Rodzice ciężko chorych dzieci mają otrzymać dłuższy zasiłek opiekuńczy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało zmiany, które mają zwiększyć liczbę dni wsparcia nawet do 120 dni rocznie. Resort chce, by nowe przepisy weszły w życie już od początku 2027 roku.

Zapowiedź reform przedstawiono podczas konferencji prasowej z okazji Dnia Matki. Jak poinformowało ministerstwo, projekt jest efektem rozmów prowadzonych ze środowiskiem rodziców dzieci ciężko chorych, w tym dzieci leczonych onkologicznie.

Jak jest obecnie z zasiłkiem opiekuńczym na chore dziecko?

Dziś rodzice dzieci chorych onkologicznie lub przewlekle korzystają z takich samych zasad jak wszyscy inni rodzice. Zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku na dziecko do 14. roku życia oraz przez 14 dni w roku na dziecko powyżej 14 lat.

Resort przyznaje jednak, że w przypadku ciężkich i długotrwałych chorób obecne limity często okazują się niewystarczające. Dotyczy to zwłaszcza leczenia onkologicznego, które może trwać miesiącami i wymagać stałej obecności rodzica przy dziecku.

Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych. Kto dostanie dodatkowe dni?

Po zmianach limit ma zostać wydłużony o dodatkowe 60 dni w przypadku opieki nad ciężko chorym dzieckiem (chodzi o choroby przewlekłe lub nowotworowe, a także skutki wypadku, poważną niepełnosprawność). Oznacza to, że rodzice mogliby korzystać z 74 dni zasiłku (dla dzieci powyżej 14 lat), albo maksymalnie 120 dni rocznie (dla dzieci do 14 lat)

Dodatkowe dni miałyby być przyznawane na podstawie decyzji lekarza wystawiającego zwolnienie. Ministerstwo nie planuje tworzenia zamkniętej listy chorób - o kwalifikacji decydowałby lekarz prowadzący, oceniając stan zdrowia dziecka. Procedura ma działać podobnie jak obecnie przy wystawianiu zwolnienia lekarskiego.

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy i ile to będzie kosztować?

Ministerstwo poinformowało, że wniosek o wpis projektu do wykazu prac rządu został już złożony. Według zapowiedzi nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać już na początku przyszłego roku.

Szacowany koszt wprowadzenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego to około 140 mln zł rocznie.