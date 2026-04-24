Targi PROTEGA 2026: jak chronić ludność w niestabilnych czasach?

Kiedy odbędą się targi PROTEGA – stosunkowo nowa inicjatywa na polskim rynku wystawienniczym?

Dagmara Suprun, dyrektor Targów PROTEGA

Druga edycja Targów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej PROTEGA 2026 odbędzie się 20 i 21 maja 2026 roku w Poznaniu. Jest to nadal stosunkowo młody projekt w portfolio Grupy MTP, jednak po pierwszej edycji z 2025 roku widzimy bardzo wyraźnie jak duże jest zapotrzebowanie na stworzenie tutaj przestrzeni integrującej całe środowisko. Widzimy także realną potrzebę rynku.

Premierowa edycja była dla nas niezwykle ważna, ponieważ tworzyliśmy to wydarzenie od podstaw, a gościliśmy wielu przedstawicieli administracji, służb, nauki i biznesu. Szczególnie cenny był dla mnie poziom rozmów – bardzo merytoryczny, konkretny, nastawiony na współpracę. To nie były tylko prezentacje, ale realna wymiana doświadczeń.

Ilu wystawców i gości jest oczekiwanych w tym roku? Czy będą obecni również wystawcy z zagranicy?

W tym roku zakładamy wyraźny wzrost, zarówno jeśli chodzi o liczbę wystawców, jak i uczestników. Mówimy o około setce wystawców i kilku tysiącach gości. Co istotne, już teraz widzimy zainteresowanie ze strony partnerów zagranicznych, m.in. z Niemiec, Szwajcarii czy krajów skandynawskich. To pokazuje, że tematyka ochrony ludności i odporności państwa jest wspólna dla całego regionu. Myślę, że również dla całej Europy.

Skąd pomysł na takie targi?

Impuls był bardzo prosty – obserwacja i reakcja na otaczającą rzeczywistość. Ostatnie lata pokazały, jak bardzo potrzebujemy sprawnych systemów reagowania kryzysowego i współpracy między wieloma podmiotami. Jako Grupa MTP mamy doświadczenie w tworzeniu platform dialogu dla różnych branż. PROTEGA jest dla nas naturalnym krokiem – wydarzeniem, które łączy biznes, administrację i służby wokół bardzo konkretnego celu. Jest nim wzmacnianie bezpieczeństwa i budowanie odporności państwa.

Do kogo przede wszystkim adresowane są targi?

Zależy nam na tym, aby w Poznaniu spotkali się wszyscy uczestnicy systemu bezpieczeństwa. Czyli z jednej strony administracja publiczna i decydenci, z drugiej służby ratownicze i wojsko, a z trzeciej – firmy dostarczające technologie i rozmaite rozwiązania.

Niezwykle istotna jest obecność samorządów terytorialnych, bo to one bardzo często są na pierwszej linii reagowania kryzysowego. PROTEGA w naszej wizji ma być miejscem, gdzie te środowiska rzeczywiście ze sobą rozmawiają, a przedstawiciele samorządów odnajdują odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Czym targi PROTEGA 2026 będą się różnić od poprzedniej edycji?

Drugą edycję tworzymy z większą dojrzałością, zebraliśmy opinie od zeszłorocznych uczestników, mamy także swoje wnioski i obserwacje. Rozbudowujemy zarówno ekspozycję, jak i program merytoryczny. Wnosimy w projekt, wspólnie z naszymi partnerami, jeszcze wyższą jakość. Jednym z kluczowych elementów będzie II Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny PROTEGA 2026 – Ochrona Ludności i Obrona Cywilna w wymiarze praktycznych rekomendacji wdrożeniowych. Kładziemy jeszcze większy nacisk na aspekt praktyczny, prezentację jeszcze większe liczby konkretnych rozwiązań, wdrożeń i przykładów.

Co w planowanych wydarzeniach targowych wydaje się pani najbardziej istotne?

Na sukces składa się w rzeczywistości wiele czynników. Wystawcy, zwiedzający oraz bogaty program tworzą synergię, której dynamika gwarantuje udane wydarzenie. Gdybym jednak miała wskazać priorytet, byłaby to jakość dyskusji oraz wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę. Oczywiście inne aspekty są również istotne, jednak kluczowe jest to, aby nasz odbiorca wyjechał z poczuciem dobrze spędzonego i wartościowego czasu. Szczególnie cenię momenty, w których teoria spotyka się z praktyką – mam tu na myśli case studies, warsztaty i prezentacje realnych wdrożeń. Właśnie te elementy uczestnicy zapamiętują najlepiej i to z nich realnie korzystają po powrocie z targów.

W jak sposób targi mogą sprzyjać rozwojowi sektora? Czy dzisiaj, w czasach coraz bardziej cyfrowej gospodarki i elektronicznej komunikacji, nadal mają sens?

Zdecydowanie tak – widzę to w praktyce. Targi dają coś, czego w mojej ocenie nie da się w pełni przenieść do świata online: bezpośredni kontakt, możliwość zobaczenia technologii na żywo, rozmowę z człowiekiem, który stoi za danym rozwiązaniem.

W ramach wydarzeń, z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa, organizowanych przez Grupę MTP co roku spotykają się setki tysięcy uczestników i tysiące firm. Bardzo często słyszymy od wystawców, że właśnie tutaj nawiązali prawdziwe relacje, które później kończą się konkretnymi kontraktami. W sektorze bezpieczeństwa to ma szczególne znaczenie, ponieważ tu liczy się zaufanie i sprawdzona współpraca.

Jak ważne są targi PROTEGO 2026 w tegorocznym planie działań Grupy MTP?

PROTEGA są dla nas jednym z kluczowych projektów rozwojowych w tej tematyce. To wydarzenie, które ma nie tylko wymiar biznesowy, ale też znacznie szerszy, społeczny i strategiczny.

W naszej strukturze wydarzeń to projekt, którym zainteresowanie rośnie niezwykle dynamiczne i wierzę, że ma potencjał stać się jednym z ważniejszych w tematyce ochrony ludności i obrony cywilnej.

Czy już myślicie o kolejnej edycji targów PROTEGA w przyszłym roku?

O targach PROTEGA myślimy długofalowo i będziemy ten projekt konsekwentnie rozwijać. Tak długo, jak będzie utrzymywać się zainteresowanie naszych odbiorców, kolejne edycje będą dla nas naturalnym krokiem. Już dziś mogę potwierdzić, że w 2027 roku zaprosimy ponownie na PROTEGĘ, na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.

MK