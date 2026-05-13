Rosyjskie drony przy wybrzeżu Portugalii. Minister obrony potwierdza doniesienia

- Nie znam dokładnej liczby tych dronów (…), zwracamy jednak uwagę na wszystko, wiemy co się dzieje, ale nie omawiamy tych spraw, które są z natury poufne – powiedział minister. Jak dodał, wykrycie rosyjskich dronów dowodzi, że portugalska „marynarka wojenna i siły powietrzne wypełniają swoje zadania”.

Rosyjskie drony tak daleko na południu Europy jeszcze się nie pojawiały

Melo skrytykował ujawnienie na początku maja przez „Expresso” informacji od posła socjalistów Andre Baptisty o pojawieniu rosyjskich dronów.

Portugalscy komentatorzy odnotowują w środę, że „nigdy rosyjskie drony nie pojawiły się tak daleko na południu Europy”. Przypominają o nasilającej się w ostatnich tygodniach krytyce ze strony władz USA o rzekomo niskim poziomie bezpieczeństwa podmorskich kabli teleinformatycznych biegnących u brzegów Portugalii.

Podczas kwietniowej konferencji Portugalsko-Amerykańskiej Fundacji na rzecz Rozwoju (FLAD) ambasador USA w Lizbonie John Arrigo zażądał od gabinetu premiera Luisa Montenegro gwarancji bezpieczeństwa dla podmorskich sieci teleinformatycznych. Domagał się też od rządu Portugalii większych nakładów i skuteczniejszych działań w monitoringu tych podwodnych linii przesyłu.

Rosyjska flota coraz częściej u wybrzeży Portugalii

Według danych portugalskiej armii łącznie w 2025 r. marynarka wojenna wysłała 373 patrolowce na akcje służące obserwacji przemieszczających się jednostek rosyjskiej marynarki wojennej i tzw. floty cieni, czyli statków nielegalnie transportujących rosyjskie paliwa. Potwierdzono, że u portugalskich brzegów w ub.r. pojawiło się 69 okrętów rosyjskiej floty wojennej.

Według dowództwa portugalskiej armii obecność rosyjskich okrętów u brzegów Portugalii znacząco nasiliła się wraz z wojną na Ukrainie. O ile przed jej wybuchem co roku odnotowywano pojawianie się kilkunastu takich jednostek, to pomiędzy 24 lutego 2022 r. a 2 stycznia 2026 r. było ich w sumie 212.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)