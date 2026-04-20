Konkurs „Stażysta Plus”: 20,5 mln zł na staże dla osób z niepełnosprawnościami w administracji

Pracownik z niepełnosprawnością siedzący na wózku w biurze pracujący przy biurkach komputerowychShutterstock
Karolina Nowakowska
dzisiaj, 18:33

20 kwietnia 2026 roku ogłoszono konkurs nr 1/2026 pn. „Stażysta Plus”, realizowany w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Organizacje pozarządowe mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów wspierających aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Kto może skorzystać z programu

Wsparcie kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim), które pozostają bez zatrudnienia. Projekty mają na celu przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy poprzez udział w stażach zawodowych w administracji publicznej.

Zakres wsparcia

W ramach konkursu finansowane będą kompleksowe działania aktywizacyjne, obejmujące m.in.:

  • przygotowanie indywidualnej ścieżki zawodowej,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje,
  • wsparcie asystenta lub trenera pracy w pierwszych miesiącach stażu,
  • pokrycie kosztów dojazdu,
  • wypłatę stypendium stażowego,
  • szkolenia dla pracowników instytucji współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Warunkiem udziału w projekcie jest realizacja indywidualnego planu drogi zawodowej dla każdego uczestnika.

Terminy i zasady składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 20 kwietnia 2026 r. od godziny 14:00 do 13 maja 2026 r. do godziny 14:00. Dokumenty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu iPFRON+.

Każdy uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie cztery wnioski, przy czym jeden wniosek dotyczy jednego pakietu stanowisk stażowych.

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia,
  • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym spółdzielnie socjalne czy organizacje kościelne.

Warunkiem jest m.in. prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez co najmniej dwa lata oraz posiadanie odpowiednich zapisów statutowych.

Budżet i warunki finansowe

Na realizację konkursu przeznaczono ponad 20,5 mln zł. Maksymalny koszt wsparcia jednego uczestnika nie może przekroczyć 48 tys. zł, a miesięczne stypendium stażowe – 4 tys. zł brutto.

Staże muszą trwać co najmniej 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy. Projekty będą realizowane od 1 lipca 2026 r. do 31 grudnia 2027 r.

Wnioski będą oceniane według kryteriów określonych w procedurach programu. Do dofinansowania trafią projekty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach danego pakietu stażowego.

Dodatkowe wymogi

Każdy projekt musi przewidywać przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Koszty administracyjne rozliczane będą ryczałtowo, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wsparcie w poprzednich latach

W 2025 roku na realizację podobnych działań przeznaczono ponad 20,4 mln zł, natomiast w 2024 roku ponad 10,6 mln zł.

Konkurs „Stażysta Plus” to kolejna odsłona działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy.

