Gazeta Prawna
Zdrowie

Sanatorium dla dziecka na NFZ jest darmowe. Rodzice płacą nawet kilka tysięcy złotych

Sanatorium dla dziecka na NFZ jest darmowe. Rodzice płacą nawet kilka tysięcy złotych
Izolda Hukałowicz
wczoraj, 17:18

Leczenie dziecka w sanatorium na NFZ co roku obejmuje tysiące młodych pacjentów, a sam pobyt dziecka jest w pełni finansowany przez państwo. Problem zaczyna się wtedy, gdy w grę wchodzi obecność rodzica, bo tutaj rachunek potrafi zaskoczyć. Skierowanie wystawia lekarz, a czas oczekiwania sięga nawet kilku miesięcy. Jak naprawdę wygląda wyjazd dziecka do uzdrowiska w 2026 roku?

To nie wakacje, tylko leczenie na NFZ. Co naprawdę oznacza sanatorium dla dziecka

Wyjazd do uzdrowiska nie jest „zdrowotnym urlopem”. W systemie NFZ to formalnie kontynuacja leczenia – po szpitalu albo po terapii ambulatoryjnej. Dziecko trafia tam nie po to, żeby odpocząć, ale żeby intensywnie pracować nad zdrowiem. W praktyce oznacza to codzienne zabiegi, często kilka dziennie, oraz jasno określony profil leczenia. W grę wchodzą m.in.

  • choroby układu oddechowego,
  • problemy ortopedyczne,
  • otyłość,
  • schorzenia reumatologiczne i inne.

To właśnie dlatego sanatoria dziecięce działają przez cały rok – nie tylko w wakacje.

Od ilu lat dziecko może jechać do sanatorium na NFZ i kiedy musi być z rodzicem

Granica jest jasna: z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać dzieci od 3. roku życia. Najmłodsze dzieci – między 3. a 6. rokiem życia – muszą przebywać w uzdrowisku z rodzicem lub opiekunem. Starsze mogą wyjechać samodzielnie, ale w praktyce wiele rodzin i tak decyduje się na wspólny pobyt. I właśnie tu pojawia się najważniejszy szczegół całego systemu. Pobyt dziecka finansuje NFZ, ale pobyt opiekuna już nie.

Sanatoria NFZ drożeją od 1 maja. Nawet 174 zł więcej za turnus – kto jeszcze zdąży zapłacić mniej
Sanatoria NFZ drożeją od 1 maja. Nawet 174 zł więcej za turnus – kto jeszcze zdąży zapłacić mniej

Ile kosztuje pobyt rodzica w sanatorium na NFZ w 2026 roku?

Choć leczenie dziecka jest bezpłatne, rodzic pokrywa pełny koszt swojego pobytu w uzdrowisku. W zależności od standardu i lokalizacji może to oznaczać wydatek od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych dziennie. Do tego dochodzą:

  • wyżywienie
  • opłaty lokalne (np. klimatyczne)
  • ewentualne dodatkowe usługi.

W praktyce kilkutygodniowy pobyt może oznaczać rachunek liczony w tysiącach złotych. Co ważne, opiekunowie mogą zmieniać się w czasie turnusu.

Przykład

Pani Anna z Mazowsza czekała na wyjazd syna ponad pół roku. „Sam pobyt był bardzo dobry, ale za swój zapłaciłam ponad 3 tysiące złotych” – mówi. To właśnie ten element najczęściej zaskakuje rodziców.

Skierowanie do sanatorium na NFZ – kto je wystawia i co decyduje

Procedura zaczyna się w gabinecie lekarskim. To lekarz rodzinny lub specjalista decyduje, czy dziecko kwalifikuje się do leczenia uzdrowiskowego. Bierze pod uwagę przebieg choroby, efekty leczenia i ogólny stan zdrowia. Dziś skierowanie ma już wyłącznie formę elektroniczną i trafia bezpośrednio do NFZ – rodzic nie musi go dostarczać osobiście.

Kolejka do sanatorium na NFZ – ile się czeka i od czego zależy termin

Po wystawieniu skierowania rozpoczyna się proces, który dla wielu rodzin jest najtrudniejszy. Najpierw dokument trafia do oceny w oddziale NFZ. Następnie zostaje przypisany do odpowiedniego profilu leczenia. Dopiero potem dziecko trafia do kolejki. I tutaj decyduje jedna rzecz: kolejność zgłoszeń. W praktyce oznacza to, że na wyjazd czeka się średnio około 6 miesięcy, choć w części regionów może to trwać dłużej.

Ile trwa turnus w sanatorium dla dziecka i jak wygląda każdy dzień

Pobyt nie jest krótki – i to celowo - chodzi bowiem o osiągnięcie jak najlepszych efektów zabiegów. Dzieci mogą zostać zakwalifikowane na:

  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) – czas trwania leczenia wynosi tutaj 21 dni i obejmuje:
    • co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne
    • średnio 3 zabiegi dziennie
    • zabiegi udzielane od poniedziałku do soboty
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne (dzieci w wieku od 3 do 18 lat) – czas trwania leczenia wynosi 27 dni i obejmuje: co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych - średnio 3 zabiegi dziennie; zabiegi udzielane od poniedziałku do soboty.
Sanatorium to nie hotel. Za złamanie regulaminu zapłacisz nawet 15 tys. zł
Sanatorium to nie hotel. Za złamanie regulaminu zapłacisz nawet 15 tys. zł

Jakie zabiegi w sanatorium dla dzieci finansuje NFZ?

Zakres terapii jest szeroki i zależy od uzdrowiska. Najczęściej obejmuje:

  • inhalacje i kuracje pitne
  • masaże i fizjoterapię
  • gimnastykę indywidualną i grupową
  • hydroterapię i światłolecznictwo.

W nowoczesnych ośrodkach – jak np. w Kudowie-Zdroju – dochodzą też:

  • warsztaty dietetyczne
  • zajęcia sportowe
  • edukacja zdrowotna.

To już nie tylko leczenie, ale kompleksowa zmiana stylu życia dziecka.

Gdzie dziecko trafi do sanatorium na NFZ i czy można wybrać miejsce

Dzieci trafiają do uzdrowisk w całej Polsce – m.in. do Kudowy-Zdroju, Rabki-Zdroju czy Ciechocinka. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Każde uzdrowisko ma określony profil leczenia, dopasowany do konkretnych chorób. To NFZ decyduje, gdzie dziecko pojedzie – nie rodzic.

Seniorzy „zarabiają" na sanatoriach. Nawet 1,5 tys. zł wraca z urzędu po turnusie
Seniorzy „zarabiają” na sanatoriach. Nawet 1,5 tys. zł wraca z urzędu po turnusie

Kto nie dostanie skierowania do sanatorium na NFZ i jakie są ograniczenia

Choć system jest szeroki, nie obejmuje wszystkich. Dziecko nie zostanie skierowane do uzdrowiska, jeśli:

  • nie ma wskazań medycznych
  • stan zdrowia nie wymaga takiej formy leczenia
  • występują przeciwwskazania
  • leczenie nie jest kontynuacją wcześniejszej terapii.

To decyzja lekarza – i często bywa bardziej restrykcyjna, niż oczekują rodzice.

Prywatne sanatorium zamiast NFZ – dlaczego rodzice płacą kilka tysięcy

Rosnąca liczba rodziców decyduje się na leczenie prywatne. Powód jest prosty: czas. Zamiast czekać kilka miesięcy, można wyjechać niemal od razu i wybrać dogodny termin. Cena jest jednak wysoka – pełny turnus to często kilka tysięcy złotych. W praktyce wiele rodzin staje przed wyborem: szybciej czy taniej.

Najczęstsze pytania rodziców o sanatorium dla dzieci na NFZ

Czy wyjazd dziecka do sanatorium jest darmowy?

Tak – leczenie i pobyt dziecka finansuje NFZ.

Czy rodzic musi jechać z dzieckiem?

Tak, jeśli dziecko ma od 3 do 6 lat. W innych przypadkach to decyzja rodziny i lekarza.

Czy trzeba składać wniosek o wyjazd do sanatorium na NFZ?

Nie – wystarczy skierowanie od lekarza.

Czy można wybrać miejsce leczenia?

Nie – decyzję podejmuje NFZ.

Podstawa prawna i źródła

  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)
  • Komunikat NFZ: „Poradnik Pacjenta: Jak wyjechać z dzieckiem do uzdrowiska na NFZ?” (11.04.2024)
  • Informacje Narodowego Funduszu Zdrowia o leczeniu uzdrowiskowym dzieci
  • Dane NFZ dotyczące realizacji świadczeń uzdrowiskowych
