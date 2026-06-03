Ministerstwo Zdrowia będzie usuwać z listy np. leki, które się duplikują, ale też dodawać takie, których tam brakuje – tłumaczyła dziennikarzom wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk po konferencji „Bezpieczeństwo zdrowotne w nowej rzeczywistości” w PAP.

- Przeglądanie i analizowanie na co wydajemy 9 mld zł, to tylko nasze prawo, ale i obowiązek. Analizujemy listę pod kątem przywracania konkurencyjności cenowej, usuwania produktów, które się duplikują – mówiła minister Katarzyna Kacperczyk.

Przegląd listy leków 65+

Resort zdrowia nie tylko porządkował listę leków 65+, ale też sprawdzał, czy pacjenci są odpowiednio zabezpieczeni w poszczególnych obszarach terapeutycznych. Są już pewne wnioski.

- Mamy obecnie takie obszary zdrowotne listy, grupy limitowe, gdzie jest bardzo dużo leków, ale mamy też takie, w których nie ma lub jest mało leków, gdzie chętnie dołożylibyśmy kolejne leki, dlatego finalizujemy też pracę nad wykazem leków o ugruntowanej skuteczności . Wbrew różnym niepokojom, przegląd listy 65+ dotyczy też zabezpieczenia pewnych obszarów terapeutycznych i wpisania na listę nowych, brakujących na niej leków – wyjaśniała wiceminister

Zapewniła, że przegląd listy leków 65+ nie jest odpowiedzią na szukanie oszczędności w systemie ochrony zdrowia. Jeśli MZ zmniejszyłby wydatki na bezpłatne leki dla seniorów, to i tak zaoszczędzone pieniądze wydałby z powrotem na leki.

– To nie są oszczędności, to jest przegląd pod kątem możliwości nowych inwestycji w leki dla pacjenta – mówiła Katarzyna Kacperczyk.

Dodała, że resort jest w stanie nominalnie wydawać nawet więcej na listę 65+. – Jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście możemy nominalnie wydawać więcej. Tylko to musi być mądre wydawanie i mądre alokowanie tych środków – podkreślała wiceminister.

Nie potwierdziła, że efekty prac nad listą leków 65+ zobaczymy przy ogłaszaniu lipcowej listy leków. Choć nie wykluczyła tego terminu.

Likwidacji leków 65+ nie będzie

Seniorzy po 65. roku życia nadal mogą korzystać z bezpłatnych leków z wykazu, jeżeli spełniają warunki refundacyjne, a recepta zawiera kod „S”. Zasady programu opisuje serwis pacjent.gov.pl, a aktualne wykazy publikuje Ministerstwo Zdrowia. Na liście znajduje się ok. 3800 produktów. Są wśród nich m.in.

leki na nadciśnienie,

chorobę wieńcową,

osteoporozę,

cukrzycę,

demencję,

depresję,

leczenie przeciwkrzepliwe.

Wcześniej pisaliśmy, że NFZ analizuje recepty seniorów 65+ i wysłał pisma do 200 lekarzy, wskazując możliwe tańsze odpowiedniki leków refundowanych. Chodziło głównie o preparaty doustne oraz grupy leków często stosowane u seniorów, m.in. kardiologiczne, przeciwcukrzycowe i obniżające cholesterol.

Eksperci zwracają uwagę na ważny wymiar dyskusji o bezpłatnych lekach dla seniorów: nie wszystkie liczby krążące w debacie publicznej opisują wyłącznie leki senioralne. Mec. Katarzyna Czyżewska wskazywała, że kwota ponad 9 mld zł obejmuje także leki dla dzieci do 18. roku życia, a sama wartość dopłat do leków dla seniorów i dzieci ma wynosić 3,5 mld zł.

Darmowe leki 65+. Kto ma prawo do bezpłatnych leków i jak działa kod „S”?

Senior ma prawo do bezpłatnego leku, jeżeli spełnia kilka warunków jednocześnie:

musi mieć ukończone 65 lat,

lek musi znajdować się w odpowiednim wykazie,

pacjent musi spełniać wskazania refundacyjne,

recepta musi zawierać oznaczenie „S” w polu dodatkowych uprawnień.

Bez tego kodu apteka nie wyda leku bezpłatnie, a farmaceuta nie może sam dopisać oznaczenia. Receptę na bezpłatne leki 65+ mogą wystawiać m.in. lekarze POZ, lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz lekarze po leczeniu szpitalnym, zgodnie z zasadami opisanymi dla pacjentów.