Zdrowie zaczyna się od troski. Rusza 3. edycja konkursu i kampanii Leczmy z troską!

Nowoczesna medycyna oferuje dziś coraz skuteczniejsze terapie, jednak doświadczenia pacjentów pokazują, że proces zdrowienia to coś więcej niż leczenie samej choroby. Równie istotne są empatia, uważność oraz realne wsparcie w wielu obszarach - od odnalezienia się w systemie opieki zdrowotnej, po radzenie sobie z emocjami, stresem i niepewnością. Konkurs i kampania Leczmy z troską! powstały po to, by docenić i wzmocnić działania fundacji i stowarzyszeń, które są blisko pacjentów i ich rodzin każdego dnia, uzupełniając system opieki zdrowotnej tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Troska, która realnie zmienia życie

- Z każdą kolejną edycją widzimy, jak ważną rolę pełnią organizacje pacjenckie, wspierając funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i odpowiadając na potrzeby, których nie da się rozwiązać wyłącznie w ramach terapii. To fundacje i stowarzyszenia często są najbliżej pacjentów i ich rodzin, oferując bezcenne wsparcie, troskę i zrozumienie. Konkurs i kampania Leczmy z troską! to nasz sposób na docenienie tych działań oraz wzmocnienie inicjatyw, które przekładają się na codzienne doświadczenia pacjentów i ich bliskich, przynosząc realną wartość - mówi Ewa Królikowska, Dyrektor Generalna Teva Pharmaceuticals Polska.

Jak pokazały poprzednie edycje konkursu Leczmy z troską! - z 2024 i 2025 r., doceniane projekty są różnorodne, inspirujące i innowacyjne. Wśród przykładów wymienić można choćby warsztaty z udziałem zwierząt dla dzieci leczonych onkologicznie i hematoonkologicznie, platformę wsparcia dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także programy wzmacniające zdrowie psychiczne młodzieży. To dowód na to, że troska realnie wpływa na jakość życia pacjentów i ich bliskich.

3. edycja – ciało i psychika w centrum uwagi

Tegoroczna edycja konkursu Leczmy z troską! i towarzyszącej mu kampanii jeszcze mocniej akcentują znaczenie kompleksowego podejścia do zdrowia. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze konkursu oraz ocenie zgłoszeń w 2 kategoriach: ogólnej oraz specjalnej – Zdrowie psychiczne i neurologia. Taki podział odpowiada realnym wyzwaniom pacjentów, dla których zdrowie psychiczne, emocjonalne oraz wsparcie w chorobach neurologicznych stanowią integralną część procesu leczenia i zdrowienia.

Leczmy z troską! w pigułce - kto może wziąć udział w konkursie i jakie są nagrody?

Do konkursu mogą zgłaszać się organizacje non‑profit, które:

wspierają pacjentów i ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia,

prowadzą działania edukacyjne, profilaktyczne lub pomocowe,

odpowiadają na realne potrzeby chorych – również te pozamedyczne.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia dotyczące inicjatyw, które:

zostały już zrealizowane lub znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji na dzień zgłaszania do konkursu,

były prowadzone od co najmniej 1 stycznia 2025 r.,

miały charakter długofalowy (minimum 6 miesięcy),

wpisują się w działalność statutową organizacji.

Projekty można zgłaszać do 15 września 2026 r. poprzez specjalną platformę dostępną na teva.pl/leczmy-z-troska. Oceni je kapituła konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele firmy Teva oraz partnerów konkursu. Wyłonią oni finalistów spełniających warunki wskazane w regulaminie, oceniając ich działania m.in. pod kątem zasięgu, innowacyjności i użyteczności dla zainteresowanych, czyli pacjentów i opiekunów. Następnie z grona finalistów wszyscy pracownicy Tevy w Polsce w głosowaniu wskażą 4 zwycięskie inicjatywy. W listopadzie 2026 r. podczas uroczystej gali ogłoszeni zostaną laureaci 3. edycji konkursu Leczmy z troską!

Łączna pula konkursowych nagród wynosi 120 000 zł i zostanie przyznana w formie grantów na dalszą działalność organizacji.

Laureatami Leczmy z troską! w kategorii ogólnej będą twórcy inicjatyw propacjenckich, którzy zajmą 1., 2. i 3. miejsce, zdobywając nagrody o wartości odpowiednio: 40 000 zł, 30 000 zł i 20 000 zł.

Dodatkowo w kategorii Zdrowie psychiczne i neurologia zostanie przyznana nagroda specjalna o wartości 30 000 zł.

Ambasadorzy, którzy rozumieją codzienne wyzwania pacjentów

3. edycję konkursu wspierają ambasadorzy reprezentujący różne perspektywy świata zdrowia: prof. Leszek Czupryniak - diabetolog, dr n. med. Anna Słowikowska - kardiolożka, Anna Augustyn‑Protas - dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, Katarzyna Słomińska - psycholożka, blogerka, modelka i pacjentka po podwójnej mastektomii. Ich zaangażowanie podkreśla, że skuteczne leczenie to nie tylko procedury medyczne, ale także pomoc emocjonalna i zrozumienie indywidualnych doświadczeń pacjentów.

- Jako osoba, która przeszła przez chorobę, wiem, jak ogromne znaczenie ma nie tylko leczenie, ale też obecność drugiego człowieka – rozmowa, wsparcie i poczucie, że nie jest się w tym wszystkim samemu. Organizacje pacjenckie robią coś niezwykle ważnego - przywracają pacjentom sprawczość i nadzieję. Ten konkurs daje im przestrzeń, by ich głos został usłyszany - podkreśla Katarzyna Słomińska, ambasadorka Leczmy z troską!.

Patronat merytoryczny nad projektem objęli: Rzecznik Praw Pacjenta oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Patronami medialnymi są PAP oraz Jedynka - Polskie Radio Program 1, zaś „Newsweek Psychologia” patronuje nagrodzie specjalnej Leczmy z troską! w kategorii Zdrowie psychiczne i neurologia.

Organizatorzy zachęcają wszystkie organizacje działające na rzecz zdrowia do zgłaszania swoich projektów i dzielenia się doświadczeniem.

Bo troska naprawdę leczy.