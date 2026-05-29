14. emerytura nie tylko dla seniorów. ZUS wypłaci nawet 1978,49 zł tej grupie

Dla wielu rodzin może to być zaskoczenie. Prawo do czternastki bywa bowiem związane nie z wiekiem, lecz z rodzajem pobieranego świadczenia.

Komu przysługuje czternasta emerytura 2026? Lista uprawnionych do czternastki

Od kilku lat czternasta emerytura funkcjonuje jako stały element systemu wsparcia dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Potoczna nazwa świadczenia sugeruje jednak coś, czego w ustawie nie znajdziemy — warunku osiągnięcia wieku emerytalnego. Prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do określonych świadczeń wypłacanych przez ZUS, KRUS lub inne systemy zabezpieczenia społecznego. Na liście znajdują się między innymi:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty socjalne,

świadczenia przedemerytalne,

zasiłki przedemerytalne,

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

rodzicielskie świadczenia uzupełniające,

renty rodzinne.

Właśnie dlatego czternastkę mogą otrzymać również osoby znacznie młodsze od typowego emeryta. Dobrym przykładem są osoby pobierające rentę socjalną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Czternasta emerytura 2026 dla rencistów. Dlaczego świadczenie mogą dostać także osoby po 18. roku życia

Najbardziej zaskakującą grupą beneficjentów są osoby młode, które z przyczyn zdrowotnych uzyskały prawo do renty. Wyobraźmy sobie 22-letniego studenta, który po ciężkiej chorobie otrzymał rentę socjalną. Taka osoba nie ma statusu emeryta, nigdy nie osiągnęła wieku emerytalnego, a mimo to może znaleźć się w gronie uprawnionych do czternastej emerytury. To efekt konstrukcji przepisów. Ustawodawca nie ograniczył świadczenia wyłącznie do seniorów, lecz objął nim szeroką grupę osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

Ile wyniesie czternasta emerytura 2026? Pełna kwota to 1978,49 zł brutto

Jeżeli przepisy pozostaną bez zmian, pełna czternastka będzie odpowiadała wysokości najniższej emerytury po waloryzacji z marca 2026 r. Obecnie oznacza to, że czternasta emerytura w 2026 roku wyniesie 1978,49 zł brutto. Nie każdy otrzyma jednak identyczny przelew. Nadal obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”, który ogranicza wysokość świadczenia dla osób pobierających wyższe emerytury lub renty.

Pełna czternasta emerytura 2026. Kto dostanie 1978,49 zł, a komu ZUS obniży świadczenie

Pełne świadczenie otrzymują osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tego limitu dodatkowe świadczenie zaczyna maleć. Każda złotówka ponad próg obniża czternastkę dokładnie o złotówkę. Dla części świadczeniobiorców oznacza to znaczące zmniejszenie wypłaty, a przy odpowiednio wysokim świadczeniu całkowitą utratę prawa do dodatkowych pieniędzy.

Zasada „złotówka za złotówkę” przy czternastej emeryturze. Tabela wyliczeń

Wysokość świadczenia podstawowego Wysokość czternastki 2 500 zł 1 978,49 zł 2 900 zł 1 978,49 zł 3 500 zł 1 378,49 zł 4 000 zł 878,49 zł ok. 4 830 zł brak wypłaty

Im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższa dodatkowa wypłata.

Czy czternasta emerytura 2026 może być wyższa niż 1978,49 zł? Ustawa daje rządowi taką możliwość

Mało znany przepis pozostawia Radzie Ministrów pewną swobodę. Ustawa pozwala określić kwotę wyższą niż najniższa emerytura, jeśli przemawia za tym sytuacja społeczno-gospodarcza oraz stan finansów publicznych. Obecnie nie ma jednak informacji o przygotowywaniu takich zmian na 2026 r., jednak sama możliwość nadal istnieje. Dla milionów świadczeniobiorców oznacza to, że ostateczna wysokość tegorocznej czternastki nie musi być jeszcze przesądzona.

Kiedy wypłata czternastej emerytury 2026? Termin ogłosi Rada Ministrów

Rząd nie wskazał jeszcze miesiąca wypłaty dodatkowego świadczenia. W ostatnich latach pieniądze z czternastej emerytury trafiały do uprawnionych we wrześniu wraz z regularną emeryturą lub rentą. Podobnego scenariusza spodziewają się również eksperci zajmujący się systemem ubezpieczeń społecznych. Ostateczną decyzję w tej sprawie Rada Ministrów ogłosi w specjalnym rozporządzeniu.

Czy trzeba składać wniosek o czternastą emeryturę 2026? ZUS wypłaci świadczenie automatycznie

Dobra wiadomość jest taka, że większość uprawnionych nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. ZUS wypłaca świadczenie z urzędu. Nie ma formularzy, terminów ani dodatkowych dokumentów wymaganych od emerytów i rencistów. Jeżeli ktoś spełnia ustawowe warunki, pieniądze trafiają na konto razem z podstawowym świadczeniem.