Komisja Europejska wstępnie stwierdziła, że Instagram i Facebook Meta naruszają akt o usługach cyfrowych za brak starannej identyfikacji, oceny i ograniczenia ryzyka związanego z dostępem małoletnich poniżej 13 roku życia do ich usług.

Chociaż w regulaminach Instagrama i Facebooka jest zapis, że z platform mogą korzystać dzieci od 13 roku życia, to środki wprowadzone przez firmę w celu egzekwowania tych ograniczeń nie wydają się skuteczne.

Zdaniem KE środki stosowane przez Facebook i Instagram nie uniemożliwiają odpowiednio małoletnim w wieku poniżej 13 lat dostępu do ich usług ani nie pozwalają na ich szybką identyfikację i usunięcie, jeżeli już uzyskali dostęp.

„Ocena Meta jest sprzeczna z dowodami z całej Unii Europejskiej wskazującymi, że około 10-12% dzieci poniżej 13 roku życia korzysta z Instagrama i / lub Facebooka. Ponadto wydaje się, że Meta zignorowała łatwo dostępne dowody naukowe wskazujące, że młodsze dzieci są bardziej narażone na potencjalne szkody spowodowane przez usługi takie jak Facebook i Instagram” – podała KE w komunikacie.

KE uważa, że platformy muszą wzmocnić środki wykrywania i zapobiegania lub usuwania profili dzieci poniżej 13 lat.

„Akt o usługach cyfrowych wymaga, aby platformy egzekwowały własne przepisy: warunki korzystania z usług nie powinny być zwykłymi oświadczeniami pisemnymi, lecz raczej podstawą konkretnych działań mających na celu ochronę użytkowników, w tym dzieci” – mówi Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.

Instagram i Facebook mają teraz możliwość zapoznania się aktami dochodzenia Komisji i udzielenia pisemnej odpowiedzi na jej wstępne ustalenia. Platformy mogą podejmować środki w celu usunięcia naruszeń, zgodnie z wytycznymi aktu o usługach cyfrowych z 2025 r. w sprawie ochrony małoletnich. Równolegle prowadzone będą konsultacje z Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych.

Jeżeli Komisja stwierdzi dalsze nieprzestrzeganie przepisów, może nałożyć grzywnę proporcjonalną do naruszenia, która nie może przekroczyć 6 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu dostawcy. Komisja może również nakładać okresowe kary pieniężne, aby zmusić platformę do przestrzegania przepisów.

Platformy cyfrowe. Komisja Europejska proponuje swoje narzędzie do weryfikacji wieku

Henna Virkkunen na porannej komisji zapowiedziała ustanowienie Systemu Weryfikacji Wieku. Ma on m.in. przedstawić kryteria, dla podmiotów, które będą opracowywać rozwiązania w zakresie weryfikacji wieku. „Na podstawie tych kryteriów będziemy oceniać potencjalnych dostawców i publikować listy dostawców, którzy spełniają nasze wysokie standardy prywatności i bezpieczeństwa” - mówiła. Jutro, na nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Telekomunikacji na Cyprze, Virkunen się z państwami członkowskimi, aby omówić zalecenia.

Jednocześnie komisja sama przygotowała aplikację do weryfikacji wieku. Można będzie ją wdrożyć np. w ramach portfeli tożsamości cyfrowej, do których dostęp kraje członkowskie muszą zapewnić do końca roku.

Te wstępne ustalenia są częścią formalnego postępowania Komisji wszczętego 16 maja 2024 r. przeciwko Instagramowi i Facebookowi na podstawie aktu o usługach cyfrowych. Wstępne ustalenia opierają się dochodzeniu, które obejmowało analizę raportów z oceny ryzyka Instagrama i Facebooka, wewnętrznych danych i dokumentów, a także odpowiedzi platform. Komisja kontynuuje też dochodzenie w sprawie innych potencjalnych naruszeń, jako część tego postępowania. Sprawdza m.in. czy Meta przestrzega obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych w zakresie ochrony małoletnich oraz dobrostanu fizycznego i psychicznego użytkowników.