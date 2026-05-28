Nowe dane ujawniają obraz coraz większego rozwarstwienia między seniorami. Jedni liczą każdy grosz przed zakupami, inni dostają z ZUS emeryturę wyższą niż roczne zarobki wielu pracowników.

Średnia emerytura w Polsce 2026 po waloryzacji. ZUS podał nową kwotę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował najnowszy biuletyn „Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych”. Wynika z niego, że przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w marcu 2026 roku wyniosła 4509,64 zł brutto.

Jeszcze w lutym średnie świadczenie było niższe o około 260 zł. To efekt marcowej waloryzacji emerytur, która w tym roku wyniosła 5,3 proc. W praktyce oznacza to, że senior otrzymujący wcześniej około 4,2 tys. zł brutto po podwyżce zobaczył na koncie przelew wyższy mniej więcej o 220–260 zł. Dla wielu emerytów ta kwota stała się nowym punktem odniesienia. Jeśli ktoś dostaje dziś około 4,5 tys. zł brutto, znajduje się bardzo blisko statystycznego finansowego środka polskich emerytów.

Emerytalna klasa średnia 2026. Ile trzeba dziś dostawać z ZUS?

Nie istnieje ustawowa definicja klasy średniej seniorów. Ekonomiści i analitycy przyjmują jednak, że chodzi o osoby otrzymujące świadczenie w pobliżu średniej krajowej albo nieco powyżej niej. Po marcowej waloryzacji 2026 można przyjąć orientacyjny podział:

poniżej 3000 zł brutto – emerytura wyraźnie poniżej średniej,

– emerytura wyraźnie poniżej średniej, 3200–4300 zł brutto – dolna część środka,

– dolna część środka, około 4400–4700 zł brutto – obecne centrum emerytalnej klasy średniej,

– obecne centrum emerytalnej klasy średniej, powyżej 5000 zł brutto – seniorzy wyraźnie ponad przeciętną,

– seniorzy wyraźnie ponad przeciętną, 8000–10 000 zł brutto i więcej – finansowa elita emerytalna.

Jeszcze kilka lat temu emerytura na poziomie 4 tys. zł była uznawana za bardzo dobrą. Dziś coraz częściej oznacza świadczenie tylko nieznacznie poniżej średniej. To efekt zarówno kolejnych waloryzacji, jak i rosnących wynagrodzeń, od których odprowadzane są składki.

Minimalna emerytura 2026 po waloryzacji. Ile wynosi najniższe świadczenie?

Na drugim końcu emerytalnej drabiny znajduje się świadczenie minimalne. Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymują osoby, które osiągnęły wymagany staż pracy:

kobiety – co najmniej 20 lat,

mężczyźni – co najmniej 25 lat.

Dla wielu seniorów nawet minimalna emerytura pozostaje trudna do osiągnięcia. Wystarczy kilka lat pracy bez składek albo dłuższe okresy zatrudnienia „na czarno”, by świadczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego okazało się dramatycznie niskie. I właśnie dlatego rośnie liczba tzw. emerytur groszowych.

Emerytury groszowe w Polsce 2026. ZUS wypłaca nawet 2 grosze miesięcznie

Według najnowszych danych ZUS pod koniec 2025 roku świadczenia niższe od minimalnej emerytury pobierało już prawie 460 tys. osób. To o ponad 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Najbardziej uderzające są jednak pojedyncze przypadki. Najniższa wypłacana obecnie emerytura wynosi zaledwie 2 grosze miesięcznie.

Takie świadczenia trafiają do osób, które formalnie osiągnęły wiek emerytalny, ale przez większość życia nie odprowadzały składek albo pracowały bardzo krótko. Z danych ZUS wynika, że wśród osób pobierających emerytury niższe od minimalnej dominują kobiety. Szczególnie często problem dotyczy roczników 1963 i 1964.

Eksperci od lat ostrzegają, że skala zjawiska będzie rosła. Powód jest prosty: wiele osób pracowało na umowach bez pełnych składek albo prowadziło działalność z minimalnym ZUS-em. Dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego zwraca uwagę, że problem ma charakter systemowy. Jeśli przez lata składki są bardzo niskie albo nie ma ich wcale, emerytura po prostu nie ma z czego zostać wyliczona.

Najwyższa emerytura w Polsce 2026. Senior z ZUS dostaje ponad 51 tys. zł

Podczas gdy część seniorów dostaje zaledwie kilka groszy, rekordziści otrzymują świadczenia porównywalne z zarobkami prezesów dużych spółek. Najwyższa emerytura wypłacana obecnie przez ZUS wynosi 51 350,57 zł brutto miesięcznie. Trafia do seniora ze Śląska, który przepracował aż 67 lat i przeszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat. Po marcowej waloryzacji jego świadczenie wzrosło o ponad 2721 zł.

ZUS od lat tłumaczy, że takie przypadki wynikają z trzech elementów:

bardzo długiego stażu pracy, wysokich zarobków przez dziesięciolecia, późnego przejścia na emeryturę.

Mechanizm jest prosty: im dłużej ktoś pracuje, tym większy kapitał składkowy gromadzi. Jednocześnie późniejsze przejście na emeryturę oznacza krótszy prognozowany czas wypłaty świadczenia, więc miesięczna kwota rośnie. Na Mazowszu rekordowa emerytura przekracza już 45 tys. zł brutto miesięcznie.

Rekordowa emerytura KRUS 2026. Tyle dostaje rolnik po 40 latach pracy

Jeszcze większy kontrast widać po zestawieniu ZUS i KRUS. Najwyższa emerytura rolnicza w Polsce wynosi obecnie 4772,11 zł brutto. To rekordowe świadczenie w KRUS po ponad 40 latach pracy w gospodarstwie. Różnica wobec rekordzistów z ZUS jest ogromna. Wynika jednak z konstrukcji obu systemów. W KRUS składki są dużo niższe i mniej zależą od realnych dochodów rolnika. W ZUS wysokość świadczenia jest bezpośrednio powiązana z sumą wpłaconych składek. Dlatego nawet rolnik z bardzo długim stażem zwykle otrzymuje emeryturę znacznie bliższą minimum niż rekordowym kwotom znanym z ZUS.

Emerytura 5000 zł w 2026 roku. Czy senior może dziś żyć komfortowo?

Jeszcze kilka lat temu senior z emeryturą 5 tys. zł brutto uchodził za osobę bardzo dobrze sytuowaną. Dziś taka kwota nadal pozwala żyć spokojniej niż większości emerytów, ale wysokie koszty leków, czynszów i usług sprawiają, że wielu seniorów patrzy na swoje świadczenia zupełnie inaczej niż przed pandemią i falą inflacji. W dużych miastach emerytura na poziomie średniej krajowej coraz częściej daje przede wszystkim poczucie stabilności, a nie finansowego komfortu.

