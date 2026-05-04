Nagły zwrot Putina? Rosja ogłasza dwudniowy rozejm, Zełenski odpowiada na propozycję

Putin: zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą będzie obowiązywać 8 i 9 maja
oprac. Łukasz Dobrzyński
42 minut temu

Władimir Putin ogłosił dwudniowe wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie, które ma obowiązywać 8 i 9 maja. Informację tę przekazała agencja Reutera, bazując na doniesieniach rosyjskiego serwisu RIA Nowosti.

Zawieszenie broni na Ukrainie: Rosja przerywa ogień na dwa dni

Decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45.

Rosyjski resort obrony wyraził nadzieję, że strona ukraińska „pójdzie za przykładem” Rosji i będzie respektować decyzję o przerwaniu ognia na linii frontu.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa obrony Rosji, tegoroczna parada na Placu Czerwonym w Moskwie ma odbyć się bez pokazu techniki wojskowej. „Podczas tej parady mogą także przelecieć ukraińskie drony” – zapowiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Równocześnie Zełenski odrzucił pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, określając go jako „nieuczciwy” i podkreślając, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja - przekazała w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina.

Trump maczał palce w rozejmie?

29 kwietnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, podczas której omawiano możliwość „małego rozejmu” w Ukrainie. Władze w Kijowie podkreślały, że należy wyjaśnić szczegóły tego, co zostało omówione podczas tej rozmowy.

„Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił?” - powiedział Trump dziennikarzom, relacjonując swoją środową rozmowę z rosyjskim przywódcą.

Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy, 11 i 12 kwietnia. Zawieszenie broni miało potrwać 32 godziny. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy następnie przekazał, że podczas „wielkanocnego rozejmu” rosyjscy wojskowi złamali warunki rozejmu 10 721 razy. (PAP)

Źródło: PAP

