Co to jest GEO?

GEO (Generative Engine Optimization) to nowa waluta widoczności w erze AI – zamiast walczyć o wejście na stronę, walczysz o cytat. To działania, które zwiększają szansę, że Twoja marka zostanie wspomniana i zacytowana w odpowiedziach ChatGPT, Gemini, Perplexity czy Google AI Overviews. Tradycyjne SEO wygrywa miejsce na liście wyników – GEO wygrywa miejsce wewnątrz samej odpowiedzi, czyli tam, gdzie użytkownik nie musi już klikać dalej.

To nie chwilowa moda, tylko odpowiedź na realną zmianę zachowań użytkowników. Sam Google w oficjalnej dokumentacji Search Central przyznaje, że funkcje AI Overviews i AI Mode opierają się na tych samych systemach jakości i rankingu co klasyczne wyniki wyszukiwania, ale jednocześnie zmieniają sposób, w jaki ludzie docierają do informacji. Potwierdzają to niezależne badania: według SparkToro nawet 60% wyszukiwań kończy się dziś bez kliknięcia w jakikolwiek link1, a dane cytowane przez Adobe Express pokazują, że 77% użytkowników w USA traktuje ChatGPT jak wyszukiwarkę, a niemal co czwarty sięga po niego, zanim w ogóle otworzy Google2.

Liczby mówią same za siebie:

Gartner, jedna większych firm badawczych w branży technologicznej, prognozuje nawet 25-procentowy spadek wolumenu zapytań w tradycyjnych wyszukiwarkach do 2026 roku na rzecz chatbotów;

w tradycyjnych wyszukiwarkach do 2026 roku na rzecz chatbotów; według BrightEdge (2025) AI Overviews pojawiają się już dla kilku–kilkunastu procent zapytań w Google.

Kto zignoruje ten trend dziś, może okazać się niewidoczny jutro.

Najlepsza agencja GEO – jak wybrać partnera do pozycjonowania w AI?

Czym różni się GEO od SEO?

SEO optymalizuje stronę pod pozycję w wynikach wyszukiwania. GEO optymalizuje treść pod cytowanie w odpowiedzi generowanej przez AI. To najkrótsza możliwa definicja różnicy między nimi – a poniżej cztery konkretne obszary, w których przekłada się ona na praktykę:

Jednostka optymalizacji. SEO pracuje na poziomie strony – tytuły, nagłówki, linkowanie. GEO schodzi na poziom pojedynczego zdania, gdzie każda definicja czy statystyka musi być sformułowana na tyle klarownie, by model językowy mógł ją bez trudu wyodrębnić i zacytować. Metryki sukcesu. SEO liczy pozycje, CTR i ruch organiczny. GEO liczy częstotliwość cytowań i to, czy marka jest przedstawiana rzetelnie – zupełnie inny język raportowania wyników. Zupełnie inne źródła cytowań. To jedna z najciekawszych różnic: badanie Ahrefs pokazało, że jedynie około 12% linków cytowanych przez ChatGPT, Gemini i Copilota pokrywa się z klasycznym TOP10 Google dla tego samego zapytania. Bycie liderem rankingu nie gwarantuje więc bycia liderem cytowań. Ruchomy cel. Semrush, analizując ponad 10 milionów słów kluczowych, ustalił, że AI Overviews pojawiają się dziś przy około 16% zapytań – a odsetek ten zmienia się z miesiąca na miesiąc. Strategia GEO to nie projekt "wdróż i zapomnij", tylko proces wymagający stałej kalibracji.

Warto jednak zestawić ten entuzjazm z faktami wprost od Google. Oficjalny przewodnik Search Central ("Google's Guide to Optimizing for Generative AI Features on Google Search") studzi emocje: nie ma osobnego algorytmu ani specjalnego znacznika schema.org, który otwiera drzwi do AI Overviews czy AI Mode – te funkcje bazują na tych samych systemach jakości i rankingu, co klasyczne wyszukiwanie.

Google wprost odradza "hacki AEO/GEO" w rodzaju sztucznych plików llms.txt czy nienaturalnych wzmianek3. Stawia zamiast tego na to, co działało od zawsze – treść pomocną, wiarygodną i tworzoną z myślą o odbiorcy.

GEO vs SEO – dlaczego dobra agencja nie wybiera jednego zamiast drugiego?

Wniosek jest prosty – GEO i SEO to nie rywale, tylko dwie warstwy jednego ekosystemu widoczności. Sam Google potwierdza to w swojej dokumentacji – strona musi być najpierw zaindeksowana i kwalifikować się do pokazania ze snippetem w klasycznych wynikach wyszukiwania, żeby w ogóle mogła zostać uwzględniona jako źródło w AI Overview. Bez solidnych fundamentów SEO nie ma więc mowy o widoczności w GEO.

Z drugiej strony ignorowanie warstwy GEO to dziś realne ryzyko biznesowe i marketingowe. Google wciąż odpowiada za zdecydowaną większość globalnego ruchu z wyszukiwania, ale jego udział systematycznie kurczy się na rzecz narzędzi AI. W B2B, gdzie decydent zwykle porównuje kilku dostawców, zanim odezwie się pierwszy handlowiec, ten proces coraz częściej zaczyna się dziś w ChatGPT czy Perplexity – nie w Google.

Dlatego solidny partner traktuje autorytet domeny, mocny profil linkowy i wysoką pozycję organiczną jako fundamenty klasycznego pozycjonowania stron, na których dopiero buduje strukturę treści i sygnały E-E-A-T zwiększające szansę na cytowanie przez generatywne silniki AI. Komplementarność, nie rywalizacja – to jedyne podejście, które ma sens.

Najlepsza agencja GEO – jak wybrać partnera do pozycjonowania w AI?

Jak znaleźć najlepszą agencję GEO (Generative Engine Optimization)?

GEO jako usługa istnieje od bardzo niedawna, więc rynek wciąż nie doczekał się ustandaryzowanych certyfikatów ani niezależnych rankingów porównywalnych z tymi znanymi z klasycznego SEO. Zamiast szukać gotowego rankingu, warto ocenić, czy potencjalny partner podchodzi do SEO i GEO jako do jednej całości.

Oto cztery sygnały dobrego podejścia:

SEO jako fundament, nie przeszkoda. Dobra agencja najpierw dba o techniczną dostępność strony, indeksowalność i jakość treści – to one decydują, czy strona w ogóle może zostać uwzględniona jako źródło w AI Overview. GEO buduje się na tym fundamencie, a nie obok niego. Wspólne mierzenie efektów. Wyniki raportowane są w obu wymiarach naraz: klasyczne pozycje i ruch organiczny obok częstotliwości oraz kontekstu cytowań w ChatGPT, Gemini czy Perplexity. Rozdzielanie tych dwóch światów w raportowaniu to sygnał, że ktoś traktuje je jako osobne projekty, a nie jeden ekosystem. Treść aktualizowana cyklicznie, a nie wdrażana raz. Skoro pojawianie się AI Overviews zmienia się z miesiąca na miesiąc, strategia GEO wymaga regularnego odświeżania treści i bieżącego monitoringu, a nie jednorazowego audytu. Jakość i autorytet zamiast technicznych sztuczek. Zgodnie z wytycznymi Google, żaden plik llms.txt ani specjalny znacznik schema.org nie gwarantuje cytowania – liczy się treść pomocna, wiarygodna i wspierana solidnym profilem linkowym oraz sygnałami E-E-A-T, a nie sprzedawanie wdrożenia schematu jako "gwarancji cytowania".

Najlepsza agencja GEO to nie kategoria, którą da się obiektywnie zmierzyć. Oto kilka przykładowych agencji do własnego researchu

Rynek agencji marketingu internetowego specjalizujących się stricte w GEO w Polsce dopiero się kształtuje. Jednak z wiedzą, na co zwracać uwagę, warto poznać kilka przykładowych firm, które mogą zostać rozważone jako agencja GEO. Nie jest to ranking, nie jest to też porównanie – to przykład na to, że optymalizacja GEO zaczyna być obecna również na polskim rynku.

Vistrix Labs

Vistrixlabs.agency stawia na połączenie klasycznego SEO z podejściem opartym na analityce danych i AI, bez odcinania się od podstaw, jakie zapewnia solidne, techniczne pozycjonowanie. Deklaruje pełny zakres usług – od optymalizacji technicznej po content marketing – z ambicją, by marki klientów były obecne tam, gdzie dziś zaczynają się decyzje zakupowe: w odpowiedziach modeli językowych, a nie tylko w wynikach wyszukiwania.

agencjageo.com

Agencjageo.com wyspecjalizowana w widoczności marek w odpowiedziach generowanych przez AI. Pomaga budować obecność w źródłach, które modele takie jak ChatGPT czy Gemini traktują jako wiarygodne, łącząc doświadczenie w SEO z podejściem stricte GEO.

Trust Luna

Trust Luna buduje dokładnie te fundamenty, na których dziś opiera się skuteczne GEO, czyli wiarygodne wzmianki i solidny profil linkowy w zaufanych źródłach zewnętrznych. Sam Google przyznaje w swojej dokumentacji, że fundamenty SEO – w tym autorytet domeny i jakość treści – pozostają podstawą również dla funkcji generatywnych. Firma obsługuje marki w różnych językach, gdzie tworzy strategie marketingowe i zajmuje się tradycyjnym SEO pod kątem wyszukiwarek. Trust Luna a GEO to więc nie tyle nowa usługa, co naturalne rozszerzenie kompetencji, którymi firma zajmuje się od lat.

FAQ

Czy GEO zastąpi SEO?

Nie ma na to dowodów w oficjalnych materiałach Google, a dane rynkowe też tego nie potwierdzają jednoznacznie. Google nadal odpowiada za zdecydowaną większość ruchu z wyszukiwania, a fundamenty SEO pozostają podstawą również dla funkcji generatywnych. GEO raczej dokłada nową warstwę widoczności, niż zastępuje starą.

Ile trwa wdrożenie strategii GEO?

Branżowe źródła wskazują, że pierwsze wzmianki w odpowiedziach AI mogą pojawić się stosunkowo szybko, natomiast trwała, powtarzalna obecność w ekosystemie wiedzy modeli wymaga regularnego rozwoju treści i monitoringu – to proces ciągły, a nie jednorazowy projekt.

Czy istnieje jedna najlepsza agencja GEO dla każdej firmy?

To, jaka agencja GEO sprawdzi się najlepiej, zależy od branży, budżetu i priorytetów – dla jednej firmy kluczowy będzie link building, dla innej dane strukturalne, a dla kolejnej content pod cytowalność. Zamiast szukać jednego uniwersalnego rankingu, warto ocenić kandydatów według własnych wymagań.

1 https://sparktoro.com/blog/2024-zero-click-search-study-for-every-1000-us-google-searches-only-374-clicks-go-to-the-open-web-in-the-eu-its-360/

2 https://www.searchenginejournal.com/nearly-8-in-10-americans-use-chatgpt-for-search-adobe-finds/551069/

3 https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/ai-optimization-guide