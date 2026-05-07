Nowy okres świadczeniowy na 800+ rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.: wnioski wyłącznie elektronicznie. Ponad 3,5 mln wniosków o 800+. Upłynął już pierwszy termin

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych: rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2026/2027. Dotyczą one niemal 5 mln dzieci. Od 1 lutego do 29 kwietnia 2026 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 3 589 299 wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy. Obejmują one 4 965 806 dzieci.

Na Dzień Dziecka 1. czerwca ważne wieści w sprawie 800 plus: aby nie stracić pieniędzy wniosek można wysłać najpóźniej do 30 czerwca

Co istotne ważne jest dochowanie terminów. Jak przypomina ZUS, aby nie stracić pieniędzy – nawet jeśli wypłata nie będzie ciągła – wniosek można wysłać najpóźniej do 30 czerwca.

Na Dzień Dziecka 1. czerwca ważne wieści w sprawie 800 plus: nowy okres świadczeniowy: 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski wyłącznie elektronicznie.

POLECAMY: Senat za zmianami w przepisach o radcach prawnych, ale z poprawką

Kluczowe terminy jeżeli chodzi o wypłatę 800 plus

Osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, zachowają ciągłość wypłaty świadczenia. Pierwsze pieniądze za nowy okres trafią do nich najpóźniej do końca czerwca. Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w maju lub czerwcu, nadal otrzymają świadczenie za czerwiec. Nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, to ZUS przekaże świadczenie za wcześniejsze miesiące.

Ważne Natomiast jeżeli wniosek trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.

Na Dzień Dziecka 1. czerwca ważne wieści w sprawie 800 plus. Wniosek tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z:

platformy eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Na Dzień Dziecka 1. czerwca ważne wieści w sprawie 800 plus. Zmiany dla obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców

Od 1 lutego 2026 r. obowiązują nowe zasady dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać świadczenie 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo. Dziecko w zależności od wieku powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dzieci poniżej 6 roku życia. Zarówno osoba dorosła, która ubiega się o świadczenie, jak i dziecko muszą mieszkać w Polsce.

Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 r. także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych