Pyszne.pl prezentuje przyszłość dostaw door-to-door: autonomiczny bus i robot-kurier wkraczają do gry podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Pokaz, który został zorganizowany podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach udowodnił, że polski ekosystem technologiczny jest gotów, by kreować i wdrażać przełomowe rozwiązania na skalę europejską.

Według danych World Economic Forum, zapotrzebowanie na dostawy ostatniej mili wzrośnie na świecie o 78% do roku 2030. Ten ogromny skok, napędzany głównie przez rozwój q-commerce, oznacza znacznie więcej przesyłek przemieszczanych codziennie w zatłoczonej przestrzeni miejskiej. Zatłoczonej szczególnie w godzinach szczytu. Rozwiązanie? Dostawy nocą przy użyciu cichych autonomicznych rozwiązań.

Scenariusz, który jeszcze niedawno wydawał się domeną filmów science fiction, może być codziennością już za 10-15 lat. A przedsmak tej codzienności mogli zobaczyć uczestnicy XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, gdzie Pyszne.pl zademonstrowało w pełni zautomatyzowany łańcuch dostawy. Polski, autonomiczny i do tego elektryczny pojazd firmy Blees podjechał pod wejście, po czym wysiadł z niego humanoidalny robot Unitree G1 niosąc plecak termiczny Pyszne.pl. Robot wszedł do budynku i dostarczył ciepłą pizzę. W dobie dyskusji o roli AI i automatyzacji procesów, która to miała miejsce właśnie na EKG w Katowicach pokaz możliwości dostaw door-to-door nabiera szczególnego znaczenia. Pyszne.pl pokazuje, że przyszłość jest teraz.

„Nasza misja to dostarczanie codziennej wygody. Dziś ta wygoda oznacza dowiezienie niemal wszystkiego, co zmieści się do plecaka kuriera, w czasie krótszym niż godzina. Ten pęd ku natychmiastowości generuje ogromne wyzwania dla miast: większy ruch, emisje i hałas. Jako największa platforma food delivery w Polsce czujemy się zobowiązani nie tylko do udziału w tej rewolucji, ale do jej odpowiedzialnego kształtowania. Dzisiejszy pokaz to dowód, że mamy wizję i technologię, by logistyka przyszłości była nie tylko szybka, ale także cicha, zielona i inteligentna” – mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Pionierzy innowacji w Polsce

Prezentacja podczas EKG 2026 jest kontynuacją konsekwentnej strategii innowacji Pyszne.pl. Firma już wiosną 2023 roku testowała w Warszawie półautonomiczne roboty kołowe na krótkich dystansach, latem 2024 roku realizowała dostawy dronami nad Jeziorem Zegrzyńskim, a podczas zeszłorocznej edycji Kongresu zaprezentowała roboty kroczące, tzw. “psoboty”, zdolne pokonywać schody i krawężniki. Każdy z tych projektów dostarczył bezcennej wiedzy i przybliżył firmę do wdrożenia zautomatyzowanych rozwiązań na szerszą skalę.

Pęd ku automatyzacji jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku. Pyszne.pl, współpracujące z ponad 16 500 restauracji i 1500 partnerami detalicznymi (m.in. Carrefour, e-Kwiaty Wyjątkowy Prezent), przekształca się w platformę quick commerce, dostarczającą „wszystko, co zmieści się do plecaka”. Taki rozwój jest możliwy m.in. dzięki wsparciu nowego właściciela, firmy Prosus – globalnego giganta technologicznego, który intensywnie inwestuje m.in. w rozwój sztucznej inteligencji.

Człowiek w centrum technologicznej zmiany

Pyszne.pl mocno podkreśla, że celem automatyzacji nie jest zastąpienie ludzi, ale ewolucja ich roli.

„Chcę to powiedzieć z całą mocą: roboty nie zastąpią kurierów, ale ich wesprą. W przyszłości rola kuriera ewoluuje. Zamiast realizować proste, powtarzalne kursy, stanie się on operatorem floty – będzie nadzorował pracę maszyn, interweniował w nietypowych sytuacjach i obsługiwał dostawy wymagające empatii i człowieczeństwa, jak np. pomoc seniorowi we wniesieniu zakupów. Technologia ma odciążyć ludzi od najcięższych zadań i pozwolić im skupić się na tym, w czym są niezastąpieni – na byciu człowiekiem” – dodał Arkadiusz Krupicz.

Pyszne.pl gotowe do współpracy z polskim ekosystemem technologicznym

Realizacja tak ambitnej wizji wymaga ścisłej współpracy. Pokaz na EKG był dowodem na siłę polskiego ekosystemu technologicznego i gotowość Pyszne.pl do integracji z lokalnymi innowatorami.

„Nasz autonomiczny bus to platforma stworzona dla miast przyszłości. Dzięki napędowi elektrycznemu i cichej pracy idealnie wpisuje się w wizję zrównoważonej, zeroemisyjnej logistyki miejskiej. Współpraca z Pyszne.pl pokazuje, że polska technologia jest gotowa, by stać się częścią tej rewolucji” – komentuje Tomasz Pacan, Prezes Zarządu firmy Blees.

Kluczowym elementem pokazu był moment, w którym humanoidalny robot Unitree G1 samodzielnie dostarczył zamówienie, ilustrując rozwiązanie problemu tzw. ostatniej mili.

„Robot Unitree G1 to coś więcej niż tylko maszyna dostawcza. Jego humanoidalna budowa i zdolność do interakcji sprawiają, że jest on doskonałym ambasadorem marki i technologii. Cieszymy się, że wspólnie z Pyszne.pl możemy pokazać, jak zaawansowana robotyka wspiera codzienne czynności i wyznacza nowe standardy wygody, automatyzując najbardziej powtarzalne zadania” – dodaje Kamil Gawron, CEO Delta Robots.

Pyszne.pl prezentuje przyszłość dostaw door-to-door

Wizja na dziś i na jutro

Według Pyszne.pl logistyka w perspektywie najbliższych 5 lat będzie opierać się na inteligentnej optymalizacji, mikro-hubach i elektryfikacji floty. W horyzoncie 10-15 lat scenariusz zaprezentowany na EKG może stać się codziennością – autonomiczne pojazdy, drony i roboty będą standardowym uzupełnieniem pracy kurierów, tworząc cichy, zielony i niewidoczny krwiobieg nowoczesnego miasta.

Prezentacja na Europejskim Kongresie Gospodarczym to dla Pyszne.pl nie tylko pokaz możliwości i rozwoju technologii, ale przede wszystkim zaproszenie do dialogu na temat przyszłości miast. Firma udowadnia, że posiada nie tylko wizję, ale także konkretny plan i partnerów, by przekuć ją w rzeczywistość, w której wygoda konsumenta idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem urbanistycznym.