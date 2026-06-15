Od momentu powstania instytut konsekwentnie realizuje misję łączenia potencjału nauki z potrzebami gospodarki.

Uroczystości jubileuszowe w piątek 12 czerwca w siedzibie instytutu w Radomiu zgromadziły duże grono przedstawicieli władzy państwowej i administracji publicznej, na czele z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem i ministrem Błażejem Pobożym z Kancelarii Prezydenta RP, także środowiska naukowego, sektora przedsiębiorstw oraz partnerów współpracujących z Łukasiewicz – ITEE. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe, medale za zasługi na rzecz polskiej nauki i inne wyróżnienia okolicznościowe.

40 lat Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji: dla przemysłu i rozwoju gospodarczego Polski

Od zaplecza badawczego do partnera transformacji przemysłu

Powołany w 1986 roku jako Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, instytut od początku działalności koncentrował się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów technologicznych przedsiębiorstw. Początkowo rozwijał technologie związane z eksploatacją, niezawodnością i trwałością maszyn oraz infrastruktury technicznej.

W kolejnych latach zakres kompetencji instytutu został znacząco rozszerzony m.in. o technologie materiałowe, inżynierię powierzchni, mechatronikę, automatykę przemysłową, technologie środowiskowe oraz cyfryzację procesów produkcyjnych – w tym rozwiązania wpisujące się w koncepcję Przemysłu 4.0 i 5.0.

Dziś Łukasiewicz – ITEE jest nowoczesnym centrum kompetencji technologicznych wspierającym przedsiębiorstwa na każdym etapie procesu innowacyjnego – od badań i projektowania rozwiązań, przez budowę prototypów, po wdrożenia przemysłowe i komercjalizację technologii.

Od 2019 roku instytut działa w strukturach Sieci Badawczej Łukasiewicz, tj. jednej z największych organizacji badawczo-rozwojowych w Europie.

– Łukasiewicz – ITEE od czterech dekad udowadnia, że badania stosowane mogą wspierać rozwój gospodarki i budować przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw. Instytut jest doskonałym przykładem skutecznego transferu wiedzy i technologii do praktyki gospodarczej, a jego dorobek stanowi ważny element potencjału innowacyjnego Polski – powiedział dr Hubert Cichocki, Prezes Centrum Łukasiewicz.

40 lat Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji: dla przemysłu i rozwoju gospodarczego Polski

Dorobek, który przekłada się na rozwój gospodarki

Na przestrzeni czterech dekad Łukasiewicz – ITEE wypracował pozycję jednego z liderów transferu technologii w Polsce. Instytut rozwinął unikatowe kompetencje badawcze w obszarach tribologii, inżynierii powierzchni, technologii materiałowych, mechatroniki, technologii wytwarzania, automatyzacji procesów przemysłowych oraz ekoinnowacji.

Szczególnym osiągnięciem jest rozwój jednego z najbardziej zaawansowanych w Europie Środkowej ośrodków badań tribologicznych oraz nowoczesnej infrastruktury badawczej umożliwiającej prowadzenie prac nad technologiami przyszłości.

Dzięki temu instytut od lat stanowi istotny element krajowego systemu innowacji oraz zaufanego partnera dla przedsiębiorstw wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne.

40 lat Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji: dla przemysłu i rozwoju gospodarczego Polski

Instytut w centrum wyzwań przyszłości

Działalność Łukasiewicz – ITEE wpisuje się obecnie w strategiczne kierunki rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz obejmujące transformację energetyczną, cyfryzację przemysłu, gospodarkę obiegu zamkniętego, bezpieczeństwo państwa oraz rozwój zaawansowanych technologii produkcyjnych.

– Czterdzieści lat działalności Łukasiewicz – ITEE to historia ludzi, technologii i partnerstw, które realnie wpływały na rozwój polskiej gospodarki. Naszym największym osiągnięciem jest skuteczne łączenie nauki z praktyką gospodarczą oraz tworzenie rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw. Jubileusz stanowi nie tylko okazję do podsumowań, ale także zobowiązanie do dalszego rozwoju i budowania technologii przyszłości – podkreśla dr Adam Duszyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji.

Uznanie w kraju i na świecie

Dorobek naukowy i wdrożeniowy Łukasiewicz – ITEE był wielokrotnie doceniany przez środowiska naukowe, gospodarcze i branżowe. Opracowane przez instytut technologie zdobywały najwyższe wyróżnienia podczas prestiżowych międzynarodowych wystaw wynalazczości i innowacji, w tym w Genewie, Brukseli, Norymberdze, Seulu czy Paryżu.

Instytut jest laureatem licznych nagród za działalność innowacyjną, transfer technologii oraz wdrożenia przemysłowe, a jego eksperci wielokrotnie otrzymywali wyróżnienia ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, organizacji branżowych oraz środowisk gospodarczych. Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych badań były również najwyższe kategorie naukowe przyznawane instytutowi w kolejnych ewaluacjach działalności naukowej.

Jubileusz i jego znaczenie

Uroczystość jubileuszową poprzedziło symboliczne zasadzenie dębu 40-lecia przed gmachem głównym instytutu, stanowiące trwały znak rozwoju oraz ciągłości działalności naukowo-badawczej jednostki.

Czterdzieści lat działalności Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji potwierdza, że rozwój nowoczesnej gospodarki wymaga silnych, wyspecjalizowanych instytucji, które są zdolnych do efektywnego transferu wiedzy, tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz wspierania współpracy między nauką a biznesem.