Gazeta Prawna
Środowisko

Wspólne stanowisko IBK i PIGO ws. projektu ustawy UC100. Apel o powrót do modelu „Sprawiedliwy ROP”

Zmiany w segregacji odpadów. Specjalne naklejki na worki
Zmiany w segregacji odpadów. Specjalne naklejki na workiShutterstock
dzisiaj, 09:08
Artykuł sponsorowany

Izba Branży Komunalnej („IBK”) oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami („PIGO”), reprezentujące zdecydowaną większość przedsiębiorstw odbierających i zagospodarowujących odpady w Polsce, przedstawiły wspólne stanowisko wobec projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych („UC100”). Obie organizacje oceniają, że projekt w obecnym kształcie jest systemowo wadliwy i może doprowadzić do chaosu regulacyjnego, sporów pomiędzy uczestnikami rynku oraz braku realizacji podstawowego celu rozszerzonej odpowiedzialności producenta („ROP”), jakim jest odciążenie mieszkańców z kosztów gospodarowania odpadami.

Projekt UC100 nie zawiera bowiem kluczowych zasad funkcjonowania systemu, pozostawiając fundamentalne kwestie – takie jak sposób kalkulacji kosztów, podział środków czy mechanizmy ich wypłaty – poza ustawą, do późniejszych rozporządzeń lub dokumentów o niejasnym charakterze prawnym. Prowadzi to do braku przewidywalności, ryzyka uznaniowości oraz potencjalnych konfliktów politycznych i prawnych.

IBK i PIGO podkreślają również, że projekt nie gwarantuje realnego obniżenia opłat ponoszonych przez mieszkańców. Według organizacji środki pochodzące od producentów powinny w sposób bezpośredni i przejrzysty obniżać rachunki mieszkańców za odpady, a nie być przeznaczane na inne cele. Tymczasem obecny projekt nie zapewnia takiego mechanizmu.

Organizacje krytycznie oceniają również przebieg konsultacji publicznych.

Mimo przygotowania przez branżę kompleksowych propozycji zmian, kluczowe uwagi praktyków rynku nie zostały uwzględnione, a czas przeznaczony na konsultacje był zdecydowanie niewystarczający w stosunku do skali i znaczenia projektu.

W miejsce projektu UC100 obie izby proponują powrót do koncepcji „Sprawiedliwego ROP” czyli modelu opartego na przejrzystych zasadach finansowania, jasnym podziale odpowiedzialności oraz pokrywaniu rzeczywistych kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez producentów. Rozwiązanie to uzyskało szerokie poparcie samorządów i uczestników rynku oraz czerpie z doświadczeń innych krajów na świecie, eliminując negatywne skutki niektórych rozwiązań, a wspierając te najlepsze.

We wspólnym stanowisku IBK i PIGO apelują o:

  • wstrzymanie prac nad projektem UC100 w obecnym kształcie,
  • przekazanie projektu do dalszych prac w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
  • przeprowadzenie rzeczywistych konsultacji z udziałem wszystkich interesariuszy,
  • oparcie dalszych prac legislacyjnych na modelu „Sprawiedliwego ROP”.

Przedstawiciele obu organizacji deklarują gotowość do dalszej współpracy nad stworzeniem stabilnego, przewidywalnego i społecznie akceptowalnego systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz rozwinięcie koncepcji „Sprawiedliwego ROP”.

Wspólne stanowisko IBK i PIGO ws. projektu ustawy UC100 Apel o powrót do modelu „Sprawiedliwy ROP”
Wspólne stanowisko IBK i PIGO ws. projektu ustawy UC100 Apel o powrót do modelu „Sprawiedliwy ROP”
Źródło: Artykuł sponsorowany

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