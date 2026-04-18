Rozpalanie ogniska na prywatnej posesji, w ogrodzie czy na działce rekreacyjnej wciąż budzi sporo wątpliwości. Z jednej strony przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu, z drugiej – obowiązuje szereg ograniczeń wynikających przede wszystkim z przepisów przeciwpożarowych.

Ognisko na prywatnej posesji – czy jest dozwolone?

Palenie ogniska na własnej działce nie jest całkowicie zakazane, jednak podlega konkretnym zasadom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ich celem jest ograniczenie ryzyka pożaru i ochrona sąsiednich nieruchomości oraz terenów leśnych i rolnych.

Kluczowe zasady bezpieczeństwa przy paleniu ogniska

Najważniejsze wymagania można sprowadzić do kilku podstawowych reguł:

Zaleca się zachowanie co najmniej 4 metrów od granicy działki

Ognisko nie może być rozpalone tuż przy płocie ani na skraju posesji. Wymagane jest zachowanie minimalnej odległości od granicy sąsiedniej nieruchomości.

Co najmniej 10 metrów od materiałów łatwopalnych

Jeśli w pobliżu znajdują się np. stogi siana, słomy, drewno, gałęzie lub inne materiały łatwo palne, ognisko musi być od nich odpowiednio oddalone.

Co najmniej 100 metrów od granicy lasu

W sąsiedztwie terenów leśnych obowiązują szczególnie surowe zasady. Ogień można rozpalać dopiero w bezpiecznej odległości, chyba że jest to miejsce wyznaczone i zabezpieczone.

Zakaz lokalizacji w miejscu sprzyjającym rozprzestrzenieniu ognia

Ognisko nie może znajdować się w suchych trawach, przy drewnianych konstrukcjach ani w innych miejscach, gdzie ogień mógłby łatwo się przenieść.

Zasada nadrzędna – brak zagrożenia pożarowego

Nawet przy zachowaniu odległości ognisko jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie stwarza realnego ryzyka dla ludzi, budynków i otoczenia.

Czasowe zakazy ognisk – o czym często się zapomina?

Warto pamiętać, że nawet jeśli przepisy ogólne dopuszczają palenie ogniska na prywatnej posesji, w praktyce mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia wprowadzane lokalnie. Przykładowo niektóre gminy wprowadzają czasowe zakazy używania otwartego ognia w okresach suszy, a nadleśnictwa mogą dodatkowo ograniczać dostęp do lasów i możliwość rozpalania ognisk.

Szczególnie w okresach suszy leśnicy i strażacy regularnie apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ nawet niewielkie ognisko może doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru.

Ognisko w lesie – kiedy jest dozwolone, a kiedy obowiązuje całkowity zakaz?

W lasach obowiązuje jedna z najbardziej restrykcyjnych zasad – ogień można rozpalać wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Zakaz obejmuje lasy, łąki, torfowiska oraz strefę do 100 metrów od ich granicy. Oznacza to, że ognisko w lesie lub „na dziko” w jego pobliżu co do zasady jest nielegalne (chyba że znajduje się w specjalnie wyznaczonym miejscu).

Biwakowanie i palenie ognia w lesie – zasady dopuszczalnego użycia ognia

biwakowanie może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez nadleśnictwo lub zarządcę terenu,

używanie otwartego ognia jest dozwolone wyłącznie w punktach specjalnie przygotowanych do tego celu,

wyznaczeniem takich miejsc zajmują się służby leśne, parki narodowe lub właściciele lasów, określając przy tym warunki i czas korzystania z ognia.

Zasady bezpiecznego ogniska w lesie

Nawet w miejscach legalnych obowiązuje szereg wymogów technicznych i organizacyjnych:

ognisko musi znajdować się co najmniej 6 metrów od drzew,

wysokość płomienia powinna być kontrolowana i nie przekraczać ok. 2 metrów ,

, ogień musi być stale nadzorowany przez osoby dorosłe,

w razie zagrożenia należy natychmiast przystąpić do jego wygaszenia,

po zakończeniu ognisko trzeba dokładnie zalać wodą lub zasypać ziemią, upewniając się, że nie pozostały żadne żarzące się elementy.

Działki ROD - zakaz ognisk rekreacyjnych

Na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych obowiązuje pełny zakaz palenia ognisk, także rekreacyjnych. Wynika to z regulaminów, które eliminują zarówno spalanie odpadów, jak i używanie otwartego ognia ze względu na zadymienie i bezpieczeństwo.

Surowsze kary za ogniska i zagrożenia pożarowe w 2026 r.

Naruszenie zasad może prowadzić do poważnych konsekwencji. Od 2 stycznia 2026 r. zaostrzono przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego:

grzywna za sprowadzenie zagrożenia: do 30 tys. zł (wcześniej 5 tys. zł),

(wcześniej 5 tys. zł), mandat: do 5–6 tys. zł (wcześniej 500–1000 zł),

(wcześniej 500–1000 zł), możliwy areszt lub ograniczenie wolności zamiast nagany.

Nieostrożne rozpalanie ognia, w tym ogniska w niedozwolonym miejscu, jest traktowane jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu i może skutkować wysokimi sankcjami.