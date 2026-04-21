Szpitale powiatowe na krawędzi finansowego krachu. W placówkach trwa czarny tydzień

W placówkach powiatowych w całym kraju wywieszono czarne flagi, a lekarze i pielęgniarki założyli czarne koszulki. W taki sposób chcą zaprotestować przeciwko dramatycznemu niedofinansowaniu ich działalności, przez które toną w długach. Z raportu opublikowanego w zeszłym tygodniu przez Związek Powiatów Polskich „Szpitale powiatowe w kryzysie – analiza sytuacji finansowej w 2025 roku” wynika, że większość placówek podlegających starostom zakończyła ubiegły rok stratą, a przychody z NFZ nie są w stanie pokryć kosztów ich działalności. Zysk na sprzedaży osiągnęło jedynie 19 spośród 207 szpitali, co oznacza, że 91 proc. placówek zakończyło rok stratą. Autorzy oceniają, że problem ma charakter systemowy, a nie incydentalny. Zobowiązania wymagalne (czyli takie, dla których termin spłaty już minął) ma aż 125 spośród 207 szpitali, mimo że jednostki sektora finansów publicznych nie powinny generować takich zaległości. Łączna strata szpitali powiatowych wyniosła w 2025 roku ponad 1,26 mld zł, a strata ze sprzedaży przekroczyła 1,86 mld zł.

Raport ZPP o szpitalach powiatowych w 2025 r.: płynność poniżej progu

Z raportu wynika także, że prawie 79 proc. szpitali wykazuje płynność bieżącą poniżej bezpiecznego progu, co oznacza utratę zdolności do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Jedynie 6 proc. badanych placówek osiągnęło bezpieczny poziom płynności bieżącej.

Z raportu wynika także, że największym obciążeniem dla szpitali są koszty wynagrodzeń. Stanowią one średnio prawie połowę kosztów szpitali, choć są placówki, gdzie wskaźnik ten sięga nawet 80 proc.

Koszty wynagrodzeń i finansowanie podwyżek: główny ciężar dla szpitali

Zdaniem Waldemara Malinowskiego, prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP), problem nie wynika z nadmiernych zarobków personelu, lecz z wadliwego sposobu finansowania podwyżek.

Tygodniowy protest szpitali powiatowych: żądania wobec NFZ i rządzących

Chcąc zwrócić uwagę decydentów na dramatyczną sytuację szpitali powiatowych, OZPSP w poniedziałek w całym kraju rozpoczął tygodniowy protest. Według zapewnień organizatorów ma się do niego przyłączyć nawet 90 proc. placówek. Szpitale, które wezmą w nim udział, będą oflagowane, a personel założy czarne koszulki. Celem akcji jest protest przeciw wprowadzanym przez NFZ ograniczeniom finansowania AOS i rehabilitacji oraz zmianom zasad rozliczania przez fundusz badań rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej, a także gastroskopii i kolonoskopii. OZPSP uważa, że powinna być przywrócona stuprocentowa płatność za nadwykonania w diagnostyce oraz rozliczenia kwartalne zamiast rocznych. Ponadto, zdaniem organizatorów protestu, konieczne jest podniesienie nakładów na ochronę zdrowia.