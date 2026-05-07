Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiedzialny za wypłatę 800 plus - można powiedzieć - że na Dzień Dziecka 1. czerwca przekazuje ważne wieści. Chodzi m.in. o to, że jeżeli wniosek w sprawie 800 plus trafi do ZUS po 30 czerwca 2026 r., świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec, zatem dzieci w czerwcu stracą prawo do 800 plus. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Podpowiadamy.
Nowy okres świadczeniowy na 800+ rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r.: wnioski wyłącznie elektronicznie. Ponad 3,5 mln wniosków o 800+. Upłynął już pierwszy termin
Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych: rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2026/2027. Dotyczą one niemal 5 mln dzieci. Od 1 lutego do 29 kwietnia 2026 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 3 589 299 wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy. Obejmują one 4 965 806 dzieci.
Co istotne ważne jest dochowanie terminów. Jak przypomina ZUS, aby nie stracić pieniędzy – nawet jeśli wypłata nie będzie ciągła – wniosek można wysłać najpóźniej do 30 czerwca.
Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski wyłącznie elektronicznie.
Kluczowe terminy jeżeli chodzi o wypłatę 800 plus
Osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, zachowają ciągłość wypłaty świadczenia. Pierwsze pieniądze za nowy okres trafią do nich najpóźniej do końca czerwca. Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w maju lub czerwcu, nadal otrzymają świadczenie za czerwiec. Nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, to ZUS przekaże świadczenie za wcześniejsze miesiące.
Natomiast jeżeli wniosek trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z:
- platformy eZUS,
- aplikacji mZUS,
- portalu Emp@tia lub
- bankowości elektronicznej.
Na Dzień Dziecka 1. czerwca ważne wieści w sprawie 800 plus. Zmiany dla obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców
Od 1 lutego 2026 r. obowiązują nowe zasady dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać świadczenie 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo. Dziecko w zależności od wieku powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dzieci poniżej 6 roku życia. Zarówno osoba dorosła, która ubiega się o świadczenie, jak i dziecko muszą mieszkać w Polsce.
Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 r. także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
