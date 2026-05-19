„Rosja nadal przekierowuje ukraińskie drony nad państwa bałtyckie za pomocą środków walki elektronicznej. Moskwa robi to celowo, równolegle z nasileniem propagandy. Przepraszamy Estonię oraz wszystkich naszych bałtyckich przyjaciół za takie niezamierzone incydenty” – napisał Tychyj na platformie X.

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur poinformował we wtorek, że myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona, prawdopodobnie ukraińskiego, w estońskiej przestrzeni powietrznej. Według portalu Delfi bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Voertsjoarv na południu kraju. O wtargnięciu drona w łotewską przestrzeń powietrzną poinformowało tego samego dnia wojsko tego państwa.

Rzecznik ukraińskiej dyplomacji zapewnił, że Kijów współpracuje z odpowiednimi instytucjami państw bałtyckich, by zapobiec powtórce takich zdarzeń.

„Ponownie podkreślamy, że — wbrew twierdzeniom rosyjskiej propagandy — ani Estonia, ani Łotwa, Litwa czy Finlandia nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję. Co więcej, Ukraina nigdy o to nie prosiła” – podkreślił Tychyj.

Oświadczył także, że Ukraina korzysta z prawa do samoobrony zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. „Nasze legalne cele wojskowe znajdują się na terytorium Rosji i wykorzystujemy rosyjską przestrzeń powietrzną, aby do nich dotrzeć. Rosjanie nie mają prawa obwiniać Ukrainy, państw bałtyckich ani Finlandii o konsekwencje własnych działań, szerzej — swojej agresywnej wojny” – zaznaczył rzecznik ukraińskiego MSZ.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)