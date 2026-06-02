Osoby fizyczne opłacające podatek od nieruchomości mogą regulować zobowiązanie jednorazowo lub w czterech ratach. Ustawowe terminy przypadają na 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. We wrześniu mija więc termin wpłaty trzeciej raty podatku za 2026 r.

Obowiązek ten dotyczy milionów Polaków posiadających nieruchomości. W praktyce chodzi nie tylko o właścicieli mieszkań czy domów jednorodzinnych, ale również o osoby posiadające działki budowlane, garaże oraz lokale użytkowe. Każda nieruchomość podlegająca opodatkowaniu została uwzględniona w decyzji podatkowej wydawanej przez właściwy urząd gminy lub miasta na początku roku.

Dokument zawiera zarówno wysokość podatku, jak i indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W wielu gminach decyzje są dostarczane bezpośrednio mieszkańcom przez pracowników urzędu lub za pośrednictwem sołtysów.

Podatek od nieruchomości nie dotyczy wyłącznie właścicieli. Przepisy obejmują również użytkowników wieczystych gruntów, osoby korzystające z niektórych nieruchomości publicznych oraz posiadaczy samoistnych, czyli osoby władające nieruchomością jak właściciel, nawet jeśli formalnie nim nie są.

Opodatkowaniu podlegają przede wszystkim grunty, budynki i wyodrębnione lokale. Wyjątek stanowią m.in. grunty rolne i leśne, które podlegają odrębnym zasadom opodatkowania.

Wysokość podatku zależy od kilku czynników. Kluczowe znaczenie mają stawki przyjęte przez radę gminy, jednak samorządy nie mogą przekroczyć maksymalnych limitów określanych corocznie przez Ministerstwo Finansów.

W 2026 r. maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Znacznie wyższe opodatkowanie dotyczy nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku stawka może sięgnąć 35,53 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo właściciele budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej płacą podatek wynoszący 2 proc. ich wartości.

Jak zapłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości?

Samorządy umożliwiają kilka sposobów regulowania należności. Najpopularniejszą metodą pozostaje przelew bankowy na rachunek wskazany w decyzji podatkowej. Wciąż możliwa jest także wpłata gotówkowa w kasie urzędu.

W części gmin funkcjonuje również system inkasa. Oznacza to, że podatek można uiścić u wyznaczonego inkasenta, którym najczęściej jest sołtys. Rozwiązanie to nadal jest powszechnie stosowane w wielu miejscowościach wiejskich.

Eksperci podatkowi przypominają, że warto zachować potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty. W przypadku ewentualnych niejasności dokument taki może stanowić dowód terminowego wykonania obowiązku podatkowego.

Kara za brak zapłaty podatku od nieruchomości

Najczęstszą konsekwencją przekroczenia terminu są odsetki za zwłokę naliczane od zaległości podatkowej. Jeżeli jednak urząd stwierdzi celowe uchylanie się od opodatkowania, nieujawnienie nieruchomości lub brak wymaganych zgłoszeń, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze.

Przepisy Kodeksu karnego skarbowego przewidują możliwość wymierzenia wysokich grzywien. Jak wynika z obowiązujących regulacji, kara może sięgać nawet 720 stawek dziennych. W 2026 r. oznacza to możliwość nałożenia grzywny wynoszącej do 64 080 zł. W najcięższych przypadkach sąd może orzec również karę pozbawienia wolności.

Dlatego właściciele nieruchomości powinni sprawdzić decyzję podatkową, zweryfikować wysokość należności oraz terminowo uregulować trzecią ratę podatku. Pozwoli to uniknąć nie tylko odsetek, ale również postępowania egzekucyjnego i dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem należności przez urząd.

Do kiedy trzeba zapłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości?

Termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych upływa 15 września 2026 r.

Kogo dotyczy podatek od nieruchomości?

Podatek muszą płacić nie tylko właściciele mieszkań, domów i działek. Obowiązek obejmuje również użytkowników wieczystych, posiadaczy samoistnych oraz osoby korzystające z niektórych nieruchomości publicznych.

Jak sprawdzić kwotę do zapłaty?

Wysokość podatku znajduje się w decyzji podatkowej (nakazie płatniczym), którą urząd gminy lub miasta dostarcza podatnikowi. Dokument zawiera także indywidualny numer rachunku do wpłaty.

Czy można zapłacić podatek jednorazowo?

Tak. Osoby fizyczne mogą zapłacić podatek jednorazowo lub w czterech ratach przypadających na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Jak można opłacić podatek od nieruchomości?

Najczęściej można zrobić to przelewem bankowym, w kasie urzędu lub – w niektórych gminach – u inkasenta, którym zwykle jest sołtys.

Od czego zależy wysokość podatku?

Kwota podatku zależy przede wszystkim od powierzchni nieruchomości, jej przeznaczenia oraz stawek ustalonych przez radę gminy. Samorządy muszą jednak mieścić się w limitach określanych przez Ministerstwo Finansów.

Jaka jest maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Dla budynków mieszkalnych maksymalna stawka wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą może sięgać 35,53 zł za metr kwadratowy.

Co grozi za spóźnienie z wpłatą?

Urząd naliczy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej. Im dłuższe opóźnienie, tym wyższa będzie kwota do zapłaty.

Czy za brak zapłaty można dostać karę?

Tak. Jeśli urząd uzna, że podatnik celowo unika opodatkowania, nie zgłasza nieruchomości lub zataja dane, może zostać wszczęte postępowanie skarbowe.

Jak wysoka może być grzywna?

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego grzywna może wynieść nawet 720 stawek dziennych. W 2026 r. maksymalna kara może sięgnąć 64 080 zł.

Czy za niepłacenie podatku można trafić do więzienia?

W najpoważniejszych przypadkach sąd może orzec również karę pozbawienia wolności, choć dotyczy to przede wszystkim poważnych naruszeń przepisów podatkowych.

Co zrobić, jeśli nie otrzymałem decyzji podatkowej?

Warto skontaktować się z urzędem gminy lub miasta. Brak doręczenia decyzji nie zwalnia z obowiązku wyjaśnienia swojej sytuacji podatkowej i terminowego uregulowania należności.