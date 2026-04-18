Ognisko w ogrodzie, na działce czy podczas wyjazdu do lasu nie zawsze jest legalne. W wielu przypadkach wystarczy jeden błąd, by narazić się na mandat, a nawet odpowiedzialność za stworzenie zagrożenia pożarowego. Przepisy w tym zakresie są szczególnie surowe, a od 2026 roku dodatkowo zaostrzone.
Rozpalanie ogniska na prywatnej posesji, w ogrodzie czy na działce rekreacyjnej wciąż budzi sporo wątpliwości. Z jednej strony przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu, z drugiej – obowiązuje szereg ograniczeń wynikających przede wszystkim z przepisów przeciwpożarowych.
Ognisko na prywatnej posesji – czy jest dozwolone?
Palenie ogniska na własnej działce nie jest całkowicie zakazane, jednak podlega konkretnym zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ich celem jest ograniczenie ryzyka pożaru i ochrona sąsiednich nieruchomości oraz terenów leśnych i rolnych.
Kluczowe zasady bezpieczeństwa przy paleniu ogniska
Najważniejsze wymagania można sprowadzić do kilku podstawowych reguł:
- Zaleca się zachowanie co najmniej 4 metrów od granicy działki
Ognisko nie może być rozpalone tuż przy płocie ani na skraju posesji. Wymagane jest zachowanie minimalnej odległości od granicy sąsiedniej nieruchomości.
- Co najmniej 10 metrów od materiałów łatwopalnych
Jeśli w pobliżu znajdują się np. stogi siana, słomy, drewno, gałęzie lub inne materiały łatwo palne, ognisko musi być od nich odpowiednio oddalone.
- Co najmniej 100 metrów od granicy lasu
W sąsiedztwie terenów leśnych obowiązują szczególnie surowe zasady. Ogień można rozpalać dopiero w bezpiecznej odległości, chyba że jest to miejsce wyznaczone i zabezpieczone.
- Zakaz lokalizacji w miejscu sprzyjającym rozprzestrzenieniu ognia
Ognisko nie może znajdować się w suchych trawach, przy drewnianych konstrukcjach ani w innych miejscach, gdzie ogień mógłby łatwo się przenieść.
- Zasada nadrzędna – brak zagrożenia pożarowego
Nawet przy zachowaniu odległości ognisko jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie stwarza realnego ryzyka dla ludzi, budynków i otoczenia.
Czasowe zakazy ognisk – o czym często się zapomina?
Warto pamiętać, że nawet jeśli przepisy ogólne dopuszczają palenie ogniska na prywatnej posesji, w praktyce mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia wprowadzane lokalnie. Przykładowo niektóre gminy wprowadzają czasowe zakazy używania otwartego ognia w okresach suszy, a nadleśnictwa mogą dodatkowo ograniczać dostęp do lasów i możliwość rozpalania ognisk.
Szczególnie w okresach suszy leśnicy i strażacy regularnie apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ nawet niewielkie ognisko może doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru.
Ognisko w lesie – kiedy jest dozwolone, a kiedy obowiązuje całkowity zakaz?
W lasach obowiązuje jedna z najbardziej restrykcyjnych zasad – ogień można rozpalać wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Zakaz obejmuje lasy, łąki, torfowiska oraz strefę do 100 metrów od ich granicy. Oznacza to, że ognisko w lesie lub „na dziko” w jego pobliżu co do zasady jest nielegalne (chyba że znajduje się w specjalnie wyznaczonym miejscu).
Biwakowanie i palenie ognia w lesie – zasady dopuszczalnego użycia ognia
- biwakowanie może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśnictwo lub zarządcę terenu,
- używanie otwartego ognia jest dozwolone wyłącznie w punktach specjalnie przygotowanych do tego celu,
- wyznaczeniem takich miejsc zajmują się służby leśne, parki narodowe lub właściciele lasów, określając przy tym warunki i czas korzystania z ognia.
Zasady bezpiecznego ogniska w lesie
Nawet w miejscach legalnych obowiązuje szereg wymogów technicznych i organizacyjnych:
- ognisko musi znajdować się co najmniej 6 metrów od drzew,
- wysokość płomienia powinna być kontrolowana i nie przekraczać ok. 2 metrów,
- ogień musi być stale nadzorowany przez osoby dorosłe,
- w razie zagrożenia należy natychmiast przystąpić do jego wygaszenia,
- po zakończeniu ognisko trzeba dokładnie zalać wodą lub zasypać ziemią, upewniając się, że nie pozostały żadne żarzące się elementy.
Działki ROD - zakaz ognisk rekreacyjnych
Na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych obowiązuje pełny zakaz palenia ognisk, także rekreacyjnych. Wynika to z regulaminów, które eliminują zarówno spalanie odpadów, jak i używanie otwartego ognia ze względu na zadymienie i bezpieczeństwo.
Surowsze kary za ogniska i zagrożenia pożarowe w 2026 r.
Naruszenie zasad może prowadzić do poważnych konsekwencji. Od 2 stycznia 2026 r. zaostrzono przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego:
- grzywna za sprowadzenie zagrożenia: do 30 tys. zł (wcześniej 5 tys. zł),
- mandat: do 5–6 tys. zł (wcześniej 500–1000 zł),
- możliwy areszt lub ograniczenie wolności zamiast nagany.
Nieostrożne rozpalanie ognia, w tym ogniska w niedozwolonym miejscu, jest traktowane jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu i może skutkować wysokimi sankcjami.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2025 poz. 734)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2025 poz. 567)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
