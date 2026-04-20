Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 kwietnia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Choć system ten jest kluczowym narzędziem polskiej nauki od lat, planowana regulacja to coś więcej niż tylko techniczna aktualizacja. To fundament pod zapowiadaną cyfryzację najważniejszych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – dlaczego zmiany w systemie POL-on są konieczne?

Bezpośrednim powodem wydania nowego aktu prawnego jest konieczność dostosowania przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN). Obecnie obowiązujące rozporządzenie z września 2024 roku straci moc 30 czerwca 2026 roku. Brak nowej regulacji oznaczałby paraliż systemu: brak podstawy prawnej do gromadzenia danych o studentach, pracownikach naukowych czy finansowaniu uczelni.

Kluczowym elementem nowelizacji jest jednak wdrożenie rozwiązań dotyczących wydawania dyplomów ukończenia studiów, suplementów, a także dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w postaci elektronicznej. Aby było to możliwe, POL-on musi zostać rozszerzony o informacje niezbędne do generowania, podpisywania i weryfikowania tych dokumentów.

Elektroniczne dyplomy i suplementy w formacie XML. Jak będzie działać nowe repozytorium?

Najważniejszą nowością jest utworzenie w ramach systemu POL-on specjalnego repozytorium dyplomów elektronicznych. Będzie ono służyć nie tylko do gromadzenia dokumentów, ale także do weryfikacji ich autentyczności.

Zgodnie z projektem, elektroniczne dyplomy będą sporządzane w formacie XML, zgodnym ze schematem XSD określonym przez resort nauki. Przewidziano jednak możliwość ich wizualnej prezentacji w formacie PDF, co ułatwi posługiwanie się nimi na co dzień. Proces wydawania dokumentu ma być w pełni zautomatyzowany. Dane będą przekazywane przez uczelnie za pomocą specjalnego interfejsu (API). System automatycznie sprawdzi ich spójność i poprawność. Po pozytywnej weryfikacji dokument zostanie opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ze znacznikiem czasu. Na koniec dyplom otrzyma unikalny identyfikator i zostanie zarejestrowany w repozytorium.

System obejmie również odpisy w językach obcych oraz tłumaczenia danych niezbędne do ich wydania.

Weryfikacja wykształcenia przez pracodawców i dostęp CMKP do bazy danych POL-on

Projekt rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do zasilania systemu POL-on. Nowe przepisy nakładają obowiązek przekazywania i aktualizowania danych na dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). To istotna zmiana, która pozwoli na pełniejszą integrację danych o kształceniu medycznym z resztą systemu szkolnictwa wyższego.

Usprawniony zostanie również dostęp do danych dla instytucji zewnętrznych. Projekt reguluje m.in. zasady udostępniania informacji o dyplomach powiatowym urzędom pracy. Z kolei inne osoby lub podmioty (np. potencjalni pracodawcy) będą mogły zweryfikować wykształcenie kandydata za pośrednictwem usługi elektronicznej w systemie POL-on, o ile otrzymają od absolwenta odpowiednie dane dostępowe.

Finansowanie cyfryzacji szkolnictwa wyższego i koszty wdrożenia e-dyplomów

Resort nauki uspokaja – nowe rozporządzenie nie wymaga szukania dodatkowych środków w budżecie państwa. Rozwój i utrzymanie systemu POL-on odbywa się w ramach zadania zleconego Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (OPI-PIB). Finansowanie to jest realizowane poprzez coroczną dotację celową, która w 2025 roku wynosi 19 mln zł.

Co istotne dla władz uczelni, wejście w życie nowych przepisów nie ma zwiększyć dotychczasowych obciążeń finansowych związanych z wprowadzaniem danych do systemu. Projekt koncentruje się na cyfryzacji procesów, co w dłuższej perspektywie ma przynieść korzyści w postaci większej przejrzystości i łatwiejszej weryfikacji dokumentów w obiegu prawnym.