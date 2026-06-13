Kongres Nauka dla Społeczeństwa m.in. o zdrowiu, AI i bezpieczeństwie

Sesja plakatowa przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 i przed gmachem Starej Biblioteki UW zainaugurowała 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa, organizowany pod hasłem: Społeczeństwo dla nauki. Podczas wydarzenie poznamy osiągnięcia instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN i uczelni wyższych oraz wdrożenia, które wpływają na zdrowie, bezpieczeństwo, gospodarkę, środowisko i jakość życia.
To ważne wydarzenie naukowe, które swoim patronatem medialnym objął Dziennik Gazeta Prawna, trwa od 12 do 15 czerwca 2026 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Głównymi organizatorami Kongresu są Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Instytut Narządów Zmysłów.
Jak podają organizatorzy, tegoroczne hasło "Społeczeństwo dla nauki", podkreśla wzajemną zależność nauki i społeczeństwa. Rozwój badań wymaga zaufania, wsparcia i zaangażowania społecznego, a efekty pracy naukowców przekładają się na praktyczne rozwiązania potrzebne pacjentom, obywatelom, gospodarce i państwu.
Integracja środowiska nauki
Kongres ma integrować środowisko naukowe i społeczeństwo, tworzyć przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji. Ma pokazywać także, że nowoczesna, skutecznie wdrażana nauka jest jednym z fundamentów silnego państwa.
Wydarzenie rozpoczeło się 12 czerwca sesją plakatową przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 i przed gmachem Starej Biblioteki UW. Ekspozycja będzie dostępna w przestrzeni Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 12-15 czerwca.
Obrady kongresowe rozpoczną się w niedzielę 14 czerwca w gmachu Starej Biblioteki UW. W programie znalazły się sesje poświęcone wdrożeniom naukowym w XXI wieku, debaty eksperckie, panele tematyczne, prezentacje rozwiązań oraz wystawa osiągnięć instytutów i środowisk uniwersyteckich. Kongres będzie transmitowany na żywo w formule otwartego dostępu, a zapis cyfrowy zostanie później udostępniony wszystkim zainteresowanym.
W niedzielę zaplanowano m.in. sesję "Nauka zmienia codzienność - od badań do wdrożeń". Odbędzie się też uroczyste otwarcie Kongresu z udziałem prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. Henryka Skarżyńskiego, przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych i dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Tego dnia odbędą się także debata "Sci-AI - jak Akademia odzyskuje mechanizmy samonaprawcze", sesje dotyczące zdrowia, AI i nowoczesnych technologii oraz panele poświęcone ochronie ludności, bezpieczeństwu państwa, aktywnemu i zdrowemu społeczeństwu oraz przechodzeniu od badań do praktyki.
W poniedziałek 15 czerwca uczestnicy będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie wodnym społeczeństwa w dobie zmian klimatu, nowoczesnych technologiach dla zdrowia i jakości życia, przyszłości instytutów badawczych i uczelni oraz współpracy nauki i społeczeństwa w Polsce. W programie znalazły się także debata dyrektorów instytutów badawczych, debata rektorów uczelni, główna uroczystość Kongresu z wręczeniem nagród „Perspektywy Nauki” oraz sesja "Nauka dla środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia".
Największe wdrożenia XXI w. dzieki nauce
Podczas otwarcia Kongresu zaplanowano wprowadzenie do "Księgi Wdrożeń XXI wieku". Będzie ona prezentować przykłady rozwiązań powstałych w polskich instytutach, jednostkach naukowych i uczelniach oraz pokazującej praktyczne znaczenie badań dla społeczeństwa, gospodarki, zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa. Ważne miejsce w programie zajmą też osiągnięcia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w tym prezentacje dotyczące systemów opartych na sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu, personalizacji opieki nad pacjentami z niedosłuchem, metod leczenia częściowej głuchoty oraz aplikacji służących badaniu słuchu i rozumienia mowy.
- Nauka ma największą wartość wtedy, gdy jej efekty realnie służą ludziom. Podczas Kongresu zostaną pokazane rozwiązania powstałe w polskich instytutach i uczelniach, które mogą wspierać pacjentów, obywateli, gospodarkę i bezpieczeństwo państwa. Chcemy rozmawiać nie tylko o odkryciach, lecz także o tym, jak skutecznie przenosić je do praktyki i jak budować zaufanie społeczne potrzebne dla dalszego rozwoju nauki - mówi prof. Henryk Skarżyński, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
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