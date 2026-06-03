Pakiet składa się z dwóch wniosków ustawodawczych – aktu o chipach (Chips Act 2.0) oraz ustawy o rozwoju chmury i sztucznej inteligencji – a także strategii dotyczącej oprogramowania open source oraz planu cyfryzacji sektora energetycznego.

Nowy Chips Act ma wzmocnić europejski rynek półprzewodników

Jeden z głównych filarów pakietu, nowy akt o chipach, ma uaktualnić obecnie obowiązujące przepisy z 2023 r. KE przyznała, że pierwsza ustawa - co prawda - przyciągnęła inwestycje o wartości 52 mld euro i przyczyniła się do utworzenia około 16 tys. bezpośrednich oraz 30 tys. pośrednich miejsc pracy, ale musi zostać zreformowana w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na półprzewodniki, wykorzystywane w systemach sztucznej inteligencji.

Jak podała KE, oczekuje się, że komponenty związane ze sztuczną inteligencją będą motorem przyszłego wzrostu i do 2030 r. będą stanowić ponad 70 proc. rynku półprzewodników. Dlatego też nowe przepisy mają przyspieszyć procedury wydawania zezwoleń, wspierać strategiczne projekty przemysłowe oraz zwiększać odporność łańcuchów dostaw. Komisja chce też pobudzać popyt na rodzime rozwiązania poprzez zamówienia publiczne i tworzenie mechanizmów łączących producentów chipów z odbiorcami z sektorów takich jak centra danych, przemysł motoryzacyjny czy usługi chmurowe.

Chmura i sztuczna inteligencja w centrum nowych regulacji

Drugim kluczowym elementem pakietu jest ustawa o rozwoju chmury i sztucznej inteligencji (Cloud and AI Development Act), która ma na celu potrojenie w ciągu najbliższych pięciu-siedmiu lat mocy obliczeniowej europejskich centrów danych oraz stworzenie warunków do szerszego wdrażania sztucznej inteligencji w gospodarce. KE chce stworzyć też wspólny dla całej UE system oceny suwerenności usług chmurowych i systemów AI.

Komisja zaproponowała również strategię wspierania oprogramowania open source. W Europie działa ponad 3 mln twórców takiego oprogramowania. Nowe przepisy mają zwiększyć wykorzystanie opracowanych przez ich rozwiązań m.in. w administracji publicznej, chmurze obliczeniowej, cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji.

Cyfryzacja energetyki i ochrona danych w UE

Pakiet obejmuje także plan cyfryzacji sektora energetycznego. W tym przypadku KE chce wykorzystać AI i technologie cyfrowe do zwiększenia efektywności systemu energetycznego, integracji centrów danych z siecią energetyczną oraz przyspieszenia wdrażania inteligentnych liczników i wymiany danych energetycznych między państwami członkowskimi.

Z danych KE wynika, że poziom wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach w UE jest obecnie porównywalny z USA i wynosi około 30 proc., choć są też kraje, takie jak np. Szwecja, gdzie wynik ten jest jeszcze wyższy.

Europa dysponuje silnym zapleczem badawczym, wykwalifikowanymi specjalistami oraz rozwijającymi się start-upami. UE nadal jednak pozostaje silnie uzależniona od państw trzecich w zakresie zaawansowanych półprzewodników, usług chmurowych oraz najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Szacuje się, że ponad 80 proc. produktów, usług i własności intelektualnej w sektorze cyfrowym pochodzi spoza UE. - Nie możemy sobie pozwolić na zależność od innych w zakresie technologii, które zapewniają funkcjonowanie naszych szpitali, stabilność naszych sieci energetycznych i bezpieczeństwo naszych usług – skomentowała szefowa KE Ursula von der Leyen. Jak przyznała KE, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców jest istotne zwłaszcza teraz, kiedy wzrosła potrzeba ochrony danych publicznych i infrastruktury krytycznej. Dlatego ważne jest, żeby kontrolę nad nimi sprawowały podmioty pochodzące z UE.

Zaproponowane przez KE przepisy będą teraz przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Komisja zapowiedziała również w środę, że ogłosi w lipcu nabór wniosków dotyczących budowy tzw. gigafabryk sztucznej inteligencji.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)