychowała 5 dzieci
  • dorabia na umowie zleceniu
  • ma niewielkie dochody.

Pani Maria może dostać niższe świadczenie… albo odmowę w przypadku zbyt wysokich dochodów.

To pokazuje kluczową zasadę: im lepsza sytuacja finansowa, tym mniejsze szanse na świadczenie

Kiedy można stracić emeryturę Mama 4+. ZUS może cofnąć świadczenie po zmianie dochodów

To kolejny element, który zaskakuje wielu beneficjentów. Świadczenie może zostać cofnięte, jeśli:

  • podejmiesz pracę,
  • zwiększysz dochody,
  • zmieni się Twoja sytuacja materialna.

ZUS może wtedy wydać decyzję o ustaniu prawa do świadczenia

Jak złożyć wniosek o Mama 4+ w ZUS i jakie dokumenty trzeba przygotować

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Aby je otrzymać trzeba złożyć wniosek w ZUS lub KRUS, dołączyć dokumenty (np. dane dzieci, oświadczenia) oraz potwierdzić sytuację materialną. ZUS może też poprosić o dodatkowe zaświadczenia, np. z urzędu skarbowego.

Czy Mama 4+ to naprawdę emerytura bez pracy? ZUS wypłaca świadczenie, ale to nie jest zwykła emerytura

To jedno z najczęściej powtarzanych uproszczeń – i jednocześnie największe nieporozumienie. W praktyce rodzicielskie świadczenie uzupełniające to świadczenie socjalne, nie klasyczna emerytura - nie wynika ze składek i jest finansowane z budżetu państwa. Można więc powiedzieć, że to „emerytura warunkowa”, a nie prawo nabyte.

Mama 4+ – najczęstsze pytania: czy można dorabiać, czy trzeba mieć staż i czy ZUS może cofnąć świadczenie

Czy trzeba mieć przepracowane lata, żeby dostać świadczenie Mama 4+?

Nie. Kluczowe jest wychowanie dzieci i brak dochodu, a nie staż pracy.

Czy świadczenie przysługuje automatycznie?

Nie. Trzeba złożyć wniosek i przejść ocenę ZUS.

Czy można dorabiać, pobierając rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+?

Tak, ale dochód może obniżyć świadczenie lub spowodować jego utratę.

Czy świadczenie Mama 4+ jest przyznawane przez ZUS na zawsze?

Nie. Może zostać cofnięte, jeśli zmieni się sytuacja materialna.

