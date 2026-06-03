Gazeta Prawna
Zdrowie

Będą zmiany na liście leków 65+. Mogą pojawić się nowe leki

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk o lekach 65+
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk o lekach 65+Ministerstwo Zdrowia
Anna Kaczmarek
Anna Kaczmarek
dzisiaj, 21:56

Lista leków 65+ będzie się zmieniać w najbliższym czasie nie tylko dlatego, że resort zdrowia analizuje na co i czy dobrze wydaje pieniądze, ale też dlatego, że niektóre obszary zdrowotne są na niej niezaopiekowane. Brakuje tam choćby leków stosowanych w gastroenterologii.

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Ministerstwo Zdrowia będzie usuwać z listy np. leki, które się duplikują, ale też dodawać takie, których tam brakuje – tłumaczyła dziennikarzom wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk po konferencji „Bezpieczeństwo zdrowotne w nowej rzeczywistości” w PAP.

- Przeglądanie i analizowanie na co wydajemy 9 mld zł, to tylko nasze prawo, ale i obowiązek. Analizujemy listę pod kątem przywracania konkurencyjności cenowej, usuwania produktów, które się duplikują – mówiła minister Katarzyna Kacperczyk.

Przegląd listy leków 65+

Resort zdrowia nie tylko porządkował listę leków 65+, ale też sprawdzał, czy pacjenci są odpowiednio zabezpieczeni w poszczególnych obszarach terapeutycznych. Są już pewne wnioski.

- Mamy obecnie takie obszary zdrowotne listy, grupy limitowe, gdzie jest bardzo dużo leków, ale mamy też takie, w których nie ma lub jest mało leków, gdzie chętnie dołożylibyśmy kolejne leki, dlatego finalizujemy też pracę nad wykazem leków o ugruntowanej skuteczności . Wbrew różnym niepokojom, przegląd listy 65+ dotyczy też zabezpieczenia pewnych obszarów terapeutycznych i wpisania na listę nowych, brakujących na niej leków – wyjaśniała wiceminister

Zapewniła, że przegląd listy leków 65+ nie jest odpowiedzią na szukanie oszczędności w systemie ochrony zdrowia. Jeśli MZ zmniejszyłby wydatki na bezpłatne leki dla seniorów, to i tak zaoszczędzone pieniądze wydałby z powrotem na leki.

– To nie są oszczędności, to jest przegląd pod kątem możliwości nowych inwestycji w leki dla pacjenta – mówiła Katarzyna Kacperczyk.

Dodała, że resort jest w stanie nominalnie wydawać nawet więcej na listę 65+. – Jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście możemy nominalnie wydawać więcej. Tylko to musi być mądre wydawanie i mądre alokowanie tych środków – podkreślała wiceminister.

Nie potwierdziła, że efekty prac nad listą leków 65+ zobaczymy przy ogłaszaniu lipcowej listy leków. Choć nie wykluczyła tego terminu.

Likwidacji leków 65+ nie będzie

Seniorzy po 65. roku życia nadal mogą korzystać z bezpłatnych leków z wykazu, jeżeli spełniają warunki refundacyjne, a recepta zawiera kod „S”. Zasady programu opisuje serwis pacjent.gov.pl, a aktualne wykazy publikuje Ministerstwo Zdrowia. Na liście znajduje się ok. 3800 produktów. Są wśród nich m.in.

  • leki na nadciśnienie,
  • chorobę wieńcową,
  • osteoporozę,
  • cukrzycę,
  • demencję,
  • depresję,
  • leczenie przeciwkrzepliwe.

Wcześniej pisaliśmy, że NFZ analizuje recepty seniorów 65+ i wysłał pisma do 200 lekarzy, wskazując możliwe tańsze odpowiedniki leków refundowanych. Chodziło głównie o preparaty doustne oraz grupy leków często stosowane u seniorów, m.in. kardiologiczne, przeciwcukrzycowe i obniżające cholesterol.

Eksperci zwracają uwagę na ważny wymiar dyskusji o bezpłatnych lekach dla seniorów: nie wszystkie liczby krążące w debacie publicznej opisują wyłącznie leki senioralne. Mec. Katarzyna Czyżewska wskazywała, że kwota ponad 9 mld zł obejmuje także leki dla dzieci do 18. roku życia, a sama wartość dopłat do leków dla seniorów i dzieci ma wynosić 3,5 mld zł.

Darmowe leki 65+. Kto ma prawo do bezpłatnych leków i jak działa kod „S”?

Senior ma prawo do bezpłatnego leku, jeżeli spełnia kilka warunków jednocześnie:

  • musi mieć ukończone 65 lat,
  • lek musi znajdować się w odpowiednim wykazie,
  • pacjent musi spełniać wskazania refundacyjne,
  • recepta musi zawierać oznaczenie „S” w polu dodatkowych uprawnień.

Bez tego kodu apteka nie wyda leku bezpłatnie, a farmaceuta nie może sam dopisać oznaczenia. Receptę na bezpłatne leki 65+ mogą wystawiać m.in. lekarze POZ, lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lekarze po leczeniu szpitalnym, zgodnie z zasadami opisanymi dla pacjentów.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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