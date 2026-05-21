Zdrowie zaczyna się od troski. Rusza 3. edycja konkursu i kampanii Leczmy z troską!

Dla pacjentów i ich bliskich proces leczenia to nie tylko diagnoza i terapia. Równie ważne są wsparcie emocjonalne, zrozumienie i pomoc w codziennych wyzwaniach związanych z chorobą. To właśnie te potrzeby od trzech lat akcentują konkurs i kampania Leczmy z troską!, organizowane przez Teva Pharmaceuticals, które doceniają organizacje non‑profit towarzyszące pacjentom i ich rodzinom w najtrudniejszych momentach. 3. edycja inicjatywy odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Nowoczesna medycyna oferuje dziś coraz skuteczniejsze terapie, jednak doświadczenia pacjentów pokazują, że proces zdrowienia to coś więcej niż leczenie samej choroby. Równie istotne są empatia, uważność oraz realne wsparcie w wielu obszarach - od odnalezienia się w systemie opieki zdrowotnej, po radzenie sobie z emocjami, stresem i niepewnością. Konkurs i kampania Leczmy z troską! powstały po to, by docenić i wzmocnić działania fundacji i stowarzyszeń, które są blisko pacjentów i ich rodzin każdego dnia, uzupełniając system opieki zdrowotnej tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
Troska, która realnie zmienia życie
- Z każdą kolejną edycją widzimy, jak ważną rolę pełnią organizacje pacjenckie, wspierając funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i odpowiadając na potrzeby, których nie da się rozwiązać wyłącznie w ramach terapii. To fundacje i stowarzyszenia często są najbliżej pacjentów i ich rodzin, oferując bezcenne wsparcie, troskę i zrozumienie. Konkurs i kampania Leczmy z troską! to nasz sposób na docenienie tych działań oraz wzmocnienie inicjatyw, które przekładają się na codzienne doświadczenia pacjentów i ich bliskich, przynosząc realną wartość - mówi Ewa Królikowska, Dyrektor Generalna Teva Pharmaceuticals Polska.
Jak pokazały poprzednie edycje konkursu Leczmy z troską! - z 2024 i 2025 r., doceniane projekty są różnorodne, inspirujące i innowacyjne. Wśród przykładów wymienić można choćby warsztaty z udziałem zwierząt dla dzieci leczonych onkologicznie i hematoonkologicznie, platformę wsparcia dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także programy wzmacniające zdrowie psychiczne młodzieży. To dowód na to, że troska realnie wpływa na jakość życia pacjentów i ich bliskich.
3. edycja – ciało i psychika w centrum uwagi
Tegoroczna edycja konkursu Leczmy z troską! i towarzyszącej mu kampanii jeszcze mocniej akcentują znaczenie kompleksowego podejścia do zdrowia. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze konkursu oraz ocenie zgłoszeń w 2 kategoriach: ogólnej oraz specjalnej – Zdrowie psychiczne i neurologia. Taki podział odpowiada realnym wyzwaniom pacjentów, dla których zdrowie psychiczne, emocjonalne oraz wsparcie w chorobach neurologicznych stanowią integralną część procesu leczenia i zdrowienia.
Leczmy z troską! w pigułce - kto może wziąć udział w konkursie i jakie są nagrody?
Do konkursu mogą zgłaszać się organizacje non‑profit, które:
- wspierają pacjentów i ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia,
- prowadzą działania edukacyjne, profilaktyczne lub pomocowe,
- odpowiadają na realne potrzeby chorych – również te pozamedyczne.
Organizatorzy czekają na zgłoszenia dotyczące inicjatyw, które:
- zostały już zrealizowane lub znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji na dzień zgłaszania do konkursu,
- były prowadzone od co najmniej 1 stycznia 2025 r.,
- miały charakter długofalowy (minimum 6 miesięcy),
- wpisują się w działalność statutową organizacji.
Projekty można zgłaszać do 15 września 2026 r. poprzez specjalną platformę dostępną na teva.pl/leczmy-z-troska. Oceni je kapituła konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele firmy Teva oraz partnerów konkursu. Wyłonią oni finalistów spełniających warunki wskazane w regulaminie, oceniając ich działania m.in. pod kątem zasięgu, innowacyjności i użyteczności dla zainteresowanych, czyli pacjentów i opiekunów. Następnie z grona finalistów wszyscy pracownicy Tevy w Polsce w głosowaniu wskażą 4 zwycięskie inicjatywy. W listopadzie 2026 r. podczas uroczystej gali ogłoszeni zostaną laureaci 3. edycji konkursu Leczmy z troską!
Łączna pula konkursowych nagród wynosi 120 000 zł i zostanie przyznana w formie grantów na dalszą działalność organizacji.
- Laureatami Leczmy z troską! w kategorii ogólnej będą twórcy inicjatyw propacjenckich, którzy zajmą 1., 2. i 3. miejsce, zdobywając nagrody o wartości odpowiednio: 40 000 zł, 30 000 zł i 20 000 zł.
- Dodatkowo w kategorii Zdrowie psychiczne i neurologia zostanie przyznana nagroda specjalna o wartości 30 000 zł.
Ambasadorzy, którzy rozumieją codzienne wyzwania pacjentów
3. edycję konkursu wspierają ambasadorzy reprezentujący różne perspektywy świata zdrowia: prof. Leszek Czupryniak - diabetolog, dr n. med. Anna Słowikowska - kardiolożka, Anna Augustyn‑Protas - dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, Katarzyna Słomińska - psycholożka, blogerka, modelka i pacjentka po podwójnej mastektomii. Ich zaangażowanie podkreśla, że skuteczne leczenie to nie tylko procedury medyczne, ale także pomoc emocjonalna i zrozumienie indywidualnych doświadczeń pacjentów.
- Jako osoba, która przeszła przez chorobę, wiem, jak ogromne znaczenie ma nie tylko leczenie, ale też obecność drugiego człowieka – rozmowa, wsparcie i poczucie, że nie jest się w tym wszystkim samemu. Organizacje pacjenckie robią coś niezwykle ważnego - przywracają pacjentom sprawczość i nadzieję. Ten konkurs daje im przestrzeń, by ich głos został usłyszany - podkreśla Katarzyna Słomińska, ambasadorka Leczmy z troską!.
Patronat merytoryczny nad projektem objęli: Rzecznik Praw Pacjenta oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Patronami medialnymi są PAP oraz Jedynka - Polskie Radio Program 1, zaś „Newsweek Psychologia” patronuje nagrodzie specjalnej Leczmy z troską! w kategorii Zdrowie psychiczne i neurologia.
Organizatorzy zachęcają wszystkie organizacje działające na rzecz zdrowia do zgłaszania swoich projektów i dzielenia się doświadczeniem.
Bo troska naprawdę leczy.
