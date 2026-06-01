Nowa rola Doroty Niedzieli jako komisarza regionalnego

Dotychczasowym szefem małopolskich struktur KO był Aleksander Miszalski, który 24 maja został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców.

Niedziela pytana przez PAP o powody decyzji o rozwiązaniu małopolskich struktur ugrupowania powiedziała, że chociaż to pytanie należy kierować do premiera, szefa KO Donalda Tuska oraz szefa MSWiA, sekretarza generalnego partii Marcina Kierwińskiego, tak na pewno wiąże się ona z nadchodzącymi wyborami na prezydenta Krakowa.

Przygotowania do przedterminowych wyborów w Krakowie

- Czekają nas nowe wybory, więc te struktury muszą być sprawne i zaangażowane. Moim celem jest przyjrzenie się i przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu - powiedziała Niedziela, posłanka KO wybrana do Sejmu z okręgu w Krakowie.

Jak poinformowała, do chwili wyboru nowych władz w strukturach małopolskich kompetencje zarządu regionu przejmuje Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej.

Dodała, że nigdy nie miała ambicji związanych z szefowaniem małopolskim strukturom KO. - Po prostu zostałam wyznaczona przez premiera na uporządkowanie spraw. (...) Zaufał mi i powierzył tę funkcję. Postaram się więc nie zawieść jego oczekiwań, ale też zadbać o to, żeby region Małopolski dobrze funkcjonował - podkreśliła w rozmowie z PAP Niedziela.

Pierwszy informację o rozwiązaniu struktur KO w Małopolsce podał portal Onet.

Jeden z odwołanych wiceprzewodniczących małopolskich struktur regionalnych Koalicji Obywatelskiej poseł Marek Sowa powiedział PAP, że nie zna treści decyzji władz centralnych partii, ale uważa ją za dobrą. - Nie jestem członkiem zarządu krajowego i tej uchwały po prostu nie znam. Ale raczej bym powiedział, że przez wielu ta decyzja jest oczekiwania, ja jeszcze bym dodał, że jest dobra – podkreślił Sowa.

Przypomniał, że wybory władz regionalnych, podczas których na przewodniczącego KO w regionie został wybrany Aleksander Miszalski odbyły się na początku marca br.

- Zdaję sobie sprawę, że u nas te wybory były niedawno, ale one się odbyły w cieniu kampanii referendalnej. Przewodniczący nie miał konkurenta, nie toczyliśmy wewnętrznej debaty. To oczywiście było związane również z tym, że byłoby wykorzystywane w kampanii referendalnej przez jej inicjatorów – zaznaczył poseł Sowa.

Sowa dodał, że oprócz niego zastępcami Miszalskiego byli: Robert Wardzała, Łukasz Pawełek oraz Piotr Lachowicz. Sekretarzem był Krzysztof Nowak, a skarbnikiem Dorota Marek.

Kto wystartuje w wyborach w Krakowie?

Odwołanie Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa oznacza przedterminowe wybory w tym mieście. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Kodeks wyborczy wskazuje, że wybory przedterminowe powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

KO i PiS jeszcze nie ogłosili nazwisk swoich kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Konfederacja ogłosiła, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, zaś kandydatem Konfederacji Korony Polskiej będzie Michał Klimek. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. (PAP)

