Ognisko na działce i w plenerze w 2026 r. – gdzie wolno palić, a gdzie obowiązuje zakaz? [Przewodnik prawny]

Ognisko w niewłaściwym miejscu może skończyć się wysokim mandatem
Marta Borysiuk
dzisiaj, 09:00

Ognisko w ogrodzie, na działce czy podczas wyjazdu do lasu nie zawsze jest legalne. W wielu przypadkach wystarczy jeden błąd, by narazić się na mandat, a nawet odpowiedzialność za stworzenie zagrożenia pożarowego. Przepisy w tym zakresie są szczególnie surowe, a od 2026 roku dodatkowo zaostrzone.

Rozpalanie ogniska na prywatnej posesji, w ogrodzie czy na działce rekreacyjnej wciąż budzi sporo wątpliwości. Z jednej strony przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu, z drugiej – obowiązuje szereg ograniczeń wynikających przede wszystkim z przepisów przeciwpożarowych.

Ognisko na prywatnej posesji – czy jest dozwolone?

Palenie ogniska na własnej działce nie jest całkowicie zakazane, jednak podlega konkretnym zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ich celem jest ograniczenie ryzyka pożaru i ochrona sąsiednich nieruchomości oraz terenów leśnych i rolnych.

Kluczowe zasady bezpieczeństwa przy paleniu ogniska

Najważniejsze wymagania można sprowadzić do kilku podstawowych reguł:

  • Zaleca się zachowanie co najmniej 4 metrów od granicy działki

Ognisko nie może być rozpalone tuż przy płocie ani na skraju posesji. Wymagane jest zachowanie minimalnej odległości od granicy sąsiedniej nieruchomości.

  • Co najmniej 10 metrów od materiałów łatwopalnych

Jeśli w pobliżu znajdują się np. stogi siana, słomy, drewno, gałęzie lub inne materiały łatwo palne, ognisko musi być od nich odpowiednio oddalone.

  • Co najmniej 100 metrów od granicy lasu

W sąsiedztwie terenów leśnych obowiązują szczególnie surowe zasady. Ogień można rozpalać dopiero w bezpiecznej odległości, chyba że jest to miejsce wyznaczone i zabezpieczone.

  • Zakaz lokalizacji w miejscu sprzyjającym rozprzestrzenieniu ognia

Ognisko nie może znajdować się w suchych trawach, przy drewnianych konstrukcjach ani w innych miejscach, gdzie ogień mógłby łatwo się przenieść.

  • Zasada nadrzędna – brak zagrożenia pożarowego

Nawet przy zachowaniu odległości ognisko jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie stwarza realnego ryzyka dla ludzi, budynków i otoczenia.

Czasowe zakazy ognisk – o czym często się zapomina?

Warto pamiętać, że nawet jeśli przepisy ogólne dopuszczają palenie ogniska na prywatnej posesji, w praktyce mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia wprowadzane lokalnie. Przykładowo niektóre gminy wprowadzają czasowe zakazy używania otwartego ognia w okresach suszy, a nadleśnictwa mogą dodatkowo ograniczać dostęp do lasów i możliwość rozpalania ognisk.

Szczególnie w okresach suszy leśnicy i strażacy regularnie apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ nawet niewielkie ognisko może doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru.

Ognisko w lesie – kiedy jest dozwolone, a kiedy obowiązuje całkowity zakaz?

W lasach obowiązuje jedna z najbardziej restrykcyjnych zasad – ogień można rozpalać wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Zakaz obejmuje lasy, łąki, torfowiska oraz strefę do 100 metrów od ich granicy. Oznacza to, że ognisko w lesie lub „na dziko” w jego pobliżu co do zasady jest nielegalne (chyba że znajduje się w specjalnie wyznaczonym miejscu).

Biwakowanie i palenie ognia w lesie – zasady dopuszczalnego użycia ognia

  • biwakowanie może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśnictwo lub zarządcę terenu,
  • używanie otwartego ognia jest dozwolone wyłącznie w punktach specjalnie przygotowanych do tego celu,
  • wyznaczeniem takich miejsc zajmują się służby leśne, parki narodowe lub właściciele lasów, określając przy tym warunki i czas korzystania z ognia.

Zasady bezpiecznego ogniska w lesie

Nawet w miejscach legalnych obowiązuje szereg wymogów technicznych i organizacyjnych:

  • ognisko musi znajdować się co najmniej 6 metrów od drzew,
  • wysokość płomienia powinna być kontrolowana i nie przekraczać ok. 2 metrów,
  • ogień musi być stale nadzorowany przez osoby dorosłe,
  • w razie zagrożenia należy natychmiast przystąpić do jego wygaszenia,
  • po zakończeniu ognisko trzeba dokładnie zalać wodą lub zasypać ziemią, upewniając się, że nie pozostały żadne żarzące się elementy.

Działki ROD - zakaz ognisk rekreacyjnych

Na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych obowiązuje pełny zakaz palenia ognisk, także rekreacyjnych. Wynika to z regulaminów, które eliminują zarówno spalanie odpadów, jak i używanie otwartego ognia ze względu na zadymienie i bezpieczeństwo.

Surowsze kary za ogniska i zagrożenia pożarowe w 2026 r.

Naruszenie zasad może prowadzić do poważnych konsekwencji. Od 2 stycznia 2026 r. zaostrzono przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego:

  • grzywna za sprowadzenie zagrożenia: do 30 tys. zł (wcześniej 5 tys. zł),
  • mandat: do 5–6 tys. zł (wcześniej 500–1000 zł),
  • możliwy areszt lub ograniczenie wolności zamiast nagany.

Nieostrożne rozpalanie ognia, w tym ogniska w niedozwolonym miejscu, jest traktowane jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu i może skutkować wysokimi sankcjami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2025 poz. 734)

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2025 poz. 567)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
