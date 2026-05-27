W 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał, że piosenkarz jest winny zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 1,5 roku więzienia, grzywnę w wysokości 80 tys. zł i nakazał pokrycie kosztów procesowych.

Apelacja obrony i zarzuty wobec wyroku I instancji

Apelację od tego wyroku wnieśli obrońcy Michała Wiśniewskiego (jest zgoda na podanie nazwiska – PAP), którzy domagali się jego uniewinnienia.

W środę zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że sąd I instancji dopuścił się obrazy przepisów postępowania w zakresie oceny materiału dowodowego oraz ustaleń faktycznych i uniewinnił Michała Wiśniewskiego.

- Sąd I instancji niejednokrotnie szedł w sferę domniemywań - podkreśliła w ustnym uzasadnieniu sędzia Małgorzata Janicz.

Wskazała, że wyrok był błędny, dlatego że m.in. nie wykazano oszustwa, a artysta podejmował działania w kierunku spłaty pożyczki oraz przedstawił wszystkie dokumenty.

„Wyrok nie może się ostać” – reakcja sądu i słowa Wiśniewskiego

Sędzia w uzasadnieniu zaznaczyła również, że piosenkarz nie miał zamiaru bezpośredniego wprowadzenia w błąd SKOK Wołomin. - Analiza materiału dowodowego prowadzi w ocenie sądu do wniosku (...), że ten wyrok nie może się ostać - mówiła sędzia.

Dodała, że brak jest przekonywujących dowodów w zakresie przypisywanych artyście czynów.

Sędzia zaznaczyła też, że bezspornym faktem jest, że sędzia sądu I instancji - Tomasz Kosiński - uczestniczył w procedurze wyboru przez KRS ukształtowanej przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r., ale nie stanowi to wątpliwości, co do jego uprawnienia do orzekania.

- Po pięciu latach odzyskuje wiarę w sprawiedliwość. (...) Bardzo się cieszę, cieszę się dla mojej rodziny, nie dla mnie, bo ja jestem w stanie znieść bardzo dużo. (...) Tego straconego czasu, tych pięciu lat, tego, co przeżyła moja rodzina, nikt mi już nie odda - mówił po ogłoszeniu wyroku Michał Wiśniewski.

Artysta w październiku 2021 r. usłyszał zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości SKOK-u w Wołominie na kwotę 2,8 mln zł.

Proces w tej sprawie ruszył w grudniu 2021 r., a nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga 30 października 2023 r. Sąd uznał wtedy, że nie budzi najmniejszej wątpliwości, że oskarżony wypełnił wszystkie czyny zarzucane mu w akcie oskarżenia. Sędzia Tomasz Kosiński w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że oskarżony nie negował faktu, iż podpisał kwestionariusz wywiadu pożyczkowego, w którym znalazły się podane przez niego informacje.

Zwrócił też uwagę na dochód, który w ocenie sądu – po przeanalizowaniu deklaracji podatkowych oskarżonego za tamten okres oraz innych dokumentów – był zdecydowanie niższy niż ten, który został wpisany w kwestionariuszu pożyczkowym piosenkarza. Sędzia zaznaczył, że oskarżony nie miał zdolności, by spłacać ratę miesięczną. Wskazał również na kwestię rolowania pożyczki. (PAP)

akuz/ kcz/