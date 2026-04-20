To jeden z najpoważniejszych sygnałów ostrzegawczych od lat. I możliwe, że dopiero początek większego sporu o przyszłość ochrony zdrowia.

Dlaczego szpitale powiatowe protestują? Miliardy strat i decyzje NFZ

Szpitale powiatowe od miesięcy alarmują, że system finansowania przestaje działać. W tle są nie tylko rosnące koszty, ale też konkretne decyzje płatnika publicznego. Z dokumentu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych wynika jasno:

Brak rozliczeń za 2025 rok, ograniczanie finansowania nadwykonań oraz zaniżone wyceny świadczeń oznaczają, że większość szpitali kończy rok stratą”

To nie jest pojedynczy problem jednej placówki. Skala jest systemowa, a składają się na nią miliardy złotych strat w skali kraju i setki szpitali z zobowiązaniami wymagalnymi. W wielu przypadkach długi przekraczają wartość majątku placówek, co oznacza realne ryzyko utraty płynności finansowej. Do tego dochodzą kolejne decyzje, które – zdaniem szpitali – pogłębiają problem: ograniczenia finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zmiany rozliczeń badań (TK, rezonans, gastroskopia) i możliwe obniżenie współczynników 1,07 i 1,06.

Ważne Współczynniki 1,07 i 1,06 to dodatkowe „premie” od NFZ, które podnoszą wycenę świadczeń w szpitalach powiatowych o 6–7 proc. Jeśli zostaną obniżone lub zlikwidowane, placówki dostaną mniej pieniędzy za te same leczenia, co bezpośrednio pogłębi ich straty. W skali całego szpitala oznacza to często milionowe ubytki w budżecie.

Czarny tydzień w szpitalach – dlaczego lekarze protestują „w imieniu pacjentów”

Hasło protestu brzmi: „Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie”. I dobrze oddaje napięcie, które narasta w systemie. Szpitale podkreślają, że nie chodzi o blokowanie świadczeń. Wręcz przeciwnie – protest ma pokazać, co się stanie, jeśli finansowanie się nie zmieni.

W oficjalnym stanowisku czytamy:

„Nie możemy zgodzić się na sytuację, w której o tym, czy pacjent zostanie zdiagnozowany na czas, decyduje limit w kontrakcie”

Dyrektorzy placówek wskazują prosty mechanizm: po wyczerpaniu limitu każde kolejne badanie oznacza dla szpitala stratę. Efektem są: dłuższe kolejki, opóźnione diagnozy, trudniejsze leczenie i gorsze rokowania. Tym samym część pacjentów trafia do sektora prywatnego.

Na czym polega czarny tydzień w szpitalach? Co się dzieje w placówkach

Sam protest ma formę symboliczną, ale jego przekaz jest jednoznaczny. Personel medyczny pracuje w czarnych strojach, szpitale są oplakatowane hasłami protestu, a dyrektorzy i samorządy nagłaśniają sytuację finansową. Nie wprowadza się ograniczeń w przyjęciach pacjentów. Protest nie polega bowiem na strajku czy zamykaniu oddziałów. Ma wywrzeć presję polityczną i społeczną.

Czy protest szpitali wpłynie na pacjentów? Rząd odpowiada

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest znacznie spokojniejsze. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że protest nie wpłynie na dostęp do świadczeń, a Polska ma jeden z najlepszych dostępów do leczenia w Europie, zaś koszyk świadczeń gwarantowanych jest szeroki. To wyraźny kontrast wobec alarmistycznych komunikatów ze strony szpitali. Rząd sugeruje, że system działa, choć wymaga korekt. Szpitale odpowiadają: korekty już nie wystarczą.

Postulaty szpitali powiatowych – czego domagają się od rządu i NFZ

Postulaty zgłaszane przez środowisko są konkretne i finansowe. Chodzi o szybkie działania, nie zapowiedzi. Najważniejsze żądania to:

zapłata za świadczenia wykonane w 2025 roku , także ponad limity,

, także ponad limity, wprowadzenie miesięcznych płatności za świadczenia nielimitowane ,

, pełne finansowanie wzrostu wynagrodzeń z budżetu państwa,

zatrzymanie działań obniżających przychody szpitali,

urealnienie wycen świadczeń medycznych ,

, przywrócenie finansowania żywienia pacjentów (min. 28 zł dziennie).

To zestaw postulatów, który – jeśli zostałby przyjęty – oznaczałby duże zmiany w budżecie zdrowia.

Dlaczego samorządy protestują razem ze szpitalami? Powiaty dopłacają miliony

Do akcji dołączył Związek Powiatów Polskich. To ważny sygnał, bo szpitale powiatowe są prowadzone właśnie przez samorządy. Ich argument jest prosty: powiaty dopłacają do szpitali kosztem innych usług publicznych. W praktyce oznacza to:

mniej pieniędzy na drogi, szkoły czy transport,

rosnące zadłużenie samorządów,

brak wpływu na decyzje finansowe podejmowane centralnie.

Samorządowcy mówią wprost: obecny model jest nie do utrzymania w dłuższym czasie.

Czy pacjenci odczują protest szpitali? Co się zmieni teraz i w przyszłości

Na dziś wszystko wskazuje, że pacjenci nie zauważą bezpośrednich utrudnień: wizyty odbywają się normalnie, oddziały pracują bez zmian i nie ma odwoływania zabiegów. Jednak prawdziwe pytanie dotyczy nie teraźniejszości, ale przyszłości. Szpitale ostrzegają, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, możliwe są scenariusze:

ograniczanie liczby świadczeń,

wydłużenie kolejek,

zamykanie części oddziałów,

przenoszenie części usług do sektora prywatnego.

To właśnie tego scenariusza obawiają się dyrektorzy szpitali.

To kolejny protest szpitali, ale tym razem skala jest ogólnopolska

Już 3 marca szpitale i samorządy protestowały przed Ministerstwem Zdrowia. Wtedy padło ostrzeżenie: jeśli nie będzie reakcji, działania zostaną zaostrzone. Teraz to ostrzeżenie staje się faktem. Różnica polega na skali – dziś protest obejmuje cały kraj, a problem dotyczy setek placówek jednocześnie.