Według ukraińskiego MSZ Rosja ma celowo kierować ukraińskie drony w stronę państw bałtyckich. Rzecznik resortu w Kijowie Heorhij Tychyj podkreślił we wtorek, że wbrew narracji rosyjskiej propagandy kraje te nigdy nie udostępniały swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję.
„Rosja nadal przekierowuje ukraińskie drony nad państwa bałtyckie za pomocą środków walki elektronicznej. Moskwa robi to celowo, równolegle z nasileniem propagandy. Przepraszamy Estonię oraz wszystkich naszych bałtyckich przyjaciół za takie niezamierzone incydenty” – napisał Tychyj na platformie X.
Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował we wtorek, że myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona, prawdopodobnie ukraińskiego, w estońskiej przestrzeni powietrznej. Według portalu Delfi bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Voertsjoarv na południu kraju. O wtargnięciu drona w łotewską przestrzeń powietrzną poinformowało tego samego dnia wojsko tego państwa.
Rzecznik ukraińskiej dyplomacji zapewnił, że Kijów współpracuje z odpowiednimi instytucjami państw bałtyckich, by zapobiec powtórce takich zdarzeń.
„Ponownie podkreślamy, że — wbrew twierdzeniom rosyjskiej propagandy — ani Estonia, ani Łotwa, Litwa czy Finlandia nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję. Co więcej, Ukraina nigdy o to nie prosiła” – podkreślił Tychyj.
Oświadczył także, że Ukraina korzysta z prawa do samoobrony zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. „Nasze legalne cele wojskowe znajdują się na terytorium Rosji i wykorzystujemy rosyjską przestrzeń powietrzną, aby do nich dotrzeć. Rosjanie nie mają prawa obwiniać Ukrainy, państw bałtyckich ani Finlandii o konsekwencje własnych działań, szerzej — swojej agresywnej wojny” – zaznaczył rzecznik ukraińskiego MSZ.
Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu